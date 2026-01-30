30 जनवरी 2026,

शुक्रवार

नई दिल्ली

मेरी जीने की इच्छा खत्म हो गई…नौंवीं की छात्रा की डायरी पढ़कर चौंकी पुलिस, परिजनों ने भी जताई हैरानी

Girl Student Suicide: उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से पढ़ने के लिए गुरुग्राम आई 15 साल की छात्रा ने सुसाइड कर लिया। पुलिस को उसके कमरे एक सुसाइड नोट मिला है। इसमें छात्रा ने सुसाइड करने के पीछे का कारण बताया है।

नई दिल्ली

image

Vishnu Bajpai

Jan 30, 2026

Ninth Class minor girl student suicide in Gurugram on Study pressure

Girl Student Suicide: दिल्ली से सटे गुरुग्राम में एक नौंवी कक्षा की छात्रा ने अपने कमरे में सुसाइड कर लिया। पुलिस ने उसके कमरे से एक डायरी बरामद की है। इस डायरी में उसने आत्महत्या करने के कारण बताए हैं। छात्रा के इस कदम से पूरा परिवार जहां हैरान है, वहीं पुलिस भी सुसाइड के पीछे की वजह जानकर चौंक उठी। छात्रा लखनऊ की रहने वाली थी। वह पढ़ाई के गुरुग्राम आई थी। छात्रा की मां ने पुलिस को बताया कि आत्महत्या से पहले छात्रा ने रात में सबके साथ खाना खाया। उस दौरान छात्रा किसी तनाव में नहीं दिख रही थी। इसके बाद सभी लोग अपने-अपने कमरे में सोने चले गए।

सुबह कमरे से बाहर नहीं निकलने पर खुलासा

छात्रा की मां ने बताया कि जब सुबह उनकी बेटी अपने कमरे से बाहर नहीं निकली तो उन्होंने दरवाजा पीटना शुरू किया, लेकिन अंदर से कोई हरकत नहीं हुई। इसके बाद उन्होंने किसी तरह कमरे का दरवाजा खोला और कमरे में गईं, जहां छात्रा को सीलिंग फैन से लटकता देख उनके होश उड़ गए। इसके बाद मामले की जानकारी पुलिस को दी गई। नौंवी कक्षा की नाबालिग छात्रा के सुसाइड की सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा और कमरे की तलाशी ली। इस दौरान पुलिस को मौके से एक डायरी मिली, जिसमें छात्रा ने सुसाइड करने का कारण बताया है।

मौके पर पहुंची के हाथ लगी डायरी

छात्रा के सुसाइड केस में मौके पर जांच करने गए एएसआई महेंद्र सिंह ने बताया कि छात्रा बीते साल अप्रैल में लखनऊ से गुरुग्राम आई थी। उसकी मां उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले में सरकारी नौकरी करती है, जबकि छात्रा के पिता बेंगलुरु में एक निजी कंपनी में जॉब करते हैं। माता-पिता ने बेहतर एजुकेशन के लिए गुरुग्राम के एक निजी स्कूल में छात्रा का एडमिशन कराया था। इस बीच मां-बाप भी गुरुग्राम आते-जाते रहते थे। छात्रा की 15 साल की अदिति के रूप में पहचान हुई है। एएसआई महेंद्र सिंह ने बताया कि लड़की के मां-बाप के बयान दर्ज किए गए हैं। छात्रा का मोबाइल फोन जब्त किया गया है। ताकि पता लगाया जा सके कि आत्महत्या के पीछे एक्चुअल रीजन क्या हैं?

डायरी में छात्रा ने क्या लिखा?

एएसआई महेंद्र सिंह ने बताया कि छात्रा ने अपनी डायरी में लिखा "मेरे ऊपर पढ़ाई का बहुत दबाव है और इसके चलते मेरा सोशल सर्कल टूट चुका है। अब मैं बिल्कुल अकेला महसूस कर रही हूं। इसलिए अब मेरी जीने की इच्छा खत्म हो चुकी है।" पुलिस का कहना है कि छात्रा ने अपनी आत्महत्या के पीछे किसी को जिम्मेदार नहीं ठहराया है। अभी तक कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला है। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। इसके लिए लड़की का फोन और डायरी जब्त किया गया है। पुलिस सूत्रों का कहना है कि मामले में प्रेम संबंधों की भी नब्ज टटोली जा रही है। संभावना है कि लड़की को किसी से प्रेम हुआ हो, इसके चलते उसने ऐसा कदम उठाया हो। बहरहाल, जब तक मामले में ठोस तथ्य नहीं मिलते, तब तक कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी।

Published on:

30 Jan 2026 01:54 pm

नई दिल्ली / मेरी जीने की इच्छा खत्म हो गई…नौंवीं की छात्रा की डायरी पढ़कर चौंकी पुलिस, परिजनों ने भी जताई हैरानी
