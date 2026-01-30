मेरी जीने की इच्छा खत्म हो गई…नौंवीं की छात्रा की डायरी पढ़कर चौंकी पुलिस, परिजनों ने भी जताई हैरानी

एएसआई महेंद्र सिंह ने बताया कि छात्रा ने अपनी डायरी में लिखा "मेरे ऊपर पढ़ाई का बहुत दबाव है और इसके चलते मेरा सोशल सर्कल टूट चुका है। अब मैं बिल्कुल अकेला महसूस कर रही हूं। इसलिए अब मेरी जीने की इच्छा खत्म हो चुकी है।" पुलिस का कहना है कि छात्रा ने अपनी आत्महत्या के पीछे किसी को जिम्मेदार नहीं ठहराया है। अभी तक कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला है। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। इसके लिए लड़की का फोन और डायरी जब्त किया गया है। पुलिस सूत्रों का कहना है कि मामले में प्रेम संबंधों की भी नब्ज टटोली जा रही है। संभावना है कि लड़की को किसी से प्रेम हुआ हो, इसके चलते उसने ऐसा कदम उठाया हो। बहरहाल, जब तक मामले में ठोस तथ्य नहीं मिलते, तब तक कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी।