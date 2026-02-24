दो बाइकों की आमने-सामने भीषण भिड़ंत…एक की मौत, राहगीर समेत तीन घायल

घायलों की पहचान धरइची, थाना कोल्हुई निवासी सलाहुद्दीन पुत्र जमालुद्दीन और रमेश पुत्र घरभरन के रूप में हुई। बजाज प्लेटिना बाइक चालक अमित कुमार पुत्र रविंद्र कुमार ग्राम निपनिया, थाना परसा मलिक, जनपद महराजगंज का निवासी है। वहीं, पैदल चल रहे आर्यन प्रजापति पुत्र विनोद पेड़ारी, थाना परसा मलिक के रहने वाले हैं।