गौतस्करों का ताबड़तोड़ एनकाउंटर, जिले में चौथा एनकाउंटर…गौतस्कर को लगी गोली

जानकारी के मुताबिक थाना दुधारा क्षेत्र में 8 जनवरी को हुई एक मुठभेड़ में एकलाख पुत्र झिनक और अलाउद्दीन उर्फ कोईल पुत्र वकील को गिरफ्तार किया गया था। इस दौरान तीन तस्कर मौके से फरार हो गए थे। इसके बाद 9 जनवरी को कानपारा पड़सौना रोड पुलिया के पास हुई एक अन्य मुठभेड़ में वांछित तस्कर अब्दुल कलाम पुत्र मोहम्मद अतीक को पकड़ा गया था। सोमवार को दुधारा थाना क्षेत्र के इस्लामाबाद से करमाखान जाने वाली सड़क पर नहर के किनारे पुलिस और एसओजी की टीम ने इनामी अभियुक्त अनीश को घेर लिया। पुलिस ने उसे आत्मसमर्पण करने को कहा, लेकिन अनीश ने फायरिंग शुरू कर दिया। पुलिस की जवाबी कारवाई में अनीश के बाएं पैर में गोली लगी।