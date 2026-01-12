गौतस्करों का ताबड़तोड़ एनकाउंटर, जिले में चौथा एनकाउंटर…गौतस्कर को लगी गोली

फोटो सोर्स: सोशल मीडिया, मुठभेड़ में पशु तस्कर घायल
संतकबीरनगर जिले में सोमवार की भोर में पुलिस और गौ तस्कर के बीच मुठभेड़ हो गई, दोनो ओर से चली गोली में 25 हजार रुपये के इनामी गो तस्कर अनीश के पैर में गोली लगी है उसे गिरफ्तार कर लिया गया। यह जिले में चौथा ऐसा एनकाउंटर है जिसमें गो तस्करों को गोली लगी है। पुलिस ने गिरफ्तार तस्कर अनीश पुत्र मोहम्मद नईम के पास से 315 बोर का तमंचा, दो खोखा कारतूस और एक जिंदा कारतूस बरामद किया है।
मुठभेड़ की सूचना मिलने पर ASP सुशील कुमार सिंह और CO खलीलाबाद ने घटनास्थल का निरीक्षण किया। घायल अनीश को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इसके पहले भी दो मुठभेड़ों में तीन अन्य गो तस्करों के पैर में गोली लगी थी। SP संत कबीर नगर संदीप कुमार मीना ने फरार चल रहे दो सगे भाइयों पर 25 हजार रुपये का इनाम घोषित किया था, जिनमें से अनीश एक था।
जानकारी के मुताबिक थाना दुधारा क्षेत्र में 8 जनवरी को हुई एक मुठभेड़ में एकलाख पुत्र झिनक और अलाउद्दीन उर्फ कोईल पुत्र वकील को गिरफ्तार किया गया था। इस दौरान तीन तस्कर मौके से फरार हो गए थे। इसके बाद 9 जनवरी को कानपारा पड़सौना रोड पुलिया के पास हुई एक अन्य मुठभेड़ में वांछित तस्कर अब्दुल कलाम पुत्र मोहम्मद अतीक को पकड़ा गया था। सोमवार को दुधारा थाना क्षेत्र के इस्लामाबाद से करमाखान जाने वाली सड़क पर नहर के किनारे पुलिस और एसओजी की टीम ने इनामी अभियुक्त अनीश को घेर लिया। पुलिस ने उसे आत्मसमर्पण करने को कहा, लेकिन अनीश ने फायरिंग शुरू कर दिया। पुलिस की जवाबी कारवाई में अनीश के बाएं पैर में गोली लगी।
