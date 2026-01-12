12 जनवरी 2026,

सोमवार

संत कबीर नगर

गौतस्करों का ताबड़तोड़ एनकाउंटर, जिले में चौथा एनकाउंटर…गौतस्कर को लगी गोली

संतकबीर नगर जिले में पुलिस ने गौ तस्करों के विरुद्ध लगातार अभियान छोड़ा है, सोमवार की भोर में इनामी पशु तस्कर से मुठभेड़ हुई जिसमें पुलिस की गोली से वह घायल हो गया।

संत कबीर नगर

image

anoop shukla

Jan 12, 2026

Up news, sant kabir nagar

मुठभेड़ में पशु तस्कर घायल

संतकबीरनगर जिले में सोमवार की भोर में पुलिस और गौ तस्कर के बीच मुठभेड़ हो गई, दोनो ओर से चली गोली में 25 हजार रुपये के इनामी गो तस्कर अनीश के पैर में गोली लगी है उसे गिरफ्तार कर लिया गया। यह जिले में चौथा ऐसा एनकाउंटर है जिसमें गो तस्करों को गोली लगी है। पुलिस ने गिरफ्तार तस्कर अनीश पुत्र मोहम्मद नईम के पास से 315 बोर का तमंचा, दो खोखा कारतूस और एक जिंदा कारतूस बरामद किया है।

एनकाउंटर में 25 हजार का इनामी घायल

मुठभेड़ की सूचना मिलने पर ASP सुशील कुमार सिंह और CO खलीलाबाद ने घटनास्थल का निरीक्षण किया। घायल अनीश को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इसके पहले भी दो मुठभेड़ों में तीन अन्य गो तस्करों के पैर में गोली लगी थी। SP संत कबीर नगर संदीप कुमार मीना ने फरार चल रहे दो सगे भाइयों पर 25 हजार रुपये का इनाम घोषित किया था, जिनमें से अनीश एक था।

पुलिस घेरेबंदी पर किया फायर, जवाबी फायरिंग में लगी गोली

जानकारी के मुताबिक थाना दुधारा क्षेत्र में 8 जनवरी को हुई एक मुठभेड़ में एकलाख पुत्र झिनक और अलाउद्दीन उर्फ कोईल पुत्र वकील को गिरफ्तार किया गया था। इस दौरान तीन तस्कर मौके से फरार हो गए थे। इसके बाद 9 जनवरी को कानपारा पड़सौना रोड पुलिया के पास हुई एक अन्य मुठभेड़ में वांछित तस्कर अब्दुल कलाम पुत्र मोहम्मद अतीक को पकड़ा गया था। सोमवार को दुधारा थाना क्षेत्र के इस्लामाबाद से करमाखान जाने वाली सड़क पर नहर के किनारे पुलिस और एसओजी की टीम ने इनामी अभियुक्त अनीश को घेर लिया। पुलिस ने उसे आत्मसमर्पण करने को कहा, लेकिन अनीश ने फायरिंग शुरू कर दिया। पुलिस की जवाबी कारवाई में अनीश के बाएं पैर में गोली लगी।

Hindi News / Uttar Pradesh / Sant Kabir Nagar / गौतस्करों का ताबड़तोड़ एनकाउंटर, जिले में चौथा एनकाउंटर…गौतस्कर को लगी गोली

संत कबीर नगर

उत्तर प्रदेश

Patrika Site Logo

