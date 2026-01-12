छोड़ दो…बार बार मना करने पर आग बबूला हुआ पति, गुस्से में पत्नी और बेटे का कर दिया कत्ल

युवक सुरेंद्र अपनी पत्नी रूबी से शराब पीने की बात को लेकर अक्सर झगड़ा करता था। रूबी अपने पति से कहती थी कि शराब छोड़ो, घर का खर्च चलाओ, लेकिन सुरेंद्र नहीं मानता था। कल रात यह झगड़ा इतना बढ़ गया कि सुरेंद्र ने गुस्से में आकर धारदार हथियार से हमला कर दिया। इस हमले में उसने अपनी पत्नी रूबी और उनके ढाई साल के छोटे बेटे लवांश की निर्मम हत्या कर दी।