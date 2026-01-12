छोड़ दो…बार बार मना करने पर आग बबूला हुआ पति, गुस्से में पत्नी और बेटे का कर दिया कत्ल

पत्नी और मासूम बेटे की हत्या कर दी Source- Imagenry
Kanpur Crime News: कानपुर के घाटमपुर इलाके में गोपालपुर के मजरा सर्देपुर गांव में एक बहुत ही दुखद और क्रूर घटना हुई है। शराब की लत ने यहां एक परिवार को पूरी तरह तबाह कर दिया।
युवक सुरेंद्र अपनी पत्नी रूबी से शराब पीने की बात को लेकर अक्सर झगड़ा करता था। रूबी अपने पति से कहती थी कि शराब छोड़ो, घर का खर्च चलाओ, लेकिन सुरेंद्र नहीं मानता था। कल रात यह झगड़ा इतना बढ़ गया कि सुरेंद्र ने गुस्से में आकर धारदार हथियार से हमला कर दिया। इस हमले में उसने अपनी पत्नी रूबी और उनके ढाई साल के छोटे बेटे लवांश की निर्मम हत्या कर दी।
सुरेंद्र कभी ट्रक में खलासी का काम करता था, तो कभी साधारण मजदूरी। उसकी कमाई बहुत कम होती थी। जो थोड़ा-बहुत पैसा आता, उसे वह शराब में उड़ा देता था। घर में मुश्किल से खाना-पीना चल पाता था। रूबी इस बात से बहुत परेशान रहती थी। वह अक्सर पति को समझाती थी कि परिवार के लिए कुछ करो, लेकिन सुरेंद्र पर कोई असर नहीं होता था।
इस समय रूबी पांच महीने की गर्भवती थी। उसके पेट में दूसरा बच्चा पल रहा था। लेकिन सुरेंद्र का दिल नहीं पसीजा। गुस्से में आकर उसने गर्भवती पत्नी और मासूम बच्चे पर इतने क्रूर तरीके से हमला किया कि दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। यह देखकर कोई भी इंसान का दिल रो उठेगा कि एक पति इतना बेरहम कैसे हो सकता है।
हत्या करने के बाद सुरेंद्र मौके से भाग गया। वह अभी तक पुलिस की गिरफ्त में नहीं आया है। पुलिस घटनास्थल पर पहुंच गई है। वहां से सबूत इकट्ठा किए जा रहे हैं। आस-पास के लोगों से पूछताछ की जा रही है। शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। पुलिस ने लोगों से अपील की है कि अगर किसी को सुरेंद्र के बारे में कोई जानकारी मिले तो तुरंत बताएं।
