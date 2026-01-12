12 जनवरी 2026,

सोमवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

WPL 2026

Magh Mela 2026

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

video_icon

शॉर्ट्स

catch_icon

प्लस

epaper_icon

ई-पेपर

profile_icon

प्रोफाइल

कानपुर

छोड़ दो…बार बार मना करने पर आग बबूला हुआ पति, गुस्से में पत्नी और बेटे का कर दिया कत्ल

Crime News: कानपुर में विवाद में एक युवक ने अपनी गर्भवती पत्नी और ढाई साल के बेटे की हत्या कर दी। पुलिस मौके पर पहुंचकर जांच कर रही है और आरोपी की तलाश जारी है।

2 min read
Google source verification

कानपुर

image

Anuj Singh

Jan 12, 2026

शराब के नशे में पति ने गर्भवती पत्नी और मासूम बेटे की हत्या कर दी

पत्नी और मासूम बेटे की हत्या कर दी Source- Imagenry

Kanpur Crime News: कानपुर के घाटमपुर इलाके में गोपालपुर के मजरा सर्देपुर गांव में एक बहुत ही दुखद और क्रूर घटना हुई है। शराब की लत ने यहां एक परिवार को पूरी तरह तबाह कर दिया।

शराब को लेकर झगड़ा हुआ बड़ा हादसा

युवक सुरेंद्र अपनी पत्नी रूबी से शराब पीने की बात को लेकर अक्सर झगड़ा करता था। रूबी अपने पति से कहती थी कि शराब छोड़ो, घर का खर्च चलाओ, लेकिन सुरेंद्र नहीं मानता था। कल रात यह झगड़ा इतना बढ़ गया कि सुरेंद्र ने गुस्से में आकर धारदार हथियार से हमला कर दिया। इस हमले में उसने अपनी पत्नी रूबी और उनके ढाई साल के छोटे बेटे लवांश की निर्मम हत्या कर दी।

परिवार की हालत बहुत खराब थी

सुरेंद्र कभी ट्रक में खलासी का काम करता था, तो कभी साधारण मजदूरी। उसकी कमाई बहुत कम होती थी। जो थोड़ा-बहुत पैसा आता, उसे वह शराब में उड़ा देता था। घर में मुश्किल से खाना-पीना चल पाता था। रूबी इस बात से बहुत परेशान रहती थी। वह अक्सर पति को समझाती थी कि परिवार के लिए कुछ करो, लेकिन सुरेंद्र पर कोई असर नहीं होता था।

पांच महीने की गर्भवती थी पत्नी

इस समय रूबी पांच महीने की गर्भवती थी। उसके पेट में दूसरा बच्चा पल रहा था। लेकिन सुरेंद्र का दिल नहीं पसीजा। गुस्से में आकर उसने गर्भवती पत्नी और मासूम बच्चे पर इतने क्रूर तरीके से हमला किया कि दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। यह देखकर कोई भी इंसान का दिल रो उठेगा कि एक पति इतना बेरहम कैसे हो सकता है।

आरोपी फरार, पुलिस कर रही जांच

हत्या करने के बाद सुरेंद्र मौके से भाग गया। वह अभी तक पुलिस की गिरफ्त में नहीं आया है। पुलिस घटनास्थल पर पहुंच गई है। वहां से सबूत इकट्ठा किए जा रहे हैं। आस-पास के लोगों से पूछताछ की जा रही है। शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। पुलिस ने लोगों से अपील की है कि अगर किसी को सुरेंद्र के बारे में कोई जानकारी मिले तो तुरंत बताएं।

ये भी पढ़ें

मौसा जी प्लीज छोड़ दो… भांजी हूं आपकी, फिर भी नहीं रुका हैवान, तांत्रिक के साथ मिल किया रेप
कानपुर
तंत्र-मंत्र के बहाने युवती से दरिंदगी

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

12 Jan 2026 08:41 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Kanpur / छोड़ दो…बार बार मना करने पर आग बबूला हुआ पति, गुस्से में पत्नी और बेटे का कर दिया कत्ल

बड़ी खबरें

View All

कानपुर

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

बिकरु कांड: ढाई साल जेल में रहने के बाद जमानत पर छूटी खुशी दुबे बोली- अखिलेश यादव बहुत अच्छे

खुशी दुबे ने हाथ जोड़कर धन्यवाद दिया (फोटो सोर्स- खुशी दुबे वायरल वीडियो ग्रैब)
कानपुर

अपने शरीर से खून निकलवाया, शौचालय के लिए मुख्यमंत्री को लिखा पत्र, मेयर के बेटे पर गंभीर आरोप

नगर निगम कार्यालय पहुंचे फरियादी (फोटो सोर्स- पत्रिका)
कानपुर

मौसम विभाग अलर्ट: 12 जनवरी को पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लिए ऑरेंज और पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिए येलो अलर्ट जारी

घने कोहरे का कहर फोटो सोर्स- पत्रिका
कानपुर

मौसा जी प्लीज छोड़ दो… भांजी हूं आपकी, फिर भी नहीं रुका हैवान, तांत्रिक के साथ मिल किया रेप

तंत्र-मंत्र के बहाने युवती से दरिंदगी
कानपुर

ढाई करोड़ रुपए का गांजा: यहां बनती है 10 रुपए वाली पुड़िया, मिले 37800 रुपए के सिक्के, पांच गिरफ्तार

बरामदगी की जानकारी देते पुलिस कमिश्नर रघुवीर लाल (फोटो सोर्स- कानपुर पुलिस)
कानपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.