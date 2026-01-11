मौसा जी प्लीज छोड़ दो… भांजी हूं आपकी, फिर भी नहीं रुका हैवान, तांत्रिक के साथ मिल किया रेप

तांत्रिक ने परिवार को बताया कि युवक ने युवती पर जादू-टोना कर रखा है। इसी वजह से वह उसके साथ भाग गई थी। अगर जादू नहीं हटाया गया तो युवती फिर कभी वापस नहीं आएगी। तांत्रिक ने वादा किया कि उसकी झाड़-फूंक से सारा जादू-टोना खत्म हो जाएगा। आरोप है कि इसके बाद तांत्रिक और मौसा ने युवती को झाड़-फूंक के बहाने एक बंद कमरे में ले गए। वहां तरह-तरह के बहाने बनाकर दोनों ने बारी-बारी से युवती के साथ दुष्कर्म किया। जब युवती ने विरोध किया तो तांत्रिक ने कहा कि यह भी झाड़-फूंक की प्रक्रिया का हिस्सा है। युवती कह रह थी मौसा जी यह गलत हो रहा है, लेकिन मौसा ने उसकी एक नहीं सुनी।