11 जनवरी 2026,

रविवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

WPL 2026

Magh Mela 2026

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

video_icon

शॉर्ट्स

catch_icon

प्लस

epaper_icon

ई-पेपर

profile_icon

प्रोफाइल

कानपुर

मौसा जी प्लीज छोड़ दो… भांजी हूं आपकी, फिर भी नहीं रुका हैवान, तांत्रिक के साथ मिल किया रेप

कानपुर में तंत्र-मंत्र के बहाने युवती के साथ मौसा और तांत्रिक ने बर्बर दुष्कर्म किया। युवती दो महीने पहले घर से भागी थी और लौटने पर परिवार ने तंत्र-टोना का आरोप लगाया।

2 min read
Google source verification

कानपुर

image

Anuj Singh

Jan 11, 2026

तंत्र-मंत्र के बहाने युवती से दरिंदगी

तंत्र-मंत्र के बहाने युवती से दरिंदगी Source-Demo pic

Kanpur Crime News: यूपी के कानपुर के सजेती थाना क्षेत्र में एक रिश्तों को तार-तार और शर्मनाक घटना सामने आई है। एक युवती के साथ तंत्र-मंत्र के नाम पर गैंगरेप किया गया। इसमें एक तांत्रिक और युवती का अपना मौसा शामिल था। पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है।

युवती दो महीने पहले घर से भाग गई थी

सजेती थाना क्षेत्र के एक गांव की रहने वाली यह युवती करीब दो महीने पहले गांव के ही एक युवक के साथ घर से भाग गई थी। परिवार वाले लंबे समय तक उसकी तलाश करते रहे। काफी कोशिशों के बाद कुछ समय पहले युवती अपने घर वापस लौट आई।

परिवार ने तंत्र-मंत्र का आरोप लगाया

घर लौटने के बाद युवती के परिजनों ने उस युवक के परिवार पर तंत्र-मंत्र करके बेटी को बहकाने का आरोप लगाया। वे मानते थे कि जादू-टोने की वजह से ही युवती घर छोड़कर गई थी। इसी बीच युवती के मौसा ने परिवार को भरोसा दिलाया कि तंत्र की काट तंत्र से ही होती है। मौसा ने परिवार को एक तांत्रिक के पास ले जाने का सुझाव दिया। परिवार वाले उसकी बात मानकर युवती को लेकर घाटमपुर क्षेत्र में रहने वाले उस तांत्रिक के घर पहुंच गए। वहां तांत्रिक ने झाड़-फूंक और तंत्र-मंत्र शुरू कर दिए।

तांत्रिक ने झूठा बहाना बनाया

तांत्रिक ने परिवार को बताया कि युवक ने युवती पर जादू-टोना कर रखा है। इसी वजह से वह उसके साथ भाग गई थी। अगर जादू नहीं हटाया गया तो युवती फिर कभी वापस नहीं आएगी। तांत्रिक ने वादा किया कि उसकी झाड़-फूंक से सारा जादू-टोना खत्म हो जाएगा। आरोप है कि इसके बाद तांत्रिक और मौसा ने युवती को झाड़-फूंक के बहाने एक बंद कमरे में ले गए। वहां तरह-तरह के बहाने बनाकर दोनों ने बारी-बारी से युवती के साथ दुष्कर्म किया। जब युवती ने विरोध किया तो तांत्रिक ने कहा कि यह भी झाड़-फूंक की प्रक्रिया का हिस्सा है। युवती कह रह थी मौसा जी यह गलत हो रहा है, लेकिन मौसा ने उसकी एक नहीं सुनी।

पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार किया

युवती ने घर लौटकर पुलिस में शिकायत की। पुलिस ने बताया कि पीड़िता की तहरीर पर तांत्रिक और मौसा के खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया। दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है। युवती का मेडिकल जांच भी कराया जा रहा है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

11 Jan 2026 11:16 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Kanpur / मौसा जी प्लीज छोड़ दो… भांजी हूं आपकी, फिर भी नहीं रुका हैवान, तांत्रिक के साथ मिल किया रेप

बड़ी खबरें

View All

कानपुर

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

ढाई करोड़ रुपए का गांजा: यहां बनती है 10 रुपए वाली पुड़िया, मिले 37800 रुपए के सिक्के, पांच गिरफ्तार

बरामदगी की जानकारी देते पुलिस कमिश्नर रघुवीर लाल (फोटो सोर्स- कानपुर पुलिस)
कानपुर

‘दागदार दारोगा’ जिसनें स्कॉर्पियो में बुलाकर किया नाबालिग से रेप; भगोड़े के खिलाफ अब….

big update in kanpur gang rape case reward 50000 announced against accused inspector amit kumar maurya
कानपुर

कानपुर गैंगरेप केस में आरोपी दरोगा होने के चलते हल्की धाराएं, कोर्ट की फटकार के बाद ACP लाइन हाजिर, चौकी इंचार्ज निलंबित

kanpur gangrape case daroga posco lapse
कानपुर

मौसम में बड़ा उलटफेर: कोहरे का तांडव, मौसम का ट्रिपल अटैक, रफ्तार में लगा ब्रेक

खराब फिजीबिलिटी (फोटो सोर्स- पत्रिका)
कानपुर

कोचिंग सेंटर में रेप: नाबालिग छात्रा को कोचिंग सेंटर जाने में लग रहा था डर, परिजनों के पूछने तो हुआ ये खुलासा

दुष्कर्म (फोटो सोर्स- पत्रिका)
कानपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.