मौसा जी प्लीज छोड़ दो… भांजी हूं आपकी, फिर भी नहीं रुका हैवान, तांत्रिक के साथ मिल किया रेप

Kanpur Crime News: यूपी के कानपुर के सजेती थाना क्षेत्र में एक रिश्तों को तार-तार और शर्मनाक घटना सामने आई है। एक युवती के साथ तंत्र-मंत्र के नाम पर गैंगरेप किया गया। इसमें एक तांत्रिक और युवती का अपना मौसा शामिल था। पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है।
सजेती थाना क्षेत्र के एक गांव की रहने वाली यह युवती करीब दो महीने पहले गांव के ही एक युवक के साथ घर से भाग गई थी। परिवार वाले लंबे समय तक उसकी तलाश करते रहे। काफी कोशिशों के बाद कुछ समय पहले युवती अपने घर वापस लौट आई।
घर लौटने के बाद युवती के परिजनों ने उस युवक के परिवार पर तंत्र-मंत्र करके बेटी को बहकाने का आरोप लगाया। वे मानते थे कि जादू-टोने की वजह से ही युवती घर छोड़कर गई थी। इसी बीच युवती के मौसा ने परिवार को भरोसा दिलाया कि तंत्र की काट तंत्र से ही होती है। मौसा ने परिवार को एक तांत्रिक के पास ले जाने का सुझाव दिया। परिवार वाले उसकी बात मानकर युवती को लेकर घाटमपुर क्षेत्र में रहने वाले उस तांत्रिक के घर पहुंच गए। वहां तांत्रिक ने झाड़-फूंक और तंत्र-मंत्र शुरू कर दिए।
तांत्रिक ने परिवार को बताया कि युवक ने युवती पर जादू-टोना कर रखा है। इसी वजह से वह उसके साथ भाग गई थी। अगर जादू नहीं हटाया गया तो युवती फिर कभी वापस नहीं आएगी। तांत्रिक ने वादा किया कि उसकी झाड़-फूंक से सारा जादू-टोना खत्म हो जाएगा। आरोप है कि इसके बाद तांत्रिक और मौसा ने युवती को झाड़-फूंक के बहाने एक बंद कमरे में ले गए। वहां तरह-तरह के बहाने बनाकर दोनों ने बारी-बारी से युवती के साथ दुष्कर्म किया। जब युवती ने विरोध किया तो तांत्रिक ने कहा कि यह भी झाड़-फूंक की प्रक्रिया का हिस्सा है। युवती कह रह थी मौसा जी यह गलत हो रहा है, लेकिन मौसा ने उसकी एक नहीं सुनी।
युवती ने घर लौटकर पुलिस में शिकायत की। पुलिस ने बताया कि पीड़िता की तहरीर पर तांत्रिक और मौसा के खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया। दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है। युवती का मेडिकल जांच भी कराया जा रहा है।
