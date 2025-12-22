22 दिसंबर 2025,

सोमवार

संत कबीर नगर

मुठभेड़ में घायल होते ही SP के सामने गिड़गिड़ाया, मासूम से हैवानियत कर था फरार

संतकबीरनगर नगर में सोमवार सुबह एनकाउंटर में मासूम के साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी गोली लगने से घायल हो गया। जिला अस्पताल में घायल आरोपी हाथ जोड़ कर SP के सामने हाथ जोड़ कर गिड़गिड़ाने लगा।

संत कबीर नगर

image

anoop shukla

Dec 22, 2025

Up news, sant kabir nagar

फोटो सोर्स: पत्रिका, SP संतकबीर नगर

संत कबीरनगर जिले में सात साल की बच्ची से दुष्कर्म के आरोपी को पुलिस ने मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया है। मुठभेड़ के दौरान आरोपी के पैर में गोली लगी, जिससे वह घायल हो गया।

खेल रही मासूम के साथ हैवानियत, आरोपी फरार

पूरा मामला संतकबीरनगर जिले के धनघटा थाना क्षेत्र का है। थाना क्षेत्र के गांव निवासी सतेंद्र पुत्र राम दरस गांव की एक सात वर्षीय मासूम को रविवार शाम 4 बजे बहला फुसलाकर बाइक पर बैठाकर ले गया और उसके साथ हैवानियत किया। बच्ची जब शोर मचाने लगी तो वहां खेल रहे बच्चों ने भी शोर मचाना शुरू कर दिया, तब आरोपी मौके पर से भाग खड़ा हुआ। पूरी घटना रविवार शाम करीब चार बजे की है।

बच्ची की आपबीती सुन परिजनों के उड़े होश

बच्ची ने जब आपबीती परिजनों को बताई तो परिजनों के होश उड़ गए, परिजन थाने जाकर लिखित शिकायत की, जिसके बाद पुलिस आरोपी की तलाश में जुट गई। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और पीड़ित परिजनों की तहरीर के आधार पर मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू की।

घेरेबंदी के बाद दोनों तरफ से हुई फायरिंग, आरोपी घायल

सोमवार तड़के मुखबिर से पुलिस को सूचना मिली कि आरोपी धनघटा थाना क्षेत्र के सियर कला गांव के पास छिपा हुआ है। पुलिस टीम ने जब घेरेबंदी की तो उसने पुलिस पर फायरिंग कर दी। जवाबी कार्रवाई में आरोपी के पैर में गोली लग गई और वह घायल हो गया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। उसके पास से एक तमंचा, एक कारतूस और एक खोखा बरामद किया गया है। घायल आरोपी को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सदर अस्पताल में एसपी संदीप कुमार मीना के सामने आरोपी हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाने लगा।

खबर शेयर करें:

Hindi News / Uttar Pradesh / Sant Kabir Nagar / मुठभेड़ में घायल होते ही SP के सामने गिड़गिड़ाया, मासूम से हैवानियत कर था फरार

