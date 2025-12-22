मुठभेड़ में घायल होते ही SP के सामने गिड़गिड़ाया, मासूम से हैवानियत कर था फरार

सोमवार तड़के मुखबिर से पुलिस को सूचना मिली कि आरोपी धनघटा थाना क्षेत्र के सियर कला गांव के पास छिपा हुआ है। पुलिस टीम ने जब घेरेबंदी की तो उसने पुलिस पर फायरिंग कर दी। जवाबी कार्रवाई में आरोपी के पैर में गोली लग गई और वह घायल हो गया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। उसके पास से एक तमंचा, एक कारतूस और एक खोखा बरामद किया गया है। घायल आरोपी को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सदर अस्पताल में एसपी संदीप कुमार मीना के सामने आरोपी हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाने लगा।