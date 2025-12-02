पुलिस पिकेट के ठीक बगल में डॉक्टर के बेटे पर ताबड़तोड़ फायरिंग, गंभीर हालत में मेडिकल कालेज रेफर

फोटो सोर्स: पत्रिका, युवक पर तबाडतोड फायरिंग
संतकबीरनगर जिले में सोमवार को खलीलाबाद बाईपास के पास पुलिस पिकेट के ठीक बगल में युवक पर ताबड़तोड़ फायरिंग की गई। गोली की आवाज सुन आसपास अफरातफरी मच गई। सूचना पर पहुंचीं पुलिस और स्थानीय लोग घायल युवक को तत्काल जिला अस्पताल लेकर पहुंचे। घायल युवक की पहचान गोरखपुर जिले के सहजनवा थाना क्षेत्र के रनदौली उर्फ मठिया निवासी संतोष त्रिपाठी पुत्र डॉ. काशी नाथ त्रिपाठी के रूप में हुई है। प्राथमिक उपचार के बाद डॉक्टरों ने उसे बीआरडी मेडिकल कॉलेज गोरखपुर रेफर कर दिया। सूत्रों के अनुसार, युवक के गले में दो और सिर में एक गोली लगी है।
युवक को गोली मारे जाने की सूचना मिलते ही पुलिस अधीक्षक संदीप कुमार मीना, सीओ खलीलाबाद, सीओ धनघटा, एसओ बखिरा और प्रभारी निरीक्षक कोतवाली सहित भारी पुलिस बल जिला अस्पताल पहुंचा। बाद में एसपी संदीप कुमार मीना ने बाईपास स्थित घटनास्थल का भी निरीक्षण किया। फोरेंसिक टीम ने मौके से साक्ष्य जुटाए। अभी तक की जानकारी के मुताबिक यह मामला पुरानी रंजिश का बताया जा रहा है। एसपी संदीप कुमार मीना ने बताया कि लगभग 9:15 के करीब पुलिस को मेंहदावल बाईपास पर एक व्यक्ति को गोली मारने की सूचना मिली। मौके पर पुलिस पहुंची घायल को अस्पताल ले जाया गया। व्यक्ति की पहचान संतोष त्रिपाठी, थाना सहजनवा, जनपद गोरखपुर के रूप में हुई। घायल को बीआरडी रेफर कर दिया गया। घायल अभी अचेत अवस्था में है। जल्द ही अभियुक्तों को पकड़ लिया जाएगा।
बड़ी खबरेंView All
संत कबीर नगर
उत्तर प्रदेश
ट्रेंडिंग