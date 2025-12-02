पुलिस पिकेट के ठीक बगल में डॉक्टर के बेटे पर ताबड़तोड़ फायरिंग, गंभीर हालत में मेडिकल कालेज रेफर

युवक को गोली मारे जाने की सूचना मिलते ही पुलिस अधीक्षक संदीप कुमार मीना, सीओ खलीलाबाद, सीओ धनघटा, एसओ बखिरा और प्रभारी निरीक्षक कोतवाली सहित भारी पुलिस बल जिला अस्पताल पहुंचा। बाद में एसपी संदीप कुमार मीना ने बाईपास स्थित घटनास्थल का भी निरीक्षण किया। फोरेंसिक टीम ने मौके से साक्ष्य जुटाए। अभी तक की जानकारी के मुताबिक यह मामला पुरानी रंजिश का बताया जा रहा है। एसपी संदीप कुमार मीना ने बताया कि लगभग 9:15 के करीब पुलिस को मेंहदावल बाईपास पर एक व्यक्ति को गोली मारने की सूचना मिली। मौके पर पुलिस पहुंची घायल को अस्पताल ले जाया गया। व्यक्ति की पहचान संतोष त्रिपाठी, थाना सहजनवा, जनपद गोरखपुर के रूप में हुई। घायल को बीआरडी रेफर कर दिया गया। घायल अभी अचेत अवस्था में है। जल्द ही अभियुक्तों को पकड़ लिया जाएगा।