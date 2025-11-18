यूपी के इस जिले में पांच दिनों में 79 पुलिसकर्मियों के कार्यक्षेत्र में फेरबदल, लापरवाही पर विवेचकों के वेतन रुके

फोटो सोर्स: X , मातहतों के साथ मीटिंग करते SP संदीप कुमार मीना
संतकबीरनगर जिले के SP संदीप कुमार मीना लगातार एक्शन मोड में हैं। पिछले पांच दिनों में कुल 79 पुलिसकर्मियों को कार्यक्षेत्र में फेरबदल किया गया है। इनमें तीन थानों के थानाध्यक्ष भी शामिल हैं। सोमवार देर शाम जारी स्थानांतरण सूची के अनुसार, धर्मसिंहवा थानाध्यक्ष अभिमन्यु सिंह को उनके पद से हटाकर प्रभारी सर्विलांस सेल बनाया गया है। सब इंस्पेक्टर हरिकेश भारती को धर्मसिंहवा का नया थानाध्यक्ष नियुक्त किया गया है।
अभी पांच दिन पूर्व जारी सूची में मेंहदावल और बखिरा के थानाध्यक्षों का भी स्थानांतरण किया जा चुका है। सोमवार की सूची में राजेश कुमार को वरिष्ठ उपनिरीक्षक बखिरा, विनोद कुमार यादव को थाना धनघटा और ओम प्रकाश सिंह को थाना बखिरा भेजा गया है। SP ने सख्त निर्देश दिया कि कार्यों में हीलाहवाली बर्दाश्त नहीं।
SP संदीप कुमार मीना ने खलीलाबाद सर्किल के विवेचकों के कार्यों की समीक्षा की। इस दौरान काफी संख्या में विवेचना लंबित मिली। इस पर कारवाई करते हुए कई विवेचकों का वेतन रोक दिया गया। सभी विवेचकों को आवश्यक दिशा-निर्देश भी जारी किए गए। SP ने बताया कि अर्दली रूम में कोतवाली खलीलाबाद, दुधारा और महिला थाना के विवेचकों का OR किया गया। इसके साथ ही उन्होंने प्रभारी निरीक्षकों को भी निर्देश दिया कि वे अपने अधीनस्थ सभी विवेचकों की विवेचनाओं की समीक्षा करते रहे और समय सीमा में विवेचना पूर्ण कराएं।
