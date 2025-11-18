यूपी के इस जिले में पांच दिनों में 79 पुलिसकर्मियों के कार्यक्षेत्र में फेरबदल, लापरवाही पर विवेचकों के वेतन रुके

SP संदीप कुमार मीना ने खलीलाबाद सर्किल के विवेचकों के कार्यों की समीक्षा की। इस दौरान काफी संख्या में विवेचना लंबित मिली। इस पर कारवाई करते हुए कई विवेचकों का वेतन रोक दिया गया। सभी विवेचकों को आवश्यक दिशा-निर्देश भी जारी किए गए। SP ने बताया कि अर्दली रूम में कोतवाली खलीलाबाद, दुधारा और महिला थाना के विवेचकों का OR किया गया। इसके साथ ही उन्होंने प्रभारी निरीक्षकों को भी निर्देश दिया कि वे अपने अधीनस्थ सभी विवेचकों की विवेचनाओं की समीक्षा करते रहे और समय सीमा में विवेचना पूर्ण कराएं।