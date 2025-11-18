जैश की महिला विंग हेड डॉक्टर शाहीन का स्लीपर सेल: 19 से अधिक महिलाओं के मोबाइल नंबर मिले, अब स्विच ऑफ  

Jaish women wing head Dr Shaheen sleeper cell दिल्ली विस्फोट के बाद गिरफ्तार डॉक्टर शाहीन की महिला विंग का खुलासा हुआ है। जिसमें 19 से ज्यादा महिलाओं के मोबाइल नंबर मिले हैं और यह सभी मोबाइल नंबर स्विच ऑफ जा रहे हैं जो कानपुर और उसके आसपास के क्षेत्र के हैं। जिन्हें डॉक्टर शाहीन ने ब्रेन-वास करके धार्मिक कट्टरता का पाठ पढ़ाया। अब जांच एजेंसी आखरी लोकेशन के आधार पर इन महिलाओं को खोज निकालने में लगी है। डॉक्टर शाहीन सईद जैश की महिला विंग 'जमात उल मोमीनात' की इंडिया हेड बनाई गई थी। ‌जिसको टारगेट दिया गया था कि भारत में महिलाओं को आतंकी ग्रुप से जोड़ा जाए। जांच एजेंसी को अब तक महिला आतंकी शाहीन की महिला विंग से 19 महिलाओं के मोबाइल नंबर मिले हैं। जो शाहीन इज्तिमा नाम से धार्मिक आयोजन करके महिलाओं का ब्रेन वास करके आतंकी महिला विंग ग्रुप से जोड़ रही थी।