सिपाही की शादी में पहुंची पीड़िता, बोली- 6 महीने लिव इन में रखा, अब दूसरी से कर रहा शादी, जानें क्या कहते हैं एसीपी?

NBW issued against constable, police unable to arrest him. कानपुर में एक भाई ने सिपाही ने युवती के साथ शादी करने का वादा करके अपने साथ 6 महीने रखा। उसके बाद उसे छोड़ दिया। अब दूसरी जगह शादी कर रहा है। पीड़िता ने बताया कि उसने थाने में मुकदमा भी दर्ज कराया था। थाना पुलिस सिपाही को लेकर आई थी। लेकिन 4 दिन में शादी का वादा करने पर उसे छोड़ दिया गया। अब सिपाही दूसरी जगह शादी कर रहा है। इसके खिलाफ अदालत में एनबीडब्ल्यू जारी किया है। उसने एसपी से न्याय की गुहार लगाई। पीड़िता ने बताया कि अदालत ने एनबीडब्ल्यू जारी किया है। लेकिन पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। एसपी से उन्होंने आरोपी के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है। सहायक पुलिस आयुक्त चकरी ने बताया कि आरोपी सिपाही का कानपुर और चकरी से कोई संबंध नहीं है। मामला कानपुर देहात के अकबरपुर से जुड़ा है।