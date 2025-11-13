गैंगरेप, निकाह, तलाक, अब हलाला: आरोपी पति दोस्तों से तो शहर काजी खुद करना चाहता है, कहता है…

Gang rape, marriage, divorce and now Halala कानपुर में पीड़िता ने बताया कि उसके साथ गैंगरेप की घटना हुई थी। जिसकी शिकायत उन्होंने थाने पर की तो आरोपियों में से ही एक के साथ उसकी शादी करवा दी गई। उसके बाद उसे तलाक दे दिया गया। अब पूर्व पति दोस्तों के साथ हलाला करने का दबाव बना रहा है। शहर काजी कहता है कि हलाला करने के बाद तुम मुसलमान बन जाओगी। फिर निकाह कर सकती हो। पीड़िता ने पुलिस से न्याय की गुहार लगाई है। पुलिस ने बताया कि पूर्व में मिली शिकायतों का निस्तारण कर दिया गया था। अब नई शिकायतें मिली हैं। जांच के बाद कार्रवाई की जाएगी।