गोरखपुर में दर्दनाक…खेत के विवाद में युवक को ट्रैक्टर चढ़ा कर रौंद डाला, पिता-भाई समेत तीन लोग गंभीर रूप से घायल

फोटो सोर्स: पत्रिका, SP नॉर्थ, गोरखपुर
गोरखपुर में भूमि विवाद को लेकर एक युवक पर ट्रैक्टर चढ़ाकर उसे रौंद डाला गया, इतना ही नहीं उसके पिता और दो भाइयों को भी गंभीर रूप से घायल कर दिया गया। घटना को सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और गंभीर रूप से घायल पड़े लोगों को एंबुलेंस से अस्पताल भिजवाया। दो घायलों को एम्स गोरखपुर में भर्ती कराया गया है। वहीं एक का इलाज सीएचसी चौरीचौरा में चल रहा है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए बीआरडी मेडिकल कॉलेज भेजा। मृतक की भाभी की तहरीर पर चौरीचौरा थाने में 7 आरोपियों के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कराया है।
पुलिस ने बताया कि गगड़ा गांव निवासी रोशन सिंह और जंगल मठिया के गोपाल पासवान के बीच पिछले कई वर्षों से खेत की जमीन को लेकर विवाद चल रहा है। यह जमीन गोपाल पासवान ने रोशन सिंह के पट्टीदार से खरीदी थी, लेकिन बाद में रोशन सिंह ने उसी जमीन का आधा हिस्सा अपने नाम करवा लिया। मामले की पैमाइश तहसील प्रशासन द्वारा कराई जा चुकी है और विवाद न्यायालय में लंबित है।
गुरुवार की दोपहर रोशन सिंह का परिवार खेत में धान काटने पहुंचा तो गोपाल पासवान, उनके तीन बेटे मार्कण्डेय, विपिन और अखिलेश ने रोकने का प्रयास किया। इस पर दोनों पक्षों में कहासुनी और हाथापाई हुई, आरोप है कि विवाद इतना बढ गया कि रोशन सिंह ने विपिन पर ट्रैक्टर चढ़ा दिया जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई जबकि गोपाल, मार्कण्डेय और अखिलेश गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना की सूचना पर सीओ मनीष कुमार शर्मा, चौरीचौरा थाना प्रभारी वेद प्रकाश शर्मा फोर्स के साथ मौके पर पहुंचे और घटनास्थल पर पड़े तीनों घायलों को अस्पताल भिजवाकर शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। सीओ ने बताया कि आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस टीम दबिश दे रही है।
