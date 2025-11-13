गोरखपुर में दर्दनाक…खेत के विवाद में युवक को ट्रैक्टर चढ़ा कर रौंद डाला, पिता-भाई समेत तीन लोग गंभीर रूप से घायल

गुरुवार की दोपहर रोशन सिंह का परिवार खेत में धान काटने पहुंचा तो गोपाल पासवान, उनके तीन बेटे मार्कण्डेय, विपिन और अखिलेश ने रोकने का प्रयास किया। इस पर दोनों पक्षों में कहासुनी और हाथापाई हुई, आरोप है कि विवाद इतना बढ गया कि रोशन सिंह ने विपिन पर ट्रैक्टर चढ़ा दिया जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई जबकि गोपाल, मार्कण्डेय और अखिलेश गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना की सूचना पर सीओ मनीष कुमार शर्मा, चौरीचौरा थाना प्रभारी वेद प्रकाश शर्मा फोर्स के साथ मौके पर पहुंचे और घटनास्थल पर पड़े तीनों घायलों को अस्पताल भिजवाकर शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। सीओ ने बताया कि आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस टीम दबिश दे रही है।