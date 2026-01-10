युवती की दीवानगी पड़ी पुलिस को भारी, मेटा के अलर्ट पर पुलिस हुई एक्टिव…घर पहुंचने पर पुलिस से बोली “सारी”

इधर, जानकारी मिलते ही गुलरिहा पुलिस जब लोकेशन को ट्रेस करते हुए पहुंची तो युवती अपने कमरे पर मिली। इससे पूछताछ में पता चला कि वह बॉय फ्रेंड से प्रैंक करने के लिए वह एक वीडियो बनाई थी। सुसाइड के इस वीडियो में टैबलेट खाते हुए सोशल मीडिया कर पोस्ट किया।इंस्पेक्टर गुलरिहा विजय प्रताप सिंह ने बताया कि मेटा के अलर्ट के बाद पुलिस मौके पर पहुंची तो युवती अपने कमरे में सुरक्षित मिली। आगे से ऐसा वीडियो न पोस्ट करने की हिदायत देकर छोड़ दिया गया है।