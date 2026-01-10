युवती की दीवानगी पड़ी पुलिस को भारी, मेटा के अलर्ट पर पुलिस हुई एक्टिव…घर पहुंचने पर पुलिस से बोली “सारी”

फोटो सोर्स: सोशल मीडिया, मेटा ने किया पुलिस को अलर्ट
गोरखपुर में एक युवती का प्रैंक लखनऊ से लेकर गोरखपुर तक पुलिस को एक्टिव कर दिया। बॉय फ्रेंड से युवती ने प्रैंक करने के लिए एक टेबलेट खाते हुए सुसाइड करते हुए वीडियो बनाया जिसमें मरने से संबंधित गाना भी लगाया और सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिया। इस वीडियो को देख मेटा एआइ ने तत्काल लखनऊ पुलिस मुख्यालय स्थित कंट्रोल रूम में बैठी पुलिस को अलर्ट किया।
लखनऊ पुलिस फौरन हरकत में आई और गुलहरिया पुलिस को सूचना दी। थाने से हल्का दरोगा राहुल और सिपाही संदीप युवती का लोकेशन ट्रेस करते हुए युवती के घर पहुंचे, पूछताछ करने पर उसने बताया कि बॉय फ्रेंड से उसने प्रैंक किया था। युवती की बात सुन पुलिस भी सख्त रुख अख्तियार कर युवती को चेतवानी दी की आगे से ऐसी हरकत करने पर सख्त कारवाई की जाएगी।
जानकारी के मुताबिक बिहार प्रदेश के गोपालगंज जिले की रहने वाली युवती गुलरिहा क्षेत्र में किराए के मकान में रहती है और वहीं एक होटल में काम करती है।शुक्रवार को भी उसने एक वीडियो इंटरनेट मीडिया पर पोस्ट किया।
इस वीडियो के वायरल होते ही पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। दोपहर एक बजे लखनऊ कंट्रोल रूम पुलिस को मेटा द्वारा सूचना प्राप्त हुआ कि एक युवती लाइव सुसाइड करते हुए बैकग्राउंड गाना 'खबर मेरे मरने की सुनते ही देखो वो हाथों में मेहंदी रचाने लगे हैं' लगाकर वीडियो पोस्ट की है।
पोस्ट में लिखा है कि 'अगर हम मर जाए तो कोई यह मत कहना क्यों मरे हैं, वैसे ही सोच लेना की किस वजह से मरी हूं'। मेटा से मिले अलर्ट के बाद लखनऊ कंट्रोल रूम ने इसकी सूचना गुलरिहा थाने पर दी और बताया कि उसके क्षेत्र में इस मोबाइल नंबर से खुदकुशी का लाइव वीडियो पोस्ट हुआ है।
इधर, जानकारी मिलते ही गुलरिहा पुलिस जब लोकेशन को ट्रेस करते हुए पहुंची तो युवती अपने कमरे पर मिली। इससे पूछताछ में पता चला कि वह बॉय फ्रेंड से प्रैंक करने के लिए वह एक वीडियो बनाई थी। सुसाइड के इस वीडियो में टैबलेट खाते हुए सोशल मीडिया कर पोस्ट किया।इंस्पेक्टर गुलरिहा विजय प्रताप सिंह ने बताया कि मेटा के अलर्ट के बाद पुलिस मौके पर पहुंची तो युवती अपने कमरे में सुरक्षित मिली। आगे से ऐसा वीडियो न पोस्ट करने की हिदायत देकर छोड़ दिया गया है।
