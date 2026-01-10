गोरखपुर में एनकाउंटर, दो बदमाश घायल….लेखपाल के यहां से 80 लाख की लूट कर हुए थे फरार

फोटो सोर्स: पत्रिका, एनकाउंटर में घायल बदमाश
गोरखपुर में शनिवार को पुलिस मुठभेड़ में एक बदमाश को गोली लगी है, जबकि दूसरा भागते समय गिरने से घायल हो गया। पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर जिला अस्पताल में भर्ती कराया है घटना एम्स थानाक्षेत्र की है, थाना क्षेत्र स्थित रजही मौर्या चौराहा पर रिटायर लेखपाल बालेंद्र सिंह (70) को परिवार समेत बंधक बनाकर 84 लाख की डकैती की घटना को 4 बदमाशों ने अंजाम दिया था। मुठभेड़ में पकड़े गए दोनों बदमाश इस घटना में शामिल थे।
बदमाशों की पहचान चिलुआताल क्षेत्र विस्तारनगर निवासी रामरक्षा उर्फ तेजू यादव और एम्स क्षेत्र के रामगढ़ उर्फ रजही टोला निवासी देवेंद्र निषाद उर्फ दयानंद उर्फ डायना के रूप में हुई। इनके पास से पुलिस ने एक 315 बोर का तमंचा, 2 गोली, 50 हजार रुपये, 3 अंगूठी, 2 जोड़ी कान का झाला, 1 जोड़ी टप्स और कान की टैपरिंग बरामद किया है। लेखपाल के यहां हुई 84 लाख की लूट से शहर में हड़कंप मच गया था, पुलिस की आठ टीमें बदमाशों की गिरफ्तारी के लिए लगाई गई थीं। पुलिस अभी दो अन्य फरार बदमाशों की तलाश कर रही थी।
लूट के बाद से हो पुलिस की टीम सक्रिय थीं। पुलिस के मुताबिक सूचना मिली थी कि घटना में शामिल बदमाश क्षेत्र में ही मौजूद है, शुक्रवार की देर रात एम्स क्षेत्र में ही बदमाशों के ठिकाने पर पुलिस टीम ने घेराबंदी की। इस दौरान बदमाश रामरक्षा उर्फ तेजू ने पुलिस पार्टी पर फायर कर दिया। जवाबी कार्रवाई में रामरक्षा के पैर में गोली लग गई वह वहीं पर गिर गया।
वहीं दूसरा बदमाश देवेन्द्र निषाद उर्फ डायना मोटरसाइकिल से भागने के दौरान पेड़ से टकराकर जमीन पर गिर गया। जिसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। घायल बदमाश रामरक्षा उर्फ तेजू को पुलिस ने जिला अस्पताल में भर्ती कराया है। जहां इलाज चल रहा है। घायल बदमाश देवेंद्र उर्फ डायना एम्स थाने का पुराना हिस्ट्रीशीटर है। इस पर तीस से अधिक मुकदमे दर्ज है, इसका परिवार कितना खतरनाक है यह इसी से मालूम चल जाता है कि इसके घर छापा मारने गई पुलिस पर जानलेवा हमला हुआ था जिसमें कई पुलिसकर्मी गंभीर रूप से घायल हो गए थे।
