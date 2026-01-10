गोरखपुर में एनकाउंटर, दो बदमाश घायल….लेखपाल के यहां से 80 लाख की लूट कर हुए थे फरार

बदमाशों की पहचान चिलुआताल क्षेत्र विस्तारनगर निवासी रामरक्षा उर्फ तेजू यादव और एम्स क्षेत्र के रामगढ़ उर्फ रजही टोला निवासी देवेंद्र निषाद उर्फ दयानंद उर्फ डायना के रूप में हुई। इनके पास से पुलिस ने एक 315 बोर का तमंचा, 2 गोली, 50 हजार रुपये, 3 अंगूठी, 2 जोड़ी कान का झाला, 1 जोड़ी टप्स और कान की टैपरिंग बरामद किया है। लेखपाल के यहां हुई 84 लाख की लूट से शहर में हड़कंप मच गया था, पुलिस की आठ टीमें बदमाशों की गिरफ्तारी के लिए लगाई गई थीं। पुलिस अभी दो अन्य फरार बदमाशों की तलाश कर रही थी।