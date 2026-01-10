माघ मेला 2026: CM योगी, मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने लगाई संगम में डुबकी; सतुआ बाबा के साथ की बोटिंग

CM योगी, मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने लगाई संगम में डुबकी। फोटो सोर्स-ANI
Magh Mela 2026 Update: उत्तर प्रदेश के CM योगी आदित्यनाथ प्रयागराज दौरे पर हैं। उन्होंने माघ मेले के दौरान संगम में स्नान किया और 3 बार डुबकी लगाई। इस अवसर पर मंत्री स्वतंत्र देव सिंह और नंद गोपाल नंदी ने भी संगम में आस्था की डुबकी लगाई।
स्वतंत्र देव सिंह ने 5 जबकि नंद गोपाल नंदी ने संग में 7 डुबकी लगाई। इसके बाद CM योगी ने सतुआ बाबा के साथ संगम में बोटिंग भी की।
स्नान के बाद CM योगी ने संगम नोज पर विधिवत गंगा पूजन किया और लेटे हनुमान जी मंदिर पहुंचकर दर्शन-पूजन किया। कार्यक्रम के अगले चरण में CM योगी सतुआ बाबा के शिविर में साधु-संतों के साथ भोजन करेंगे। इसके बाद वह ICCC सभागार में माघ मेले की समीक्षा बैठक करेंगे। जहां मकर संक्रांति और मौनी अमावस्या जैसे प्रमुख स्नान पर्वों की तैयारियों को लेकर चर्चा होगी। साथ ही वह अधिकारियों से व्यवस्थाओं की जानकारी लेंगे।
बता दें कि सतुआ बाबा वही संत हैं, जिनके शिविर में हाल ही में प्रयागराज के जिलाधिकारी द्वारा रोटी सेकने का वीडियो चर्चा में रहा था। इस पर डिप्टी CM केशव प्रसाद मौर्य ने चुटकी लेते हुए कहा था कि जाम की स्थिति पर ध्यान दीजिए, सतुआ बाबा की रोटी के चक्कर में ना पड़िए।
गौरतलब है कि माघ मेले में प्रतिदिन लगभग 10 लाख श्रद्धालु संगम में स्नान कर रहे हैं। कड़ाके की सर्दी के बावजूद संगम की रेती पर साधु-संत, अखाड़े और कल्पवासी डेरा जमाए हुए हैं। माघ मेला विदेशी श्रद्धालुओं को भी आकर्षित कर रहा है। इटली से आईं 22 साल की लुक्रेशिया भी यहां संगम पहुंची हैं और दिनभर भजन-कीर्तन में लीन रहती हैं।
