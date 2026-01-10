माघ मेला 2026: CM योगी, मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने लगाई संगम में डुबकी; सतुआ बाबा के साथ की बोटिंग

स्नान के बाद CM योगी ने संगम नोज पर विधिवत गंगा पूजन किया और लेटे हनुमान जी मंदिर पहुंचकर दर्शन-पूजन किया। कार्यक्रम के अगले चरण में CM योगी सतुआ बाबा के शिविर में साधु-संतों के साथ भोजन करेंगे। इसके बाद वह ICCC सभागार में माघ मेले की समीक्षा बैठक करेंगे। जहां मकर संक्रांति और मौनी अमावस्या जैसे प्रमुख स्नान पर्वों की तैयारियों को लेकर चर्चा होगी। साथ ही वह अधिकारियों से व्यवस्थाओं की जानकारी लेंगे।