प्रयागराज

माघ मेला 2026: CM योगी, मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने लगाई संगम में डुबकी; सतुआ बाबा के साथ की बोटिंग

Magh Mela 2026 Update: CM योगी, मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने प्रयागराज में संगम में डुबकी लगाई। इस दौरान सीएम योगी ने सतुआ बाबा के साथ बोटिंग भी की। जानिए आगे का कार्यक्रम क्या है?

प्रयागराज

image

Harshul Mehra

Jan 10, 2026

magh mela 2026 update cm yogi swatantra dev singh take bathe in sangam prayagraj boating with satua baba

CM योगी, मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने लगाई संगम में डुबकी। फोटो सोर्स-ANI

Magh Mela 2026 Update: उत्तर प्रदेश के CM योगी आदित्यनाथ प्रयागराज दौरे पर हैं। उन्होंने माघ मेले के दौरान संगम में स्नान किया और 3 बार डुबकी लगाई। इस अवसर पर मंत्री स्वतंत्र देव सिंह और नंद गोपाल नंदी ने भी संगम में आस्था की डुबकी लगाई।

Magh Mela 2026: सीएम योगी ने लगाई संगम में डुबकी

स्वतंत्र देव सिंह ने 5 जबकि नंद गोपाल नंदी ने संग में 7 डुबकी लगाई। इसके बाद CM योगी ने सतुआ बाबा के साथ संगम में बोटिंग भी की।

सतुआ बाबा के शिविर में साधु-संतों के साथ भोजन करेंगे CM योगी

स्नान के बाद CM योगी ने संगम नोज पर विधिवत गंगा पूजन किया और लेटे हनुमान जी मंदिर पहुंचकर दर्शन-पूजन किया। कार्यक्रम के अगले चरण में CM योगी सतुआ बाबा के शिविर में साधु-संतों के साथ भोजन करेंगे। इसके बाद वह ICCC सभागार में माघ मेले की समीक्षा बैठक करेंगे। जहां मकर संक्रांति और मौनी अमावस्या जैसे प्रमुख स्नान पर्वों की तैयारियों को लेकर चर्चा होगी। साथ ही वह अधिकारियों से व्यवस्थाओं की जानकारी लेंगे।

सतुआ बाबा पहले भी रह चुके चर्चा में

बता दें कि सतुआ बाबा वही संत हैं, जिनके शिविर में हाल ही में प्रयागराज के जिलाधिकारी द्वारा रोटी सेकने का वीडियो चर्चा में रहा था। इस पर डिप्टी CM केशव प्रसाद मौर्य ने चुटकी लेते हुए कहा था कि जाम की स्थिति पर ध्यान दीजिए, सतुआ बाबा की रोटी के चक्कर में ना पड़िए।

माघ मेला 2026: 10 लाख श्रद्धालु संगम में रोज कर रहे स्नान

गौरतलब है कि माघ मेले में प्रतिदिन लगभग 10 लाख श्रद्धालु संगम में स्नान कर रहे हैं। कड़ाके की सर्दी के बावजूद संगम की रेती पर साधु-संत, अखाड़े और कल्पवासी डेरा जमाए हुए हैं। माघ मेला विदेशी श्रद्धालुओं को भी आकर्षित कर रहा है। इटली से आईं 22 साल की लुक्रेशिया भी यहां संगम पहुंची हैं और दिनभर भजन-कीर्तन में लीन रहती हैं।

10 Jan 2026 12:55 pm

