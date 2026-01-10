गोरखपुर में सेल टैक्स ऑफिस में लगी भीषण आग, फर्स्ट फ्लोर जल कर खाक…मची रही अफरा तफरी

जानकारी के मुताबिक रामगढ़ ताल थानाक्षेत्र स्थित तारामंडल के पास सेल टैक्स ऑफिस के फर्स्ट फ्लोर से रात करीब 1:45 बजे धुंआ और आग की तेज लपटें उठती देख आसपास के लोगों में अफरा-तफरी मच गई और तत्काल अग्निशमन विभाग व रामगढ़ताल थाना पुलिस को सूचना दी गई। सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां मौके पर पहुंचीं। पुलिस ने भी क्षेत्र को सुरक्षित करते हुए आवागमन नियंत्रित किया। अग्निशमन कर्मियों ने करीब एक घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। तब तक कार्यालय में रखा फर्नीचर, कंप्यूटर, फाइलें, महत्वपूर्ण दस्तावेज और अन्य सामान पूरी तरह जल चुके थे।