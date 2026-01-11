मां-पिता को नींद की गोली देकर….8वीं की छात्रा प्रेमी के साथ रातों में करती थी ‘गंदा खेल’! कैसे खुला राज

8वीं की छात्रा प्रेमी के साथ रातों में करती थी गंदा खेल। फोटो सोर्स-AI
Crime News: उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। यहां कक्षा 8 में पढ़ने वाली 14 साल की छात्रा कथित तौर पर अपने परिवार वालों के खाने में नींद की गोलियां मिलाकर उन्हें सुला देती थी। इसके बाद वह अपने प्रेमी से मिलने चली जाती थी। इस व्यवहार को लेकर छात्रा के पिता को शक हुआ।
पिता ने निगरानी बढ़ाई तो एक दिन उन्होंने अपनी बेटी को उसके प्रेमी के साथ रंगे हाथ पकड़ लिया। इसके बाद उन्होंने थाने पहुंचकर मामले की शिकायत दर्ज कराई और प्रेमी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। पुलिस ने शिकायत के आधार पर मुकदमा दर्ज कर लिया है। साथ ही पूरे मामले की जांच की जा रही है।
गुलरिया थाना क्षेत्र के एक गांव में रहने वाली एक किशोरी की हरकतों ने पूरे इलाके को हैरानी में डाल दिया है। मुंबई में रहकर पेंट-पॉलिश का काम करते छात्रा के पिता करते हैं। अपनी मां और बुजुर्ग दादी के साथ नाबालिग गांव में रहती है। करीब 1 महीने पहले पिता मुंबई से वापस गांव लौटे थे।
गांव आने के बाद पिता ने बेटी के व्यवहार में कुछ असामान्य बदलाव महसूस किए। वह रोज खुद खाना बनाती और परिवार के लोगों को जल्दी-जल्दी भोजन कराने के लिए काफी बेचैन नजर आती थी। बेटी की इस अजीब सक्रियता पर पिता को शक हुआ। जब उन्होंने उससे इसका कारण पूछा तो किशोरी ने जवाब दिया, ''नहीं पापा, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं बस चाहती हूं कि आप लोग जल्दी खाना खा लें और आराम करें।'' हालांकि बेटी की बातों के बावजूद पिता का शक कम नहीं हुआ। बाद में सामने आए घटनाक्रम ने सभी को चौंका दिया।
योजना के तहत पिता ने एक दिन खाना नहीं खाया और उसे छिपा दिया। इसके बाद वह अपने कमरे में सोने का नाटक करने लगे। रात करीब 11:30 बजे के आसपास किशोरी चुपचाप घर से बाहर निकली और लगभग 200 मीटर दूर रहने वाले 22 साल के पड़ोसी युवक के घर पहुंच गई।
छात्रा के पिता पहले से सतर्क थे और बेटी का पीछा करते हुए वहां पहुंच गए। उन्होंने किशोरी और युवक को रंगे हाथ पकड़ लिया। आरोप है कि इस दौरान युवक ने छात्रा के पिता के साथ अभद्र व्यवहार किया और जान से मारने की धमकी देते हुए उन्हें घर से भगा दिया। इस घटना के बाद मामला और गंभीर हो गया, जिसके चलते पिता ने पुलिस से शिकायत कर कार्रवाई की मांग की।
पिता बेटी को लेकर घर वापस लौटे और उससे सख्ती से पूछताछ की। कड़ाई से पूछने पर किशोरी ने पूरी सच्चाई बता दी। उसने बताया कि यह सिलसिला पिछले करीब 1 साल से चल रहा था। लड़की के अनुसार, उसके प्रेमी ने ही उसे एक मोबाइल फोन दिया था, जिसके जरिए दोनों आपस में बातचीत करते थे।
किशोरी ने यह भी खुलासा किया कि प्रेमी ही उसे नींद की गोलियां लाकर देता था। वही गोलियां वह अपनी मां और बुजुर्ग दादी के खाने में मिला देती थी, जिससे दोनों गहरी नींद में सो जाएं और वह घर से बाहर निकल सके। बेटी की यह बात सुनकर परिजनों के पैरों तले जमीन खिसक गई।
मामले को लेकर गुलरिया थाना प्रभारी विजय प्रताप सिंह ने बताया कि इस मामले में आरोपी युवक के खिलाफ पॉक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। इसके अलावा जान से मारने की धमकी देने और गाली-गलौज करने जैसी धाराएं भी लगाई गई हैं। फिलहाल आरोपी युवक फरार है, जिसकी गिरफ्तारी के लिए लगातार दबिश दी जा रही है।
बड़ी खबरेंView All
गोरखपुर
उत्तर प्रदेश
ट्रेंडिंग