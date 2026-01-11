मां-पिता को नींद की गोली देकर….8वीं की छात्रा प्रेमी के साथ रातों में करती थी ‘गंदा खेल’! कैसे खुला राज

गांव आने के बाद पिता ने बेटी के व्यवहार में कुछ असामान्य बदलाव महसूस किए। वह रोज खुद खाना बनाती और परिवार के लोगों को जल्दी-जल्दी भोजन कराने के लिए काफी बेचैन नजर आती थी। बेटी की इस अजीब सक्रियता पर पिता को शक हुआ। जब उन्होंने उससे इसका कारण पूछा तो किशोरी ने जवाब दिया, ''नहीं पापा, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं बस चाहती हूं कि आप लोग जल्दी खाना खा लें और आराम करें।'' हालांकि बेटी की बातों के बावजूद पिता का शक कम नहीं हुआ। बाद में सामने आए घटनाक्रम ने सभी को चौंका दिया।