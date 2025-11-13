प्रधानमंत्री की सिक्योरिटी में तैनात SPG कमांडो का निधन, 2015 में की थी ज्वाइनिंग

मुहल्ला मोरी गेट के निवासी 32 वर्षीय संजीव तोमर पुत्र चंद्रपाल सिंह ने वर्ष 2015 में सीआरपीएफ में अपनी सेवा शुरू की थी। उनकी मेहनत और समर्पण के चलते वर्ष 2021 में उन्हें एसपीजी (स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप) में तैनाती मिली। वर्तमान में वे प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) में प्रधानमंत्री की सुरक्षा में ड्यूटी कर रहे थे। संजीव मूल रूप से निकटवर्ती गांव गरहरा के रहने वाले थे। उनके पिता ने मोरी गेट में मकान बनाकर परिवार के साथ बस गए थे।