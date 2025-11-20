बुलंदशहर में दर्दनाक हादसा: कार ने स्कूटी को मारी टक्कर पति-पत्नी और बेटी की मौत, 8 फीट उछलकर दूर गिरे

सांकेतिक फोटो सोर्स पत्रिका
बुलंदशहर में दर्दनाक सड़क हादसे में स्कूटी सवार दंपती और उनकी छह वर्षीय बेटी की मौके पर ही मौत हो गई। तेज रफ्तार कार की जोरदार टक्कर से स्कूटी के परखच्चे उड़ गए। और तीनों दूर जाकर गिरे। दुर्घटना में कार सवार चार लोग भी गंभीर रूप से घायल हुए हैं। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है।
बुलंदशहर के अगौता थाना क्षेत्र में बुधवार देर रात एक भीषण सड़क हादसा हो गया। जिसमें स्कूटी सवार पूरा परिवार खत्म हो गया। नगला शेख गांव के रहने वाले अंसार, उनकी पत्नी मुसाहिदा और छह साल की बेटी अरीशा रिश्तेदारी से लौट रहे थे। जैसे ही वे अकबरपुर रैना के पास पहुंचे। सड़क पर अचानक एक वाहन आने से स्कूटी अनियंत्रित होकर फिसल गई। उसी समय सामने से तेज गति में आ रही स्विफ्ट कार ने स्कूटी को जबरदस्त टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जोरदार थी कि तीनों सदस्य करीब दस फीट दूर जा गिरे और मौके पर ही उनकी मौत हो गई। स्कूटी बुरी तरह टूटकर सड़क पर बिखर गई। कार का अगला हिस्सा भी क्षतिग्रस्त हो गया।
इसी दौरान सड़क से गुजर रहे लखीमपुर खीरी के मजदूर राजाराम और कार में सवार बहादुरगढ़ थाना क्षेत्र के सेहल गांव के रहने वाले गोपीचंद सहित चार लोग भी गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसा होते ही आसपास के लोग मौके पर पहुंचे। एक बाइक सवार युवक ने तुरंत अगौता थाने जाकर पुलिस को सूचना दी। थाना प्रभारी अतुल चौहान टीम के साथ घटनास्थल पहुंचे। घायलों को एंबुलेंस व सरकारी जीप से अस्पताल भिजवाया। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र से घायलों को जिला अस्पताल रेफर किया गया। जहां डॉक्टरों ने स्कूटी सवार तीनों को मृत घोषित कर दिया।
पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया है। मृतक परिवार मूल रूप से नगला शेख गांव का रहने वाला था। लेकिन रोज़गार के चलते दिल्ली में किराए के मकान में रह रहा था। वे एक पारिवारिक कार्यक्रम में शामिल होने बुलंदशहर आए थे। घटना की जानकारी मिलते ही गांव में मातम छा गया। थाना प्रभारी ने बताया कि परिजन की ओर से तहरीर मिलने पर मुकदमा दर्ज कर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। हादसे के कारणों की जांच जारी है।
