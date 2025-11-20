बुलंदशहर में दर्दनाक हादसा: कार ने स्कूटी को मारी टक्कर पति-पत्नी और बेटी की मौत, 8 फीट उछलकर दूर गिरे

बुलंदशहर के अगौता थाना क्षेत्र में बुधवार देर रात एक भीषण सड़क हादसा हो गया। जिसमें स्कूटी सवार पूरा परिवार खत्म हो गया। नगला शेख गांव के रहने वाले अंसार, उनकी पत्नी मुसाहिदा और छह साल की बेटी अरीशा रिश्तेदारी से लौट रहे थे। जैसे ही वे अकबरपुर रैना के पास पहुंचे। सड़क पर अचानक एक वाहन आने से स्कूटी अनियंत्रित होकर फिसल गई। उसी समय सामने से तेज गति में आ रही स्विफ्ट कार ने स्कूटी को जबरदस्त टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जोरदार थी कि तीनों सदस्य करीब दस फीट दूर जा गिरे और मौके पर ही उनकी मौत हो गई। स्कूटी बुरी तरह टूटकर सड़क पर बिखर गई। कार का अगला हिस्सा भी क्षतिग्रस्त हो गया।