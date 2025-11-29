भाजपा नेता को पुलिस ने किया गिरफ्तार, भाजपा नेता की हत्या के मामले में थी तलाश

उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर के छोला थाना क्षेत्र अंतर्गत खानपुर गांव में ककोड़ कस्बे से बारात आई थी। जहां पर मंडप के नीचे तिलक का कार्यक्रम चल रहा था। इस दौरान सुग्रीव सोलंकी ने अपनी लाइसेंसी पिस्तौल से फायरिंग शुरू कर दी। एक गोली पिस्तौल में फंस गई। बार-बार ट्रिगर दबाने के बाद भी गोली नहीं चली। प्रयास जारी था। इसी बीच अचानक गोली चल गई और कुर्सी पर बैठे भाजपा नेता धर्मेंद्र भाटी निवासी अजय नगर के सीने में लग गई। धर्मेंद्र भाटी को गोली लगते ही मौके पर हड़कंप मच गया। आनन-फानन धर्मेंद्र भाटी को अस्पताल ले जाया गया। लेकिन तब तक उनकी मौत हो चुकी थी। मृतक परिजन की तरफ से चोला थाना में बीएनएस की धारा 103(1) और 27/30 आर्म्स एक्ट अधिनियम के अंतर्गत मुकदमा दर्ज किया गया था।