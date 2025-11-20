भीषण सड़क हादसा: ट्रक ने मिनी बस को मारी टक्कर, फॉर्च्यूनर समेत तीन वाहन पलटे; BJP MLA के करीबी के बाउंसर की मौत, 10 लोग घायल

(फोटो सोर्स : Police Whatsapp News Group )
Bulandshahr Road Accident: बुलंदशहर जिले के सिकंदराबाद क्षेत्र में गुरुवार देर रात नेशनल हाइवे पर एक दिल दहला देने वाला सड़क हादसा हुआ, जिसमें तीन वाहन पलट गए। तेज रफ्तार से दौड़ रहे एक बेकाबू ट्रक ने मिनी बस को पीछे से जोरदार टक्कर मार दी, जिससे न केवल मिनी बस बल्कि उसके साथ चल रही फॉर्च्यूनर गाड़ी भी अनियंत्रित होकर हाईवे पर पलट गई। इस भीषण दुर्घटना में बीजेपी विधायक अनिल शर्मा के करीबी माने जाने वाले प्रदीप ठाकुर के बाउंसर की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि करीब 10 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। घायलों में कुछ की हालत नाजुक बताई जा रही है।
प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, रात करीब 11:30 बजे सिकंदराबाद नेशनल हाईवे पर बिलसुरी गांव के पास मिनी बस और फॉर्च्यूनर वाहन एक साथ आगे-आगे बढ़ रहे थे। दोनों वाहन किसी कार्यक्रम से लौट रहे थे। तभी अचानक पीछे से आ रहा तेज रफ्तार ट्रक चालक संतुलन खो बैठा और सीधे मिनी बस में टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जोरदार थी कि मिनी बस उछलकर पलट गई और उसके साथ चल रही फॉर्च्यूनर भी उसकी चपेट में आकर सड़क पर जा पलटी। तीनों वाहन क्षतिग्रस्त होकर हाईवे पर फैल गए, जिससे चारों तरफ अफरा-तफरी मच गई। आसपास मौजूद लोगों ने चीख-पुकार सुनी तो वे घटनास्थल की ओर दौड़ पड़े।
हादसे के तुरंत बाद हाईवे पर लंबा जाम लग गया। अंधेरे और धूल के बीच मलबे में फंसे लोगों की चीखें सुनाई दे रही थीं। मिनी बस के अंदर कई लोग सीटों के बीच दब गए थे, वहीं फॉर्च्यूनर के दोनों साइड के एयरबैग खुलने के बाद भी वाहन के अंदर मौजूद लोग चोटिल हो गए। स्थानीय ग्रामीणों ने बिना समय गंवाए बचाव कार्य शुरू किया। उन्होंने दरवाजे तोड़कर घायलों को बाहर निकाला और किसी तरह वाहनों को किनारे किया ताकि यातायात फिर से सुचारू हो सके। ग्रामीणों का कहना है कि अगर बचाव कार्य में एक मिनट की भी देर होती, तो मृतकों की संख्या बढ़ सकती थी।
हादसे की सूचना मिलते ही एसपी सिटी और कई प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे। पुलिस टीम ने क्रेन की मदद से पलटे वाहनों को हटवाया और घायलों को एंबुलेंस से नजदीकी अस्पतालों में भेजा। पुलिस ने बताया कि घायलों को अलग-अलग अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। मृतक की शिनाख्त प्रदीप ठाकुर के निजी बाउंसर के रूप में हुई। ट्रक चालक के फरार होने की आशंका है। ट्रक को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी गई है। अधिकारी रातभर घटनास्थल पर डटे रहे और सड़क से मलबा हटवा कर हाईवे को सामान्य कराया।
हादसे में जान गंवाने वाला युवक प्रदीप ठाकुर का बाउंसर बताया जा रहा है, जो बीजेपी विधायक अनिल शर्मा के करीबी थे। जानकारी के अनुसार, वह सुरक्षा और व्यक्तिगत कार्यक्रमों में विधायक के साथ मौजूद रहता था। उसकी अचानक मौत से उनके समर्थक और परिवार शोकाकुल हैं। विधायक अनिल शर्मा ने हादसे पर दुख जताते हुए कहा कि यह बेहद पीड़ादायक घटना है और घायल लोगों के इलाज में कोई कमी नहीं रहने दी जाएगी।
अस्पताल सूत्रों के अनुसार, करीब 10 लोगों को गंभीर चोटें आई हैं। कई लोगों के सिर, रीढ़ और कंधे पर गहरी चोटें हैं। तीन घायलों की हालत चिंताजनक बताई जा रही है, जिन्हें विशेष निगरानी में रखा गया है। मिनी बस में मौजूद अधिकांश लोग किसी पारिवारिक कार्यक्रम से वापस लौट रहे थे। हादसे की जानकारी मिलते ही परिवारजन अस्पताल पहुंचे और रो-रोकर हाल बेहाल हो गए।
पुलिस प्रारंभिक जांच में यह मान रही है कि ट्रक की रफ्तार अत्यधिक थी। चालक ने ब्रेक लगाने की कोशिश की लेकिन दूरी कम थी। हो सकता है चालक को झपकी आई हो। वाहन में किसी तकनीकी खराबी की भी जांच की जा रही है। हाइवे पर लगे CCTV कैमरे और टूटी-फूटी गाड़ियों की स्थिति से भी यह साफ है कि टक्कर अत्यंत तेज गति में हुई होगी।
स्थानीय ग्रामीणों ने बताया कि इस मार्ग पर अक्सर हादसे होते रहते हैं। उनका कहना था कि ट्रक चालक हाईवे पर बेपरवाही से दौड़ते हैं। रात में पुलिस गश्त कम होने से गति पर नियंत्रण नहीं रहता। डिवाइडर के पास पर्याप्त रोशनी नहीं है. सिग्नल और स्पीड चेकिंग की सख्ती न होने से हादसे बढ़ रहे हैं। लोगों ने मांग की है कि इस हाइवे पर रात के समय पुलिस गश्त बढ़ाई जाए और चालकों पर सख्त कार्रवाई की जाए।
हादसे के बाद एसपी सिटी ने हाईवे पेट्रोलिंग बढ़ाने और ट्रक चालकों की रफ्तार पर नजर रखने के आदेश दिए हैं। प्रशासन ने कहा कि हाइवे पर कई जगह संकेतक और स्ट्रीट लाइट लगाने की जरूरत है, जिसे अगले चरण में पूरा कराया जाएगा।
घायलों के अस्पताल पहुंचते ही वहां भीड़ जमा हो गई। कई परिजनों ने पुलिस पर देर से पहुंचने का आरोप लगाया, हालांकि पुलिस अधिकारियों ने बताया कि सूचना मिलते ही टीम तुरंत रवाना हो गई थी। पीड़ित परिवारों ने कहा कि उन्हें आर्थिक सहायता और दोषियों पर सख्त कार्रवाई की जरूरत है।
