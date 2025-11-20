Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

दिल्ली ब्लास्ट

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बुलंदशहर

भीषण सड़क हादसा: ट्रक ने मिनी बस को मारी टक्कर, फॉर्च्यूनर समेत तीन वाहन पलटे; BJP MLA के करीबी के बाउंसर की मौत, 10 लोग घायल

Deadly Highway Crash in Bulandshahr: बुलंदशहर के सिकंदराबाद क्षेत्र में देर रात हुए भीषण सड़क हादसे ने पूरे जिले को दहला दिया। बेकाबू ट्रक की टक्कर से मिनी बस और फॉर्च्यूनर पलट गईं, जिसमें BJP विधायक के करीबी प्रदीप ठाकुर के बाउंसर की मौत हो गई और 10 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। पुलिस जांच जारी है।

4 min read
Google source verification

बुलंदशहर

image

Ritesh Singh

Nov 20, 2025

(फोटो सोर्स : Police Whatsapp News Group )

(फोटो सोर्स : Police Whatsapp News Group )

Bulandshahr Road Accident: बुलंदशहर जिले के सिकंदराबाद क्षेत्र में गुरुवार देर रात नेशनल हाइवे पर एक दिल दहला देने वाला सड़क हादसा हुआ, जिसमें तीन वाहन पलट गए। तेज रफ्तार से दौड़ रहे एक बेकाबू ट्रक ने मिनी बस को पीछे से जोरदार टक्कर मार दी, जिससे न केवल मिनी बस बल्कि उसके साथ चल रही फॉर्च्यूनर गाड़ी भी अनियंत्रित होकर हाईवे पर पलट गई। इस भीषण दुर्घटना में बीजेपी विधायक अनिल शर्मा के करीबी माने जाने वाले प्रदीप ठाकुर के बाउंसर की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि करीब 10 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। घायलों में कुछ की हालत नाजुक बताई जा रही है।

प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया पूरा घटनाक्रम

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, रात करीब 11:30 बजे सिकंदराबाद नेशनल हाईवे पर बिलसुरी गांव के पास मिनी बस और फॉर्च्यूनर वाहन एक साथ आगे-आगे बढ़ रहे थे। दोनों वाहन किसी कार्यक्रम से लौट रहे थे। तभी अचानक पीछे से आ रहा तेज रफ्तार ट्रक चालक संतुलन खो बैठा और सीधे मिनी बस में टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जोरदार थी कि मिनी बस उछलकर पलट गई और उसके साथ चल रही फॉर्च्यूनर भी उसकी चपेट में आकर सड़क पर जा पलटी। तीनों वाहन क्षतिग्रस्त होकर हाईवे पर फैल गए, जिससे चारों तरफ अफरा-तफरी मच गई। आसपास मौजूद लोगों ने चीख-पुकार सुनी तो वे घटनास्थल की ओर दौड़ पड़े।

टक्कर के बाद हाईवे पर कोहराम

हादसे के तुरंत बाद हाईवे पर लंबा जाम लग गया। अंधेरे और धूल के बीच मलबे में फंसे लोगों की चीखें सुनाई दे रही थीं। मिनी बस के अंदर कई लोग सीटों के बीच दब गए थे, वहीं फॉर्च्यूनर के दोनों साइड के एयरबैग खुलने के बाद भी वाहन के अंदर मौजूद लोग चोटिल हो गए। स्थानीय ग्रामीणों ने बिना समय गंवाए बचाव कार्य शुरू किया। उन्होंने दरवाजे तोड़कर घायलों को बाहर निकाला और किसी तरह वाहनों को किनारे किया ताकि यातायात फिर से सुचारू हो सके। ग्रामीणों का कहना है कि अगर बचाव कार्य में एक मिनट की भी देर होती, तो मृतकों की संख्या बढ़ सकती थी।

पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी घटनास्थल पर पहुंचे

हादसे की सूचना मिलते ही एसपी सिटी और कई प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे। पुलिस टीम ने क्रेन की मदद से पलटे वाहनों को हटवाया और घायलों को एंबुलेंस से नजदीकी अस्पतालों में भेजा। पुलिस ने बताया कि घायलों को अलग-अलग अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। मृतक की शिनाख्त प्रदीप ठाकुर के निजी बाउंसर के रूप में हुई। ट्रक चालक के फरार होने की आशंका है। ट्रक को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी गई है। अधिकारी रातभर घटनास्थल पर डटे रहे और सड़क से मलबा हटवा कर हाईवे को सामान्य कराया।

मृतक बाउंसर कौन था--स्थानीय राजनीति से जुड़ाव

हादसे में जान गंवाने वाला युवक प्रदीप ठाकुर का बाउंसर बताया जा रहा है, जो बीजेपी विधायक अनिल शर्मा के करीबी थे। जानकारी के अनुसार, वह सुरक्षा और व्यक्तिगत कार्यक्रमों में विधायक के साथ मौजूद रहता था। उसकी अचानक मौत से उनके समर्थक और परिवार शोकाकुल हैं। विधायक अनिल शर्मा ने हादसे पर दुख जताते हुए कहा कि यह बेहद पीड़ादायक घटना है और घायल लोगों के इलाज में कोई कमी नहीं रहने दी जाएगी।

घायलों की स्थिति--कुछ अभी भी खतरे से बाहर नहीं

अस्पताल सूत्रों के अनुसार, करीब 10 लोगों को गंभीर चोटें आई हैं। कई लोगों के सिर, रीढ़ और कंधे पर गहरी चोटें हैं। तीन घायलों की हालत चिंताजनक बताई जा रही है, जिन्हें विशेष निगरानी में रखा गया है। मिनी बस में मौजूद अधिकांश लोग किसी पारिवारिक कार्यक्रम से वापस लौट रहे थे। हादसे की जानकारी मिलते ही परिवारजन अस्पताल पहुंचे और रो-रोकर हाल बेहाल हो गए।

 पुलिस कर रही जांच

पुलिस प्रारंभिक जांच में यह मान रही है कि ट्रक की रफ्तार अत्यधिक थी। चालक ने ब्रेक लगाने की कोशिश की लेकिन दूरी कम थी। हो सकता है चालक को झपकी आई हो। वाहन में किसी तकनीकी खराबी की भी जांच की जा रही है। हाइवे पर लगे CCTV कैमरे और टूटी-फूटी गाड़ियों की स्थिति से भी यह साफ है कि टक्कर अत्यंत तेज गति में हुई होगी।

स्थानीय लोगों का आरोप

स्थानीय ग्रामीणों ने बताया कि इस मार्ग पर अक्सर हादसे होते रहते हैं। उनका कहना था कि  ट्रक चालक हाईवे पर बेपरवाही से दौड़ते हैं। रात में पुलिस गश्त कम होने से गति पर नियंत्रण नहीं रहता। डिवाइडर के पास पर्याप्त रोशनी नहीं है. सिग्नल और स्पीड चेकिंग की सख्ती न होने से हादसे बढ़ रहे हैं। लोगों ने मांग की है कि इस हाइवे पर रात के समय पुलिस गश्त बढ़ाई जाए और चालकों पर सख्त कार्रवाई की जाए।

हादसे के बाद प्रशासन अलर्ट, सुरक्षा बढ़ाने के निर्देश

हादसे के बाद एसपी सिटी ने हाईवे पेट्रोलिंग बढ़ाने और ट्रक चालकों की रफ्तार पर नजर रखने के आदेश दिए हैं। प्रशासन ने कहा कि हाइवे पर कई जगह संकेतक और स्ट्रीट लाइट लगाने की जरूरत है, जिसे अगले चरण में पूरा कराया जाएगा।

परिजनों में गुस्सा

घायलों के अस्पताल पहुंचते ही वहां भीड़ जमा हो गई। कई परिजनों ने पुलिस पर देर से पहुंचने का आरोप लगाया, हालांकि पुलिस अधिकारियों ने बताया कि सूचना मिलते ही टीम तुरंत रवाना हो गई थी। पीड़ित परिवारों ने कहा कि उन्हें आर्थिक सहायता और दोषियों पर सख्त कार्रवाई की जरूरत है।

ये भी पढ़ें

UP Smart Meter: योगी सरकार ने बढ़ाया बिजली सुधारों का दायरा, प्रदेशभर में 62 लाख से अधिक स्मार्ट मीटर लगाए
लखनऊ
उत्तर प्रदेश में बिजली उपभोक्ताओं के लिए नई क्रांति: स्मार्ट मीटर बने पारदर्शिता और विश्व स्तरीय सेवा का आधार (फोटो सोर्स : Ritesh Singh )

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

cm yogi

crime

crime news

crimenews

police

Traffic police

up crime news

यूपी पुलिस

योगी आदित्यनाथ

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

20 Nov 2025 10:43 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Bulandshahr / भीषण सड़क हादसा: ट्रक ने मिनी बस को मारी टक्कर, फॉर्च्यूनर समेत तीन वाहन पलटे; BJP MLA के करीबी के बाउंसर की मौत, 10 लोग घायल

बड़ी खबरें

View All

बुलंदशहर

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

बुलंदशहर में दर्दनाक हादसा: कार ने स्कूटी को मारी टक्कर पति-पत्नी और बेटी की मौत, 8 फीट उछलकर दूर गिरे

Ayodhya
बुलंदशहर

साहब, रेपिस्ट खुलेआम घूम रहे हैं! DIG की कार के आगे गिरी नाबालिग पीड़िता, 4 पुलिसकर्मी सस्पेंड; बुलंदशहर में खाकी पर लगा दाग

बुलंदशहर

फॉर्म हाउस का खौफनाक सच, 7 महीने की गर्भवती पत्नी को पीटकर मार डाला, फिर खुद लगा ली फांसी

बुलंदशहर

Crime: बुलंदशहर में बड़ी सफलता: पुलिस ने पांच चोरों को गिरफ्तार कर 12 लाख के सोने–चांदी के आभूषण बरामद किए

दो अवैध तमंचे व कारतूस भी मिले; मुख्य आरोपी के खिलाफ 7 गंभीर मुकदमे दर्ज (फोटो सोर्स : AI)
बुलंदशहर

48 दिनों तक महिला से रेप, थाने पहुंची तो SI ने होटल ले जाकर किया दुष्कर्म, दूसरे ने 50 हजार वसूले

बुलंदशहर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.