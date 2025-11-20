भीषण सड़क हादसा: ट्रक ने मिनी बस को मारी टक्कर, फॉर्च्यूनर समेत तीन वाहन पलटे; BJP MLA के करीबी के बाउंसर की मौत, 10 लोग घायल

Bulandshahr Road Accident: बुलंदशहर जिले के सिकंदराबाद क्षेत्र में गुरुवार देर रात नेशनल हाइवे पर एक दिल दहला देने वाला सड़क हादसा हुआ, जिसमें तीन वाहन पलट गए। तेज रफ्तार से दौड़ रहे एक बेकाबू ट्रक ने मिनी बस को पीछे से जोरदार टक्कर मार दी, जिससे न केवल मिनी बस बल्कि उसके साथ चल रही फॉर्च्यूनर गाड़ी भी अनियंत्रित होकर हाईवे पर पलट गई। इस भीषण दुर्घटना में बीजेपी विधायक अनिल शर्मा के करीबी माने जाने वाले प्रदीप ठाकुर के बाउंसर की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि करीब 10 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। घायलों में कुछ की हालत नाजुक बताई जा रही है।