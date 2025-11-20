UP Smart Meter: योगी सरकार ने बढ़ाया बिजली सुधारों का दायरा, प्रदेशभर में 62 लाख से अधिक स्मार्ट मीटर लगाए

UP Electricity Update: उत्तर प्रदेश में बिजली उपभोक्ताओं की सुविधा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार बिजली क्षेत्र में बड़े सुधारों की दिशा में लगातार कार्य कर रही है। इसी मिशन का महत्वपूर्ण हिस्सा है,स्मार्ट मीटर परियोजना, जिसे राज्य में पारदर्शी, सुरक्षित और उपभोक्ता-अनुकूल बिजली सेवाएँ प्रदान करने के लिए बेहद तेजी से लागू किया जा रहा है। प्रदेश में अब तक 62 लाख 65 हजार से अधिक स्मार्ट मीटर स्थापित किए जा चुके हैं, जबकि सरकार का लक्ष्य 3 करोड़ 9 लाख 78 हजार से अधिक मीटर लगाने का है। इस महत्वाकांक्षी परियोजना की प्रगति ने ऊर्जा क्षेत्र में उत्तर प्रदेश को देश के अग्रणी राज्यों में शामिल कर दिया है।