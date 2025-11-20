कैमरून में फंसे आगरा के धीरज जैन परिवार ने पासपोर्ट जब्ती के बीच भारत सरकार से लगाई मदद की गुहार

विदेशों में कार्यरत भारतीय कर्मचारियों की समस्याओं से जुड़ी एक गंभीर घटना में आगरा के निवासी धीरज जैन, उनकी पत्नी और छह महीने की बेटी अफ्रीका के कैमरून स्थित डौआला शहर में फंस गए हैं। धीरज जैन ने वीडियो संदेश और फोन कॉल्स के माध्यम से भारत सरकार, विदेश मंत्रालय और उत्तर प्रदेश सरकार से मदद की गुहार लगाई है। उनका कहना है कि टूर एंड ट्रेवल्स कंपनी में नौकरी करते हुए उनका कॉन्ट्रैक्ट समाप्त हो चुका है, मगर कंपनी प्रबंधन ने उनका पासपोर्ट जब्त कर लिया है और उन्हें देश लौटने नहीं दिया जा रहा है। सबसे चिंताजनक बात यह है कि धीरज की पत्नी और छह महीने की बेटी आर्थिक संकट में हैं, और धीरज का कहना है कि अब बच्चे को दूध पिलाने तक के पैसे नहीं बचे हैं।