UP में 41,424 होमगार्ड पदों पर भर्ती: सबसे अधिक पद कानपुर में, महिलाओं को 20% आरक्षण; 17 दिसंबर तक करें आवेदन

UP Home Guard Vacancy: उत्तर प्रदेश सरकार ने 41,424 पदों पर विशाल होमगार्ड भर्ती शुरू कर दी है। सबसे अधिक पद कानपुर में और सबसे कम भदोही में निर्धारित किए गए हैं। आवेदन 18 नवंबर से 17 दिसंबर तक होंगे। महिलाओं को 20% आरक्षण और लिखित एवं फिजिकल दोनों परीक्षाए अनिवार्य रहेंगी।

3 min read
Google source verification

लखनऊ

image

Ritesh Singh

Nov 19, 2025

UP Home Guard Notification (फोटो सोर्स : Police Whatsapp News Group )

UP Home Guard Notification (फोटो सोर्स : Police Whatsapp News Group )

UP Home Guard Bharti: उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने राज्य में सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने और ग्रामीण-शहरी इलाकों में कानून-व्यवस्था तंत्र को और प्रभावी बनाने के उद्देश्य से 41,424 पदों पर होमगार्ड भर्ती 2025 की घोषणा कर दी है। यह बीते कई वर्षों में राज्य की सबसे बड़ी होमगार्ड भर्ती मानी जा रही है। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड (UPPBPB), लखनऊ ने मंगलवार को इसका विस्तृत नोटिफिकेशन जारी किया।

राज्य में होमगार्ड स्वयंसेवकों के कुल 1.18 लाख पद स्वीकृत हैं, जिनमें से वर्तमान में लगभग 73 हजार पद ही भरे हुए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जून 2025 में अधिकारियों को राज्य में सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने के लिए बड़े पैमाने पर होमगार्ड भर्ती की तैयारियां करने का निर्देश दिया था। इसी क्रम में यह भर्ती प्रक्रिया आधिकारिक रूप से शुरू की गई है। भर्ती प्रक्रिया पूरी तरह जिलावार होगी, यानी उम्मीदवार केवल अपने गृह जिले के लिए ही आवेदन कर सकेंगे। सबसे ज्यादा रिक्तियां कानपुर नगर में हैं, जबकि सबसे कम पद भदोही जिले में घोषित किए गए हैं।

ऑनलाइन आवेदन 18 नवंबर से 17 दिसंबर तक

UPPBPB द्वारा जारी कार्यक्रम के अनुसार, इच्छुक उम्मीदवार 18 नवंबर 2025 से 17 दिसंबर 2025 तक बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे।

  • आवेदन के समय हर अभ्यर्थी को
  • हाईस्कूल मार्कशीट / प्रमाणपत्र
  • आधार कार्ड
  • जाति प्रमाणपत्र (यदि लागू)
  • मूल निवास प्रमाणपत्र
  • फोटो व हस्ताक्षर
  • अपलोड करना अनिवार्य होगा।
  • योग्यता - 10वीं पास होना जरूरी

उम्मीदवार का मान्यता प्राप्त बोर्ड से हाई स्कूल उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। 10वीं में पढ़ रहे या परीक्षा परिणाम की प्रतीक्षा कर रहे अभ्यर्थी पात्र नहीं होंगे। साथ ही, अभ्यर्थी का उसी जिले का मूल निवासी होना अनिवार्य है, जहां की रिक्ति के लिए आवेदन किया जा रहा है।

  • आयु सीमा- सामान्य वर्ग 18 से 30 वर्ष
  • सामान्य / EWS: 18–30 वर्ष
  • OBC / SC / ST: 18–35 वर्ष (5 वर्ष छूट)
  • आयु की गणना 1 जुलाई 2025 के आधार पर की जाएगी।
  • आयु प्रमाण के लिए केवल हाईस्कूल प्रमाणपत्र मान्य होगा।
  • भर्ती शुल्क
  • सामान्य / EWS / OBC: ₹400
  • SC / ST: ₹300
  • शुल्क केवल ऑनलाइन जमा होगा।
  • लिखित परीक्षा — 100 अंकों की ऑब्जेक्टिव परीक्षा

UPPBPB द्वारा जल्द ही लिखित परीक्षा का विस्तृत सिलेबस जारी किया जाएगा।
परीक्षा-

  • 100 अंक
  • बहुविकल्पीय (Objective)
  • समय- 2 घंटे

परीक्षा में उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को जिलेवार मेरिट के आधार पर फिजिकल टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा।

  • फिजिकल टेस्ट- दौड़ अनिवार्य
  • पुरुष उम्मीदवार
  • दूरी: 4.8 km
  • समय: 28 मिनट
  • महिला उम्मीदवार
  • दूरी: 2.4 km
  • समय: 16 मिनट

समय सीमा से बाहर दौड़ पूरी करने वाले उम्मीदवारों को अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा।

  • महिलाओं को 20% आरक्षण
  • भर्ती में निम्न आरक्षण लागू होंगे:
  • महिलाए- 20%
  • एक्स सर्विसमैन - 5%
  • स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आश्रित - 2%

अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए सरकार के नियमों के अनुरूप आरक्षण प्रदान किया जाएगा।

DVPST- डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन व फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट

लिखित परीक्षा के बाद चयनित अभ्यर्थियों को DVPST के लिए बुलाया जाएगा, जिसकी जिम्मेदारी जिला स्तर पर गठित कमेटी निभाएगी।

कमेटी में होंगे-

  • जिलाधिकारी या नामित डिप्टी कलेक्टर (अध्यक्ष)
  • पुलिस अधीक्षक या नामित डिप्टी एसपी
  • मुख्य चिकित्साधिकारी या नामित राजपत्रित अधिकारी
  • जिला विद्यालय निरीक्षक
  • कागजों में किसी भी तरह की त्रुटि पाए जाने पर उम्मीदवार तुरंत अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा।

गंभीर अयोग्यता स्थितियां

  • आपराधिक मुकदमे में विचाराधीन अभ्यर्थी पात्र नहीं
  • किसी सरकारी/अर्द्ध सरकारी सेवा में कार्यरत व्यक्ति पात्र नहीं
  • फर्जी प्रमाणपत्र देने पर कानूनी कार्रवाई अनिवार्य

क्यों जरूरी थी यह विशाल भर्ती

राज्य के अधिकांश जिलों में सुरक्षा व्यवस्था, भीड़ नियंत्रण, आपदा प्रबंधन, यातायात, चुनाव, पर्व-त्योहारों पर सुरक्षा और गांवों में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए बड़ी संख्या में होमगार्ड तैनात किए जाते हैं। पिछले कुछ वर्षों में सेवानिवृत्त,त्यागपत्र,अनुशासनात्मक कारणों से हटाए गए,नियुक्ति न होने की वजह से हजारों पद खाली हो गए थे। सरकार का मानना है कि यह भर्ती कानून व्यवस्था को मजबूत करेगी, युवाओं को रोजगार देगी। जिलों में सुरक्षा व्यवस्था को नई गति देगी।

