UP में 41,424 होमगार्ड पदों पर भर्ती: सबसे अधिक पद कानपुर में, महिलाओं को 20% आरक्षण; 17 दिसंबर तक करें आवेदन

राज्य में होमगार्ड स्वयंसेवकों के कुल 1.18 लाख पद स्वीकृत हैं, जिनमें से वर्तमान में लगभग 73 हजार पद ही भरे हुए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जून 2025 में अधिकारियों को राज्य में सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने के लिए बड़े पैमाने पर होमगार्ड भर्ती की तैयारियां करने का निर्देश दिया था। इसी क्रम में यह भर्ती प्रक्रिया आधिकारिक रूप से शुरू की गई है। भर्ती प्रक्रिया पूरी तरह जिलावार होगी, यानी उम्मीदवार केवल अपने गृह जिले के लिए ही आवेदन कर सकेंगे। सबसे ज्यादा रिक्तियां कानपुर नगर में हैं, जबकि सबसे कम पद भदोही जिले में घोषित किए गए हैं।