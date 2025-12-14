Alok Pratap Singh: बर्खास्त सिपाही का शाही ठाठ उजागर, गुच्ची बैग-राडो घड़ियों ने खोल दी 1000 करोड़ के कफ सिरप रैकेट की परतें

करीब 7,000 वर्ग फुट में बना यह आलीशान बंगला बाहर से ही लोगों का ध्यान खींचने वाला है। छापेमारी के बाद जब इसके अंदर की तस्वीरें सामने आईं, तो हर कोई हैरान रह गया। घर के भीतर,यूरोपियन स्टाइल का इंटीरियर,सर्पिल (स्पाइरल) सीढ़ियां,विंटेज डिजाइन की महंगी लाइटें,आलीशान ड्राइंग रूम और बेडरूम,सब कुछ किसी फिल्मी सेठ या बड़े उद्योगपति के घर जैसा दिखाई देता है। सिर्फ इंटीरियर पर 2 करोड़ रुपये खर्च। जांच से जुड़े एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया कि प्रारंभिक आकलन के अनुसार केवल इंटीरियर पर ही 1.5 से 2 करोड़ रुपये खर्च किए गए। वहीं, घर के निर्माण पर करीब 5 करोड़ रुपये खर्च होने का अनुमान है ,इसमें जमीन की कीमत शामिल नहीं है अब सवाल यह है कि एक बर्खास्त सिपाही इतनी बड़ी रकम कहां से लाया?