14 दिसंबर 2025,

रविवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शीतकालीन सत्र 2025

प्रधानमंत्री मोदी

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

लखनऊ

Alok Pratap Singh: बर्खास्त सिपाही का शाही ठाठ उजागर, गुच्ची बैग-राडो घड़ियों ने खोल दी 1000 करोड़ के कफ सिरप रैकेट की परतें

Ex Constable ED Raid: लखनऊ में बर्खास्त सिपाही आलोक प्रताप सिंह के आलीशान बंगले पर छापेमारी के बाद चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। गुच्ची और प्राडा के बैग, राडो की महंगी घड़ियां और करोड़ों के इंटीरियर ने करोड़ों के कफ सिरप तस्करी और मनी लॉन्ड्रिंग रैकेट की परतें खोल दी हैं।

3 min read
Google source verification

लखनऊ

image

Ritesh Singh

Dec 14, 2025

ईडी और एसटीएफ की छापेमारी में चौंकाने वाले खुलासे, करोड़ों की अवैध कमाई से बना 7,000 वर्ग फुट का महल (Source: Police Media Cell)

ईडी और एसटीएफ की छापेमारी में चौंकाने वाले खुलासे, करोड़ों की अवैध कमाई से बना 7,000 वर्ग फुट का महल (Source: Police Media Cell)

Alok Pratap Singh Ex Constable: उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में जब प्रवर्तन निदेशालय (ED) और यूपी पुलिस की विशेष कार्यबल (STF) की टीम ने एक बर्खास्त पुलिस कांस्टेबल के घर पर छापा मारा, तो किसी ने नहीं सोचा था कि यह कार्रवाई ऐशो-आराम, लग्जरी और अपराध की ऐसी परतें खोलेगी, जो पूरे सिस्टम को सवालों के घेरे में खड़ा कर देगी। यह छापा बर्खास्त सिपाही आलोक प्रताप सिंह के लखनऊ स्थित आवास पर पड़ा, जहां से गुच्ची और प्राडा के महंगे बैग, लाखों रुपये की राडो घड़ियां, कीमती इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स और यूरोपियन स्टाइल का आलीशान इंटीरियर बरामद किया गया।

बाहर से ही सुर्खियों में आ गया था ‘महल’

करीब 7,000 वर्ग फुट में बना यह आलीशान बंगला बाहर से ही लोगों का ध्यान खींचने वाला है। छापेमारी के बाद जब इसके अंदर की तस्वीरें सामने आईं, तो हर कोई हैरान रह गया। घर के भीतर,यूरोपियन स्टाइल का इंटीरियर,सर्पिल (स्पाइरल) सीढ़ियां,विंटेज डिजाइन की महंगी लाइटें,आलीशान ड्राइंग रूम और बेडरूम,सब कुछ किसी फिल्मी सेठ या बड़े उद्योगपति के घर जैसा दिखाई देता है। सिर्फ इंटीरियर पर 2 करोड़ रुपये खर्च।  जांच से जुड़े एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया कि प्रारंभिक आकलन के अनुसार केवल इंटीरियर पर ही 1.5 से 2 करोड़ रुपये खर्च किए गए। वहीं, घर के निर्माण पर करीब 5 करोड़ रुपये खर्च होने का अनुमान है ,इसमें जमीन की कीमत शामिल नहीं है अब सवाल यह है कि एक बर्खास्त सिपाही इतनी बड़ी रकम कहां से लाया?

गुच्ची, प्राडा और राडो…लग्जरी का खजाना

छापेमारी के दौरान ईडी और एसटीएफ को जो सामान मिला, उसने जांच एजेंसियों को भी चौंका दिया। जब्त की गई वस्तुओं में शामिल हैं,Gucci और Prada ब्रांड के महंगे हैंडबैग,Rado कंपनी की घड़ियां, जिनकी कीमत लाखों रुपये बताई जा रही है। कई महंगे इलेक्ट्रॉनिक उपकरण। विदेशी ब्रांड के फर्नीचर और सजावटी सामान। इन वस्तुओं की कुल कीमत का आकलन अभी किया जा रहा है।

सरकारी वैल्यूअर करेगा संपत्ति का मूल्यांकन

पुलिस अधिकारी के मुताबिक, एक सरकारी मान्यता प्राप्त वैल्यूअर को नियुक्त किया गया है, जो यह तय करेगा कि कुल निवेश कितना है, इसमें से कितनी संपत्ति अवैध कमाई से बनाई गई। मनी लॉन्ड्रिंग के क्या-क्या साक्ष्य मिलते हैं। इस रिपोर्ट के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई तय होगी।

कौन है आलोक प्रताप सिंह

आलोक प्रताप सिंह उत्तर प्रदेश पुलिस में कांस्टेबल था, लेकिन उसे 2019 में दूसरी बार सेवा से बर्खास्त कर दिया गया था। हालांकि, नौकरी जाने के बाद भी उसकी अपराध की दुनिया में पकड़ मजबूत होती चली गई। पुलिस के अनुसार, वह एक बड़े अंतर्राज्यीय और अंतरराष्ट्रीय नेटवर्क का हिस्सा बन गया।

STF ने 2 दिसंबर को किया गिरफ्तार

यूपी पुलिस की स्पेशल टास्क फोर्स ने 2 दिसंबर को आलोक प्रताप सिंह को गिरफ्तार किया। उसकी गिरफ्तारी एक और आरोपी अमित कुमार सिंह उर्फ अमित ‘टाटा’ से पूछताछ के दौरान सामने आए इनपुट्स के आधार पर हुई। अमित ‘टाटा’ फिलहाल लखनऊ जेल में बंद है और उससे लगातार पूछताछ की जा रही है।

क्या है CBCS (कफ सिरप) तस्करी रैकेट

यह पूरा मामला कोडीन बेस्ड कफ सिरप (CBCS) की अवैध तस्करी से जुड़ा है। जांच एजेंसियों के अनुसार, यह रैकेट करीब 1,000 करोड़ रुपये की मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ा हो सकता है। कफ सिरप को नशे के रूप में इस्तेमाल के लिए बेचा जाता था। उत्तर प्रदेश और झारखंड में इसकी थोक इकाइयां चलाई जाती थी। वहां से सिरप को अन्य राज्यों के साथ-साथ बांग्लादेश और नेपाल तक तस्करी किया जाता था।

युवाओं को बनाया नेटवर्क का हिस्सा

पुलिस का दावा है कि आलोक प्रताप सिंह ने चंदौली, गाजीपुर, जौनपुर और वाराणसी के युवाओं को अपने नेटवर्क से जोड़ा उन्हें तस्करी और वितरण के काम में लगाया। अपने पुलिस और राजनीतिक संपर्कों का फायदा उठाकर नेटवर्क को सुरक्षित रखा। इसी नेटवर्क के जरिए करोड़ों रुपये की अवैध कमाई की गई।

ये भी पढ़ें

Cough Syrup Scam: 1000 करोड़ के कफ सिरप नशा रैकेट पर ईडी का शिकंजा, लखनऊ समेत 25 ठिकानों पर छापे, कई नए लिंक सामने आए
लखनऊ
कोडीन युक्त कफ सिरप रैकेट का पर्दाफाश, नए-नए लिंक आए सामने (फोटो सोर्स : Police Media Cell )

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

#Crime

cm yogi

crime

crime news

crimenews

police

Traffic police

up crime news

यूपी पुलिस

योगी आदित्यनाथ

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

14 Dec 2025 01:01 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Lucknow / Alok Pratap Singh: बर्खास्त सिपाही का शाही ठाठ उजागर, गुच्ची बैग-राडो घड़ियों ने खोल दी 1000 करोड़ के कफ सिरप रैकेट की परतें

बड़ी खबरें

View All

लखनऊ

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

पंकज चौधरी बने यूपी BJP अध्यक्ष, केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने किया ऐलान

लखनऊ

Crime: सिगरेट से जलाया, जबरन संबंध बनाए, फिर गोली मारी-लखनऊ में दरिंदे की हैवानियत से कांपा शहर

पारा इलाके में आधी रात की वारदात, CCTV फुटेज से खुली वारदात की परतें (फोटो सोर्स : Police Media Cell )
लखनऊ

2027 में फिर योगी आदित्यनाथ ही बनेंगे मुख्यमंत्री! RSS ने BJP को दिया कड़ा संदेश

RSS ने BJP कार्यकर्ताओं को दिया कड़ा संदेश
लखनऊ

टूरिस्ट वीजा पर भारत आया विदेशी, चोरी-छिपे नदवा कॉलेज में रुका, तबलीगी जमात से जुड़े तार

नदवा कॉलेज में 3 दिन छिपा रहा फिलीपींस नागरिक
लखनऊ

UP BJP अध्यक्ष बनाए जाने की चर्चा पर मां की आंखें नम, बोलीं-दिवंगत बेटे ने पंकज को राजनीति का रास्ता दिखाया

रो पड़ीं मां: दिवंगत बड़े बेटे प्रदीप चौधरी को याद कर बोलीं-‘वही राजनीति में लाए, अब जिम्मेदारी निभाने की बारी’ (फोटो सोर्स : WhatsApp News Group)
लखनऊ
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.