आईएमडी चेतावनी: मौसम का डबल अटैक, अगले 24 घंटे के लिए जारी किया गया ऑरेंज अलर्ट

मौसम विभाग ने 14 दिसंबर के लिए पूर्वी उत्तर प्रदेश के जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। जबकि 15 दिसंबर के लिए येलो अलर्ट जारी किया है।‌ यह अलर्ट अगले 24 घंटे के लिए जारी किया गया है। मौसम का डबल अटैक (double attack), यानी ठंड के साथ पूरे क्षेत्र में कोहरे का असर भी दिखाई पड़ेगा। बरेली, पीलीभीत, अंबेडकर नगर, बहराइच, लखीमपुर, अयोध्या, श्रावस्ती, बलरामपुर, गोंडा, मऊ, बलिया, देवरिया, महाराजगंज, सिद्धार्थ नगर, आजमगढ़, कुशीनगर, बस्ती, संत कबीर नगर, और गोरखपुर में सबसे ज्यादा सब देखने को मिलेगा।