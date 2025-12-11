IMD Alert: 12, 13 और 14 दिसंबर को कोहरे का कहर, अलर्ट जारी, पड़ेगी कड़ाके की ठंड

UP weather update and forecast मौसम विभाग ने 12 से 14 दिसंबर के बीच कोहरे को लेकर अलर्ट जारी किया है। जिसके अनुसार 12 और 13 दिसंबर को पश्चिमी उत्तर प्रदेश में और 12 से 14 दिसंबर के बीच पूर्वी उत्तर प्रदेश में सुबह के समय घना कोहरा छाया रहेगा। जबकि 12 दिसंबर को पूरे उत्तर प्रदेश में घना कोहरा रहने का अलर्ट जारी किया गया है। उत्तर और पश्चिम दिशा से आने वाली हवाओं का असर मौसम पर दिखाई पड़ेगा। दो से 5 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चल सकती है। अगले कुछ दिनों तक ऊंचे आसमान में बादल छाए रह सकते हैं। दिन में तेज धूप निकलने की संभावना है। दिन और रात के तापमान में उतार-चढ़ाव बना रहेगा। प्रदूषण में कमी आ सकती है। बारिश की कोई संभावना नहीं है। अगले 7 दिनों तक न्यूनतम तापमान में कोई खास बदलाव नहीं आएगा।