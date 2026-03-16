UP Weather Update: जानिए मौसम क्या करवट लेगा, धूप के साथ बढ़ेगी गर्मी

Kanpur Weather:कानपुर मंडल और मध्य उत्तर प्रदेश में आज मौसम सामान्य लेकिन थोड़ा बदला-बदला रहने की संभावना है। सुबह से ही हल्की नरम धूप निकलने के आसार हैं, जिससे लोगों को सुबह के समय मौसम सुहावना महसूस हो सकता है। हालांकि दिन चढ़ने के साथ आसमान में बादलों की आवाजाही बढ़ सकती है, लेकिन फिलहाल बारिश की संभावना लगभग नहीं के बराबर बताई जा रही है।