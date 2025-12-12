12 दिसंबर 2025,

शुक्रवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शीतकालीन सत्र 2025

प्रधानमंत्री मोदी

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

कानपुर

मौसम का ट्रिपल अटैक: कड़ाके की ठंड और कोहरे का कहर, बारिश होने की भी संभावना

Weather update कानपुर में न्यूनतम तापमान कहर बरपा रहा है।‌ कड़ाके की ठंड और शीत लहर आफत बनकर टूट रही है। मौसम विभाग ने कोहरे को लेकर अलर्ट जारी किया है।

2 min read
Google source verification

कानपुर

image

Narendra Awasthi

Dec 12, 2025

मौसम अपडेट (फोटो सोर्स- पत्रिका)

फोटो सोर्स- पत्रिका

UP weather forecast: कानपुर में मौसम का डबल अटैक देखने को मिल रहा है। एक तरफ जहां तापमान लगातार सामान्य से कम बना हुआ है। दूसरी तरफ कोहरे का कहर भी देखने को मिल रहा है। फुटपाथ पर जीवन यापन करने वालों के लिए आग सहारा बनी हुई है। आईएमडी से मिली जानकारी के अनुसार 11 दिसंबर का न्यूनतम तापमान सामान्य से 5.2 डिग्री कम दर्ज किया गया। मौसम विभाग के अनुसार 2002 में तापमान 4 डिग्री दर्ज किया गया था। ‌आने वाले दिनों में मौसम के और भी खराब होने का अनुमान है। कोहरे का भी अलर्ट जारी किया गया है। ‌आज 12, 13 और 14 दिसंबर को सुबह के समय कोहरे के कारण विजिबिलिटी में कमी आएगी।

20 जिलों में कोहरे का अलर्ट

मौसम विभाग ने 20 जिलों के लिए घना कोहरा छाए रहने का अलर्ट जारी किया है। जिसमें देवरिया, गोंडा, बाराबंकी, अयोध्या, लखनऊ, सीतापुर, बरेली, महाराजगंज, शाहजहांपुर आदि जिले शामिल हैं। आसपास के इलाकों में भी कोहरे का असर दिखाई पड़ेगा। मौसम वैज्ञानिक अतुल कुमार सिंह ने बताया कि एक नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो रहा है जिसका असर क्षेत्र के मौसम में पड़ेगा। अगले तीन से चार दिनों तक पूर्वी दिशा से आने वाली हवाओं का भी असर दिखाई पड़ेगा। जिसके कारण मौसम में परिवर्तन आएगा। छुटपुट बारिश होने की संभावना है।

कानपुर का न्यूनतम तापमान प्रदेश में सबसे कम

कानपुर में न्यूनतम तापमान रिकॉर्ड तोड़ने के करीब पहुंच रहा है। 11 दिसंबर 2002 को न्यूनतम तापमान 4 डिग्री पहुंच गया था। जबकि 11 दिसंबर 2025 का ही तापमान 6 डिग्री दर्ज किया गया है, जो सामान्य से 5.2 डिग्री कम है। ‌पिछले कई दिनों से कानपुर का तापमान प्रदेश में सबसे कम दर्ज किया जा रहा है। सीएसए कानपुर के मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर एसएन सुनील पांडे ने बताया कि आने वाले दिनों में कोहरे का असर देखने को मिलेगा। ठंड भी बढ़ेगी। पहाड़ी क्षेत्रों में हो रही बर्फबारी का असर गंगा के मैदानी भागों पर भी पड़ेगा। उत्तर और पश्चिम दिशा से आने वाली हवाएं मौसम को प्रभावित करेंगी।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

up news

UP News Hindi

up weather

UP Weather Forecast

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Updated on:

12 Dec 2025 12:31 pm

Published on:

12 Dec 2025 11:16 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Kanpur / मौसम का ट्रिपल अटैक: कड़ाके की ठंड और कोहरे का कहर, बारिश होने की भी संभावना

बड़ी खबरें

View All

कानपुर

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह समारोह: पंजाब का जोड़ा आकर्षण का केंद्र, रसगुल्ला में लूट

मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह समारोह (फोटो सोर्स- एआईआर)
कानपुर

12 13 और 14 दिसंबर को कोहरे का अलर्ट, विजिबिलिटी में आएगी कमी

घने कोहरे का अलर्ट (फोटो सोर्स- पत्रिका)
कानपुर

दुकानदार की पिटाई करने पर चौकी प्रभारी निलंबित, पीड़ित का भी निकला आपराधिक इतिहास

पुलिस कमिश्नर कानपुर (फोटो सोर्स- कानपुर पुलिस)
कानपुर

Sonu Sood से डेढ़ करोड़ की डील की बात करने वाला आज बेच रहा कचौरी!

सांकेतिक फोटो सोर्स AI
कानपुर

महाठगी मामले में आरोपी का बड़ा खुलासा, सोनू सूद, ग्रेट खली और क्रिकेटर के विषय में भी बताया

महाठग से हुई पूछताछ (फोटो सोर्स- मेटा एआई)
कानपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.