मौसम का ट्रिपल अटैक: कड़ाके की ठंड और कोहरे का कहर, बारिश होने की भी संभावना

UP weather forecast: कानपुर में मौसम का डबल अटैक देखने को मिल रहा है। एक तरफ जहां तापमान लगातार सामान्य से कम बना हुआ है। दूसरी तरफ कोहरे का कहर भी देखने को मिल रहा है। फुटपाथ पर जीवन यापन करने वालों के लिए आग सहारा बनी हुई है। आईएमडी से मिली जानकारी के अनुसार 11 दिसंबर का न्यूनतम तापमान सामान्य से 5.2 डिग्री कम दर्ज किया गया। मौसम विभाग के अनुसार 2002 में तापमान 4 डिग्री दर्ज किया गया था। ‌आने वाले दिनों में मौसम के और भी खराब होने का अनुमान है। कोहरे का भी अलर्ट जारी किया गया है। ‌आज 12, 13 और 14 दिसंबर को सुबह के समय कोहरे के कारण विजिबिलिटी में कमी आएगी।