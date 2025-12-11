11 दिसंबर 2025,

कानपुर

पंजाब के जगजीत की इंस्टाग्राम में हुई दोस्ती प्यार में बदली, सामूहिक विवाह समारोह में लिए सात फेरे, रसगुल्ला की लूट

Chief Minister Mass Marriage Ceremony कानपुर में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह समारोह में पंजाब के रहने वाले जगजीत भी पहुंचे, जहां उन्होंने अंकिता के साथ शादी की।‌ इस मौके पर डीएम और सीडीओ ने वर-वधु को आशीर्वाद दिया।

कानपुर

image

Narendra Awasthi

Dec 11, 2025

मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह समारोह (फोटो सोर्स- एआईआर)

(फोटो सोर्स- एआईआर)

Chief Minister Mass Marriage Ceremony कानपुर में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह समारोह का आयोजन किया गया। जिसमें 551 जोड़ों ने जिंदगी की नई पारी की शुरुआत की। चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस मौके पर जिलाधिकारी जितेंद्र प्रताप सिंह सहित अन्य अधिकारीगण मौजूद थे। सामूहिक विवाह समारोह में अव्यवस्था भी देखने को मिली। जब बारात में शामिल होने आए लोग रसगुल्ले पर टूट पड़े। स्थिति यह बन गई कि मांगलिक कार्यक्रम संपन्न होने के बाद लोगों को खाना नसीब नहीं हुआ।

बायोमेट्रिक के साथ कार्यक्रम की शुरुआत

उत्तर प्रदेश के कानपुर में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह समारोह का आयोजन किया गया। जिसमें 551 जोड़े जोड़ों ने एक-दूसरे का हाथ थामा। सीएसए के स्टेडियम में आयोजित कार्यक्रम में सुबह से ही वर-वधू का आना शुरू हो गया था। कार्यक्रम की शुरुआत वर-वधू के बायोमेट्रिक से हुई। इसके बाद उन्हें मंडप तक ले जाया गया।

डीएम और सीडीओ ने दिया आशीर्वाद

डीएम जितेंद्र प्रसाद सिंह और मुख्य विकास अधिकारी दीक्षा जैन ने वर-वधु को आशीर्वाद दिया। पंजाब से आए सरदार जगजीत सिंह ने श्याम नगर की रहने वाली अंकित के साथ शादी की। इस मौके पर जगजीत सिंह ने बताया कि करीब डेढ़ साल पहले इंस्टाग्राम में अंकित से दोस्ती हुई थी। इसके बाद उन्होंने शादी करने का निर्णय लिया है। डीएम सीडीओ ने दोनों को आशीर्वाद और उपहार दिया।

एक जोड़े पर एक लाख रुपए होते हैं खर्च

सामूहिक विवाह समारोह में आने वाले जोड़ों पर एक लाख रुपए खर्च किए जाते हैं। जिसमें 60 हजार रुपए डीबीटी के माध्यम से दुल्हन के खाते में भेजे जाते हैं। जबकि 25 हजार में दूल्हा-दुल्हन के कपड़े, चांदी की पायल, बिछिया, प्रेशर कुकर, ट्रॉली बैग, दीवार घड़ी, पंखा, गद्दा, डिनर सेट, रजाई आदि के लिए दिया जाता है। जबकि व्यवस्था बनाने में प्रति जोड़ा 15 हजार रुपए खर्च किए जाते हैं। जिसमें भोजन, पंडाल, फर्नीचर और लाइटिंग आदि शामिल हैं।

कार्यक्रम में अव्यवस्था

दूसरी तरफ कार्यक्रम में अव्यवस्था भी देखने को मिली। जब खाने में लूट मच गई। सबसे ज्यादा लूट रसगुल्ला में दिखाई पड़ी। देखते-देखते खाना समाप्त हो गया। मांगलिक कार्यक्रम संपन्न होने के बाद लोग खाने के लिए गए तो उन्हें भोजन नहीं मिला। लोग थाली पकड़े खड़े रहे।

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Updated on:

11 Dec 2025 08:41 pm

Published on:

11 Dec 2025 08:39 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Kanpur / पंजाब के जगजीत की इंस्टाग्राम में हुई दोस्ती प्यार में बदली, सामूहिक विवाह समारोह में लिए सात फेरे, रसगुल्ला की लूट

