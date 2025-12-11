पंजाब के जगजीत की इंस्टाग्राम में हुई दोस्ती प्यार में बदली, सामूहिक विवाह समारोह में लिए सात फेरे, रसगुल्ला की लूट

Chief Minister Mass Marriage Ceremony कानपुर में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह समारोह का आयोजन किया गया। जिसमें 551 जोड़ों ने जिंदगी की नई पारी की शुरुआत की। चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस मौके पर जिलाधिकारी जितेंद्र प्रताप सिंह सहित अन्य अधिकारीगण मौजूद थे। सामूहिक विवाह समारोह में अव्यवस्था भी देखने को मिली। जब बारात में शामिल होने आए लोग रसगुल्ले पर टूट पड़े। स्थिति यह बन गई कि मांगलिक कार्यक्रम संपन्न होने के बाद लोगों को खाना नसीब नहीं हुआ।