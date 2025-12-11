Sonu Sood से डेढ़ करोड़ की डील की बात करने वाला आज बेच रहा कचौरी!

शारजाह में रहने वाले मुंबई के रहने वाले विशाल सिंह की शिकायत के अनुसार, ब्लूचिप कंपनी के एजेंट अमित शर्मा ने उनसे संपर्क किया। और उनकी सलाह पर 1 मई 2023 को उन्होंने 9.3 लाख रुपये निवेश किए। सोनी खुद को कंपनी का मालिक और सोनू सूद को ब्रांड एंबेसडर बताता था। और 3% महीना मुनाफा देने की बात करता था। शुरुआती भुगतान सही चलते रहे, लेकिन जब विशाल की बहन को कैंसर हुआ तो उन्होंने सोनी के वादों पर भरोसा कर UAE बैंक से अगस्त 2023 में 45 लाख और अक्टूबर में 30.6 लाख का कर्ज ले लिया।