9 दिसंबर 2025,

मंगलवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शीतकालीन सत्र 2025

प्रधानमंत्री मोदी

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

कानपुर

मौसम विभाग का अलर्ट: 13 दिसंबर का पश्चिमी विक्षोभ बरपायेगा कहर, अब कड़ाके की ठंड की चेतावनी 

Western active 13 December मौसम विभाग ने पश्चिमी विक्षोभ और कड़ाके की ठंड को लेकर अलर्ट किया। जिसके अनुसार हिमालय पर्वत श्रृंखला में पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय है। जिसके कारण बर्फबारी हो रही है।

2 min read
Google source verification

कानपुर

image

Narendra Awasthi

Dec 09, 2025

सुबह दिख रहा कोहरे का असर (फोटो सोर्स- पत्रिका)

Western active 13 December मौसम विभाग के अनुसार 13 दिसंबर को पश्चिमी हिमालय क्षेत्र में एक नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होगा। लेकिन यह भी कमजोर रहेगा। लेकिन पहाड़ी क्षेत्रों पर इसका असर दिखाई पड़ेगा। मौसम विज्ञान की डॉक्टर एस एन सुनील पांडे ने बताया कि सुबह और शाम को कड़ाके की ठंड जारी रहेगी। प्रदूषण का असर भी दिखाई पड़ेगा। सुबह के समय कोहरे के कारण विजिबिलिटी में कमी आएगी। दिन चढ़ने के साथ सर्दी से राहत मिलेगी। बादलों की आवाजाही के कारण रात का तापमान एक बार फिर बढ़कर 10 डिग्री के आसपास पहुंच गया। लेकिन तापमान में उतार-चढ़ाव बना रहेगा।

पहाड़ी क्षेत्रों में बर्फबारी

मौसम विभाग के अनुसार पहाड़ी क्षेत्रों में एक नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो रहा है। जिसके कारण ऊंचे पहाड़ों पर बर्फबारी हो रही है। जिसका असर गंगा के मैदानी भागों पर भी दिखाई पड़ रहा है। उत्तर पश्चिमी हवाएं आना शुरू हो गई हैं। कड़ाके की ठंड पड़ने की चेतावनी दी गई है। शीत लहर की भी स्थिति बन सकती है। ‌

इन जिलों का तापमान 8 डिग्री से कम

मौसम केंद्र लखनऊ के अनुसार पिछले 24 घंटे में उत्तर प्रदेश में बरेली का न्यूनतम तापमान सबसे कम दर्ज किया गया है। यहां का न्यूनतम तापमान 6.5 डिग्री रिकॉर्ड किया गया है। जो सामान्य से 4.8 डिग्री कम है। अयोध्या का न्यूनतम तापमान 60 डिग्री, फुरसतगंज का न्यूनतम तापमान 7.5 डिग्री, इटावा का 7.4 डिग्री और बाराबंकी का 8.7 डिग्री दर्ज किया गया।

इन जिलों का तापमान 12 डिग्री से कम

जबकि नजीबाबाद, मुजफ्फरनगर, बुलंदशहर, अलीगढ़, आगरा, शाहजहांपुर, हरदोई, लखीमपुर खीरी, लखनऊ, कानपुर नगर, फतेहपुर, प्रयागराज, बहराइच, सुल्तानपुर, बस्ती, गोरखपुर, आजमगढ़ का तापमान 10 डिग्री से कम रिकॉर्ड किया गया। इसके साथी मुरादाबाद, मेरठ, फतेहगढ़, कानपुर एयरपोर्ट एरिया, हमीरपुर, झांसी, बांदा, वाराणसी बीएचयू, गाज़ीपुर, बलिया का न्यूनतम तापमान 10 से 12 डिग्री के बीच दर्ज किया गया।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

up news

UP News Hindi

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

09 Dec 2025 03:54 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Kanpur / मौसम विभाग का अलर्ट: 13 दिसंबर का पश्चिमी विक्षोभ बरपायेगा कहर, अब कड़ाके की ठंड की चेतावनी 

बड़ी खबरें

View All

कानपुर

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

1500 करोड़ की महाठगी: सोनू सूद और रेसलर ग्रेट खली को नोटिस, अजहरुद्दीन…, आरोपी 7 दिन की रिमांड पर

ठगी की जानकारी देते पुलिस कमिश्नर (फोटो सोर्स कानपुर पुलिस)
कानपुर

एयरफोर्स से रिटायर महिला दीन दुखियों की मदद करती थी, जिनकी मौत देखकर लोगों के खड़े हो गए रोंगटे

कानपुर में हृदयविदारक घटना (फोटो सोर्स- पत्रिका)
कानपुर

कानपुर में एक युवक के कपड़े उतार की गई पिटाई, जूता भी चटाया, क्या कहते हैं डीसीपी पश्चिम?

घटना की जानकारी देते डीपी दिनेश त्रिपाठी (फोटो सोर्स- कानपुर पुलिस)
कानपुर

अंडरगारमेंट्स में मोबाइल लेकर परीक्षा देने पहुंची महिला अभ्यर्थी, व्हाट्सएप पर पूछ रही थी प्रश्न

कानपुर

गोवा नाइट क्लब में आगजनी: 25 मरने वालों में कानपुर का रोहन भी शामिल, अच्छे पैसे कमाने के लिए गया, मिली मौत

घटना की जानकारी देते परिजन और मृतक की फाइल फोटो (फोटो सोर्स- मृतक परिजन)
कानपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.