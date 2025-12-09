मौसम विभाग का अलर्ट: 13 दिसंबर का पश्चिमी विक्षोभ बरपायेगा कहर, अब कड़ाके की ठंड की चेतावनी 

Western active 13 December मौसम विभाग के अनुसार 13 दिसंबर को पश्चिमी हिमालय क्षेत्र में एक नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होगा। लेकिन यह भी कमजोर रहेगा। लेकिन पहाड़ी क्षेत्रों पर इसका असर दिखाई पड़ेगा। मौसम विज्ञान की डॉक्टर एस एन सुनील पांडे ने बताया कि सुबह और शाम को कड़ाके की ठंड जारी रहेगी। प्रदूषण का असर भी दिखाई पड़ेगा। सुबह के समय कोहरे के कारण विजिबिलिटी में कमी आएगी। दिन चढ़ने के साथ सर्दी से राहत मिलेगी। बादलों की आवाजाही के कारण रात का तापमान एक बार फिर बढ़कर 10 डिग्री के आसपास पहुंच गया। लेकिन तापमान में उतार-चढ़ाव बना रहेगा।