दो दरोगा पुलिस चौकी में पी रहे थे शराब, पहुंच गए एडीसीपी, लड़खड़ाते पैरों से भी नहीं दे पाए सैल्यूट

फोटो सोर्स- कानपुर कमिश्नरेट पुलिस
Two sub-inspectors drinking liquor in police chauki कानपुर में एडीसीपी देर रात गश्त के लिए निकले। चेकिंग के दौरान दो दरोगा निश्चित स्थान पर नहीं मिले। यहां से एडीसीपी चौकी पहुंच गए, जहां का नजारा देख चौंक गए। दोनों दरोगा चौकी में बैठकर शराब पी रहे थे। यह देख उन्होंने नाराजगी व्यक्त की। दोनों के खिलाफ रिपोर्ट तैयार कर पुलिस कमिश्नर को भेज दी गई। एडीसीपी की रिपोर्ट के आधार पर दोनों दरोगाओं को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया। अन्य पुलिस कर्मियों को हिदायत दी गई कि ड्यूटी पर शराब न पिएं, वरना कड़ी कार्रवाई की जाएगी। मामला रावतपुर थाना क्षेत्र के गुरुदेव चौकी का है।
उत्तर प्रदेश के कानपुर में एडीसीपी वेस्ट दिनेश त्रिपाठी ने बताया कि एडीसीपी गस्त के लिए निकले थे। गस्त के दौरान दरोगा दिखाई नहीं पड़े। इस पर वह गुरुदेव चौकी पहुंच गए। जहां दोनों दरोगा एक साथ बैठे शराब पी रहे थे। सामने एडीसीपी को देखकर दोनों दरोगा चौंक गए। इस संबंध में एडीसीपी दिनेश त्रिपाठी ने जानकारी दी। उन्होंने बताया कि एडीसीपी कपिल देव चेकिंग पर निकले थे। इस दौरान उन्होंने गुरुदेव चौकी इंचार्ज लोकेश पटेल और रावतपुर थाने में तैनात दरोगा निखिल सिंह को चौकी में बैठे शराब पीते हुए पाया।
एडीसीपी वेस्ट ने बताया कि इसके पहले भी इन दोनों को हिदायत दी गई थी। लेकिन कोई असर नहीं पड़ा। आम लोगों के प्रति भी दोनों दरोगा का व्यवहार सही नहीं था। इस संबंध में रिपोर्ट तैयार कर पुलिस कमिश्नर के पास भेजी गई थी। पुलिस कमिश्नर रघुवीर लाल ने रिपोर्ट के आधार पर सब इंस्पेक्टर लोकेश पटेल और सब इंस्पेक्टर निखिल सिंह को निलंबित कर दिया। लोकेश पटेल 15 दिन पहले रावतपुर थाना क्षेत्र के गुरुदेव चौकी प्रभारी बनाए गए थे।
