दो दरोगा पुलिस चौकी में पी रहे थे शराब, पहुंच गए एडीसीपी, लड़खड़ाते पैरों से भी नहीं दे पाए सैल्यूट

Two sub-inspectors drinking liquor in police chauki कानपुर में एडीसीपी देर रात गश्त के लिए निकले। चेकिंग के दौरान दो दरोगा निश्चित स्थान पर नहीं मिले। यहां से एडीसीपी चौकी पहुंच गए, जहां का नजारा देख चौंक गए। दोनों दरोगा चौकी में बैठकर शराब पी रहे थे। यह देख उन्होंने नाराजगी व्यक्त की। दोनों के खिलाफ रिपोर्ट तैयार कर पुलिस कमिश्नर को भेज दी गई। एडीसीपी की रिपोर्ट के आधार पर दोनों दरोगाओं को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया। अन्य पुलिस कर्मियों को हिदायत दी गई कि ड्यूटी पर शराब न पिएं, वरना कड़ी कार्रवाई की जाएगी। मामला रावतपुर थाना क्षेत्र के गुरुदेव चौकी का है।