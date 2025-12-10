10 दिसंबर 2025,

बुधवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शीतकालीन सत्र 2025

प्रवासी राजस्थानी दिवस

प्रधानमंत्री मोदी

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

कानपुर

दो दरोगा पुलिस चौकी में पी रहे थे शराब, पहुंच गए एडीसीपी, लड़खड़ाते पैरों से भी नहीं दे पाए सैल्यूट

Two sub-inspectors drinking liquor in police chauki कानपुर में दो दरोगा पुलिस चौकी में शराब पी रहे थे। उसी समय एडीसीपी पुलिस चौकी पहुंच गए। इसके पहले भी दोनों दरोगाओं को हिदायत दी गई थी। लेकिन वे नहीं सुधरे।

less than 1 minute read
Google source verification

कानपुर

image

Narendra Awasthi

Dec 10, 2025

पुलिस कमिश्नर रघुवीर लाल (फोटो सोर्स- कानपुर कमिश्नरेट पुलिस)

फोटो सोर्स- कानपुर कमिश्नरेट पुलिस

Two sub-inspectors drinking liquor in police chauki कानपुर में एडीसीपी देर रात गश्त के लिए निकले। चेकिंग के दौरान दो दरोगा निश्चित स्थान पर नहीं मिले। यहां से एडीसीपी चौकी पहुंच गए, जहां का नजारा देख चौंक गए। दोनों दरोगा चौकी में बैठकर शराब पी रहे थे। यह देख उन्होंने नाराजगी व्यक्त की। दोनों के खिलाफ रिपोर्ट तैयार कर पुलिस कमिश्नर को भेज दी गई। एडीसीपी की रिपोर्ट के आधार पर दोनों दरोगाओं को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया। अन्य पुलिस कर्मियों को हिदायत दी गई कि ड्यूटी पर शराब न पिएं, वरना कड़ी कार्रवाई की जाएगी। मामला रावतपुर थाना क्षेत्र के गुरुदेव चौकी का है।

चौकी पर शराब पीते मिले दोनों दरोगा

उत्तर प्रदेश के कानपुर में एडीसीपी वेस्ट दिनेश त्रिपाठी ने बताया कि एडीसीपी गस्त के लिए निकले थे। गस्त के दौरान दरोगा दिखाई नहीं पड़े। इस पर वह गुरुदेव चौकी पहुंच गए। जहां दोनों दरोगा एक साथ बैठे शराब पी रहे थे। सामने एडीसीपी को देखकर दोनों दरोगा चौंक गए।‌ इस संबंध में एडीसीपी दिनेश त्रिपाठी ने जानकारी दी। उन्होंने बताया कि एडीसीपी कपिल देव चेकिंग पर निकले थे।‌ इस दौरान उन्होंने गुरुदेव चौकी इंचार्ज लोकेश पटेल और रावतपुर थाने में तैनात दरोगा निखिल सिंह को चौकी में बैठे शराब पीते हुए पाया।

हिदायत के बाद भी नहीं सुधरे

एडीसीपी वेस्ट ने बताया कि इसके पहले भी इन दोनों को हिदायत दी गई थी। लेकिन कोई असर नहीं पड़ा। आम लोगों के प्रति भी दोनों दरोगा का व्यवहार सही नहीं था। इस संबंध में रिपोर्ट तैयार कर पुलिस कमिश्नर के पास भेजी गई थी। पुलिस कमिश्नर रघुवीर लाल ने रिपोर्ट के आधार पर सब इंस्पेक्टर लोकेश पटेल और सब इंस्पेक्टर निखिल सिंह को निलंबित कर दिया। लोकेश पटेल 15 दिन पहले रावतपुर थाना क्षेत्र के गुरुदेव चौकी प्रभारी बनाए गए थे।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

up crime news

up news

UP News Hindi

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Updated on:

10 Dec 2025 03:14 pm

Published on:

10 Dec 2025 03:11 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Kanpur / दो दरोगा पुलिस चौकी में पी रहे थे शराब, पहुंच गए एडीसीपी, लड़खड़ाते पैरों से भी नहीं दे पाए सैल्यूट

बड़ी खबरें

View All

कानपुर

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

‘मेरी बहुत बेइज्जती हो चुकी चुकी है, अब कोई रास्ता नहीं बचा’, सुसाइड नोट में छलका महिला का दर्द

Kanpur news, kanpur, up news, Kanpur News in Hindi, Latest Kanpur News in Hindi, Kanpur Hindi Samachar
कानपुर

मौसम विभाग का अलर्ट: 13 दिसंबर का पश्चिमी विक्षोभ बरपायेगा कहर, अब कड़ाके की ठंड की चेतावनी 

सुबह दिख रहा कोहरे का असर (फोटो सोर्स- पत्रिका)
कानपुर

1500 करोड़ की महाठगी: सोनू सूद और रेसलर ग्रेट खली को नोटिस, अजहरुद्दीन…, आरोपी 7 दिन की रिमांड पर

ठगी की जानकारी देते पुलिस कमिश्नर (फोटो सोर्स कानपुर पुलिस)
कानपुर

एयरफोर्स से रिटायर महिला दीन दुखियों की मदद करती थी, जिनकी मौत देखकर लोगों के खड़े हो गए रोंगटे

कानपुर में हृदयविदारक घटना (फोटो सोर्स- पत्रिका)
कानपुर

कानपुर में एक युवक के कपड़े उतार की गई पिटाई, जूता भी चटाया, क्या कहते हैं डीसीपी पश्चिम?

घटना की जानकारी देते डीपी दिनेश त्रिपाठी (फोटो सोर्स- कानपुर पुलिस)
कानपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.