एयरफोर्स से रिटायर महिला दीन दुखियों की मदद करती थी, जिनकी मौत देखकर लोगों के खड़े हो गए रोंगटे

People shocked to see her death कानपुर में समाज सेवा में आगे रहने वाली एयर फोर्स से रिटायर महिला कर्मी कई दिनों से दिखाई नहीं पड़ी। उनके घर में भी नहीं हलचल दिखाई पड़ रही थी। घर का दरवाजा भी नहीं खुल रहा था। जिससे पड़ोसियों को शंका हुई। उन्होंने पुलिस को जानकारी दी। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने घर का दरवाजा तोड़ा तो बिस्तर पर महिला का शव पड़ा था। जिनका बेटा लंदन में नौकरी करता है। महिला का शव जिन परिस्थितियों में मिला।‌ उसे देखकर लोगों के रोंगटे खड़े हो गए। घटना चकेरी थाना क्षेत्र की है।