1500 करोड़ की महाठगी: सोनू सूद और रेसलर ग्रेट खली को नोटिस, अजहरुद्दीन…, आरोपी 7 दिन की रिमांड पर

Rs.1500 crore scam कानपुर में 1500 करोड़ में एसआईटी ने फिल्म अभिनेता सोनू सूद और रेसलर खली से भी जवाब तलब किया है। दोनों पर ब्लू चिप कंपनी के प्रमोशन का आरोप है। इसके साथ ही भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान अजहरुद्दीन के नाम की भी चर्चा शुरू हो गई है, जिसका एक वीडियो पुलिस के हाथ लगा है। जिसे ठगी के शिकार हुए पीड़ितों ने दुबई से भेजा है। इधर अदालत ने महाठगी के आरोपी रवींद्र नाथ सोनी को 6 दिन की पुलिस रिमांड पर भेजा है। आज मंगलवार को पुलिस रवींद्र नाथ सोनी से पूछताछ करेगी।