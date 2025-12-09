1500 करोड़ की महाठगी: सोनू सूद और रेसलर ग्रेट खली को नोटिस, अजहरुद्दीन…, आरोपी 7 दिन की रिमांड पर

फोटो सोर्स कानपुर पुलिस
Rs.1500 crore scam कानपुर में 1500 करोड़ में एसआईटी ने फिल्म अभिनेता सोनू सूद और रेसलर खली से भी जवाब तलब किया है। दोनों पर ब्लू चिप कंपनी के प्रमोशन का आरोप है। इसके साथ ही भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान अजहरुद्दीन के नाम की भी चर्चा शुरू हो गई है, जिसका एक वीडियो पुलिस के हाथ लगा है। जिसे ठगी के शिकार हुए पीड़ितों ने दुबई से भेजा है। इधर अदालत ने महाठगी के आरोपी रवींद्र नाथ सोनी को 6 दिन की पुलिस रिमांड पर भेजा है। आज मंगलवार को पुलिस रवींद्र नाथ सोनी से पूछताछ करेगी।
उत्तर प्रदेश के कानपुर में ब्लू चिप की कंपनियों के माध्यम से 1500 करोड़ रुपए ठगी करने का मामला सामने आया है। कंपनी के प्रमोशन का आरोप अभिनेता सोनू सूद और ग्रेट रेसलर खली पर है। पुलिस ने दोनों को नोटिस भेज करके सवालों के जवाब मांगे हैं। जिसमें पूछा गया है कि क्या उन्होंने ब्लू चिप कंपनी के लिए कोई प्रमोशन या विज्ञापन किया है? यदि किया है, तो क्या उनका कंपनी के साथ कांटेक्ट हुआ था?
ब्लू चिप कंपनी के पीड़ितों का एक वीडियो दुबई से आया है। जिसमें बताया गया है कि पूर्व क्रिकेटर अजहरुद्दीन ने भी कंपनी का प्रमोशन किया है। पुलिस का कहना है कि जांच के बाद अजहरुद्दीन को भी नोटिस भेजा जा सकता है। महाठग रवींद्र नाथ सोनी के कई वीडियो सामने आ रहे हैं। एक वीडियो में वह नोटों की गड्डी बनाकर अटैची में रख रहा है। राजस्थान पत्रिका वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है।
पुलिस आयुक्त रघुवीर लाल ने महाठगी के मामले की जांच के लिए एसआईटी का गठन किया है। एडीसीपी अंजलि विश्वकर्मा के नेतृत्व में सात सदस्यीय टीम बनाई गई है। जो पूरे मामले की जांच कर रही है। जांच में रविंद्र नाथ सोनी के आठ क्रिप्टो अकाउंट की जानकारी हुई है। जिसमें अप्रवासी भारतीयों और अन्य देशों के लोगों से ठगी गई रकम को लगाया गया है। इस संबंध में एसआईटी को दिल्ली, देहरादून सहित 22 स्थानों में अकाउंट मिले हैं।
पुलिस आयुक्त रघुवीर लाल ने बताया कि एसआईटी दुबई पुलिस के भी संपर्क में है। वहां के पत्रकारों का भी सहयोग लिया जा रहा है। दुबई से मिल रही सूचनाएं काफी कारगर हैं। एसआईटी को काफी मदद मिल रही है। रवींद्र नाथ सोनी के खिलाफ अब तक 17 लोग सामने आ चुके हैं। जिनमें दुबई के रहने वाले तीन पीड़ितों की तरफ से मुकदमा दर्ज कराया गया है।
