‘मेरी बहुत बेइज्जती हो चुकी चुकी है, अब कोई रास्ता नहीं बचा’, सुसाइड नोट में छलका महिला का दर्द

मैंने बहुत परेशान होकर यह कदम उठाया। मैं पहले से ही तनाव में रहती थी। लेकिन जब मेरे ऊपर चोरी का इल्जाम लगा, तबसे मेरी हालत और बिगड़ने लगी। मेरी दवा में भी गैप रहा। मुझ पर झूठी चोरी का जा रहा है। मेरी सुनने वाला कोई नहीं। यहां तक कि प्रशासन (कानपुर देहात राजपुर) भी नहीं। मैं ऐसा क्या करूं जो मैं खुद को और अपने पति को बेगुनाह साबित कर सकूं। हम दोनों लोगों पर प्रशासन और रिश्तेदारों का बहुत प्रेशर है। वह कह रहे हैं कि चोर तुम ही दोनों लोग हो। मैंने बहुत सोच-समझकर यह कदम उठाया है। क्योंकि मेरी बहुत बेइज्जती हो चुकी चुकी है। कोई मेरी मेरी बात सुनने को तैयार नहीं है। मेरे पास इतना नहीं है कि मैं इन्हें वापस लौटा सकूं। मुझे इंसाफ चाहिए। जो मुझे न्याय न दिला सके। कृपया वह इस मामले से दूर रहें। मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है। मुझ पर आरोप लगाने वाले अंग्रेज (प्रशान्त), पंकज, मनीषा, हिमानी, लक्ष्मी और पूनम हैं।