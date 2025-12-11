11 दिसंबर 2025,

गुरुवार

कानपुर

1900 करोड़ रुपए की महाठगी: सोनू सूद और ग्रेट खली के विषय में बताया, पीड़ित के पैरों पर गिर मांगी माफी

1900 Crore Scam कानपुर में 1900 करोड़ रुपए की महाठगी के मामले में पुलिस ने आरोपी को पीड़ितों से आमना-सामना कराया तो काफी कुछ निकल कर सामने आया। सोनू सूद, ग्रेट खली, पूर्व क्रिकेटर के विषय में भी जानकारी दी गई।

कानपुर

image

Narendra Awasthi

Dec 11, 2025

महाठग से हुई पूछताछ (फोटो सोर्स- मेटा एआई)

फोटो सोर्स- मेटा एआई

1900 Crore Scam कानपुर पुलिस की 1900 करोड़ रुपए की ठगी करने वाले महाठग रविंद्र नाथ सोनी से पूछताछ से लगातार नए खुलासे हो रहे हैं। लेटेस्ट अपडेट के अनुसार ब्लू चिप कंपनी के प्रमोशन के लिए फिल्म अभिनेता सोनू सूद और रेसलर ग्रेट खली को रखा गया था। इस दौरान चार नए साझेदारों के भी नाम सामने आए। रिमांड में लेकर महाठग को पीड़ितों के सामने बैठाया गया। एक पीड़ित ने तो महाठग को जमकर फटकार लगाई तो रविंद्र नाथ सोनी पैर पकड़कर माफी मांगने लगा। अब महाठग को देहरादून ले जाने की तैयारी है।

जनवरी 2025 में दर्ज हुआ था मुकदमा

उत्तर प्रदेश की कानपुर पुलिस ने 1900 करोड़ रुपए की महाठगी करने वाले रविंद्र नाथ सोनी को गिरफ्तार किया है। रिमांड में लेकर पूछताछ की जा रही है। कोतवाली में पीड़ितों के साथ रविंद्र नाथ सोनी का आमना-सामना कराया गया। कानपुर परेड निवासी अब्दुल करीम ने रविंद्र नाथ सोनी निवासी मालवीय नगर नई दिल्ली के खिलाफ जनवरी 2025 में मुकदमा दर्ज कराया था। जिसमें उन्होंने बताया कि दुबई में उनका बेटा ताल्हा करीम काम करता है। जिसके साथ 2021 में धोखाधड़ी की गई है।

10 देशों में फैला है जाल

पूछताछ में जानकारी हुई कि रविंद्र नाथ सोनी ने 10 देशों में ब्लू चिप नाम से 20 कंपनियां बना रखी थी। जिनमें दक्षिण अफ्रीका, जापान, वियतनाम, कनाडा, यूएस, भारत, दुबई, फ्रांस, मलेशिया, नेपाल आदि देश शामिल हैं। दुबई में 400 लोगों को ठगने का काम किया है। जिसकी कुल संख्या 1000 से ज्यादा बताई जाती है। पीड़ितों में फिल्म अभिनेता और कई बड़े कारोबारी शामिल है। जिन्होंने पुलिस कमिश्नर से मिलकर घटनाक्रम की जानकारी दी है।

पहली पत्नी को तलाक में मोटी रकम देनी पड़ी

पूछताछ के दौरान रविंद्र नाथ सोनी ने बताया कि उसकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है। पहली पत्नी को तलाक देने पर 25 लाख नगद और गुड़गांव में स्थित 90 लाख रुपए का फ्लैट देना पड़ा था। देहरादून में कचौड़ी का आउटलेट लगाकर परिवार का पालन-पोषण करता है। उसकी देहरादून, दिल्ली, दुबई में कोई प्रॉपर्टी नहीं है। एक सवाल के जवाब में उसने बताया कि वह ओमान में चोरी-छुपे नहीं बल्कि वीजा लेकर नियमानुसार गया था।

बोला- कंपनी घाटे में चल रही

रविंद्र नाथ सोनी ने बताया कि कंपनी में मात्र 300 निवेशकों का पैसा लगा है। शुरुआत में कंपनी घाटे में चल रही थी। नाम बदलने के बाद कंपनी अच्छा कार्य करने लगी। लेकिन 2024 में उसने काम छोड़ दिया था। कंपनी में अन्य साझेदार हितेश, विभाष और परमेश शामिल हैं।

सोनू सूद को डेढ़ करोड़ रुपए में किया साइन

स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम ने सोनू सूद और ग्रेट खली के विषय में भी पूछताछ की। जिसमें रविंद्र नाथ सोनी ने बताया कि सोनू सूद को 1 साल के लिए डेढ़ करोड़ रुपए में साइन किया गया था। जो कंपनी का प्रमोशन करते थे।‌ ग्रेट खली ने भी कंपनी का प्रमोशन किया है। लेकिन अन्य किसी क्रिकेटर या अभिनेता के विषय में कोई जानकारी नहीं है। जबकि एक पूर्व क्रिकेटर के साथ रविंद्र नाथ सोनी की फोटो एसआईटी को मिली है।

महाठग पीड़ित के पैरों पर गिरा

लखनऊ निवासी अबरार सिद्दीकी का दुबई में कपड़े का व्यापार है। अपना सामना होने के दौरान अबरार सिद्दीकी ने महाठग से कहा कि दुबई में मेरे पैर छूते थे। रुपए हड़प कर सब भूल गए, अब पैर नहीं छुओगे। अबरार सिद्दीकी ने जैसे ही यह बातें कही रविंद्र नाथ सोनी ने पैरों पर गिर कर माफी मांगी। मौके पर मौजूद अन्य पीड़ितों से भी हाथ जोड़ा।

क्या है पूरा मामला?

इसके पहले एसआईटी महाठग रविंद्र नाथ सोनी को रिमांड पर लेकर थाने कोतवाली पहुंची। जहां पीड़ितों से उसका आमना-सामना कराया गया। इस दौरान रविंद्र नाथ सोनी पीड़ितों की बातों को सर नीचे कर सुनता रहा। उसने कहा कि ब्लू चिप कंपनी में निवेश करने वालों को उसने रिटर्न दिया है। जानकारी हुई कि दुबई पुलिस उसे गिरफ्तार करने वाली है तो वह 5 मार्च 2024 को ओमान होते हुए भारत आ गया।

चार साझेदारों के कारण नुकसान

महाठग ने यह भी बताया कि चार साझेदारों के कारण उसका नुकसान हुआ है। यह जानकारी मिलते ही अब एसआईटी उन सभी साझेदारों को नोटिस भेज कर जवाब मांगने की तैयारी कर रही है। अदालत ने 14 दिसंबर तक के लिए रिमांड स्वीकार किया है। एसीपी कोतवाली आशुतोष सिंह, इंस्पेक्टर जगदीश पांडे आरोपी को लेकर कोतवाली पहुंचे। जहां 3 घंटे की पूछताछ में 50 से ज्यादा सवाल किए गए।

11 Dec 2025 08:53 am

