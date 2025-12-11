1900 करोड़ रुपए की महाठगी: सोनू सूद और ग्रेट खली के विषय में बताया, पीड़ित के पैरों पर गिर मांगी माफी

1900 Crore Scam कानपुर पुलिस की 1900 करोड़ रुपए की ठगी करने वाले महाठग रविंद्र नाथ सोनी से पूछताछ से लगातार नए खुलासे हो रहे हैं। लेटेस्ट अपडेट के अनुसार ब्लू चिप कंपनी के प्रमोशन के लिए फिल्म अभिनेता सोनू सूद और रेसलर ग्रेट खली को रखा गया था। इस दौरान चार नए साझेदारों के भी नाम सामने आए। रिमांड में लेकर महाठग को पीड़ितों के सामने बैठाया गया। एक पीड़ित ने तो महाठग को जमकर फटकार लगाई तो रविंद्र नाथ सोनी पैर पकड़कर माफी मांगने लगा। अब महाठग को देहरादून ले जाने की तैयारी है।