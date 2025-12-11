चौकी इंचार्ज को थप्पड़ मारना पड़ा भारी, किए गए निलंबित, झापड़ खाने वाला भी जा चुका है जेल

फोटो सोर्स- कानपुर पुलिस
Police Commissioner suspends SI कानपुर में चेकिंग के दौरान वीडियो बनाने पर आक्रोशित दरोगा ने मोबाइल छीन लिया। इस दौरान उसने युवक को झापड़ भी मारा। पूरा प्रकरण सीसीटीवी फुटेज में दर्ज हो गया। इस बीच मोबाइल में करीब 75 वीडियो मिले। जिसमें वह तमंचे से फायर करता हुआ भी दिख रहा है। दोस्तों के साथ बैठकर शराब पी रहा है। फिलहाल पुलिस कमिश्नर ने झापड़ करने वाले दरोगा को निलंबित कर दिया है। मामला कल्याणपुर थाना क्षेत्र का है।
उत्तर प्रदेश के कानपुर के कल्याणपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत पनकी रोड चौकी प्रभारी पुष्पराज पुलिस टीम के साथ रेलवे क्रॉसिंग कल्याणपुर पर वाहनों का निरीक्षण कर रहे थे। 6 दिसंबर को निरीक्षण के दौरान एक युवक दुकानदार वीडियो बनाने लगा। जिस पर दरोगा ने उसे मना किया कि वीडियो ना बनाएं। लेकिन वह नहीं माना और वीडियो बनाता रहा। इस पर दरोगा ने दुकानदार को झापड़ मार दिया और मोबाइल भी छीन लिया। जिसका वीडियो भी सामने आया है। दुकानदार ने पुलिस कमिश्नर से इस संबंध में शिकायत की। शिकायत के आधार पर जांच के बाद पुलिस कमिश्नर ने दरोगा को निलंबित कर दिया है।
पुलिस ने मोबाइल से वीडियो डिलीट करने की कोशिश की तो इस दौरान उसमें कई आपत्तिजनक वीडियो मिले। एक वीडियो में तमंचा से फायरिंग करते हुए भी दिखाई पड़ रहा था। कोई दूसरे वीडियो में कोचिंग क्लास में शराब पी रहा है तो एक अन्य वीडियो में हाईवे पर आपत्तिजनक स्थितियों में हुड़दंग कर रहा है।
घटना के बाद अभय प्रताप उर्फ विकास अपने पिता आशीष के साथ पनकी रोड चौकी पहुंचा। लेकिन बात नहीं बनी। पुलिस कमिश्नर को दिए शिकायती पत्र में आशीष ने बताया कि दरोगा ने 15 हजार रुपए लूट लिया। इस संबंध में चौकी प्रभारी ने बताया कि जब उन्होंने वीडियो बनाने से रोका तो दुकानदार ने गाली दी। इसलिए गुस्से में उन्होंने थप्पड़ मार दिया। अब मोबाइल में तमाम वीडियो मिले हैं जो आपत्तिजनक है। तहरीर के साथ वीडियो भी सौंपा।
अभय प्रताप पर रंगदारी मांगने का मुकदमा दर्ज है। कल्याणपुर कला निवासी धीरज सिंह ने बताया कि उसकी पैतृक भूमि पर 50 से 55 दुकानें लगती हैं। दुकानदारों से दुकान लगाने का किराया उनके चचेरे भाई सौरव सिंह लेते हैं। बीते 3 जून को आशीष ने 30 हजार की रंगदारी मांगी, जिसका विरोध करने पर सभी हमलावर हो गए। इस संबंध में एडीसीपी वेस्ट कपिल देव सिंह ने बताया कि युवक और उसके पिता पर एक कांस्टेबल के साथ मारपीट का आरोप लग चुका है। चौकी प्रभारी की तहरीर पर आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। जांच की जा रही है।
बड़ी खबरेंView All
कानपुर
उत्तर प्रदेश
ट्रेंडिंग