चौकी इंचार्ज को थप्पड़ मारना पड़ा भारी, किए गए निलंबित, झापड़ खाने वाला भी जा चुका है जेल

उत्तर प्रदेश के कानपुर के कल्याणपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत पनकी रोड चौकी प्रभारी पुष्पराज पुलिस टीम के साथ रेलवे क्रॉसिंग कल्याणपुर पर वाहनों का निरीक्षण कर रहे थे। 6 दिसंबर को निरीक्षण के दौरान एक युवक दुकानदार वीडियो बनाने लगा। जिस पर दरोगा ने उसे मना किया कि वीडियो ना बनाएं। लेकिन वह नहीं माना और वीडियो बनाता रहा। इस पर दरोगा ने दुकानदार को झापड़ मार दिया और मोबाइल भी छीन लिया। जिसका वीडियो भी सामने आया है। दुकानदार ने पुलिस कमिश्नर से इस संबंध में शिकायत की। शिकायत के आधार पर जांच के बाद पुलिस कमिश्नर ने दरोगा को निलंबित कर दिया है।