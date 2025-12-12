कानपुर में ‘ऑपरेशन 500’: व्हाट्सएप पर करें शिकायत और पायें सभी प्रकार की समस्याओं का समाधान

फोटो सोर्स- कानपुर कमिश्नरेट पुलिस
Kanpur 'Operation 500' Gets Solutions to All Problems कानपुर में पुलिस कमिश्नर ने 'ऑपरेशन 500' शुरू किया है। जिसके अंतर्गत एक व्हाट्सएप नंबर जारी किया गया है जिस पर कोई भी अपनी शिकायत दर्ज कर सकता है पुलिस कमिश्नर ऑफिस से जारी विज्ञप्ति के अनुसार शिकायत करने वाले का नाम और पता गुप्त रखा जाएगा। ऑपरेशन 500 का उद्देश्य भ्रष्ट पुलिसकर्मियों, वसूलीबाज यूट्यूबरों, तथाकथित पत्रकारों पर भी शिकंजा कसना है।
झूठी शिकायत न करें
उत्तर प्रदेश के कानपुर में पुलिस कमिश्नर ऑफिस से जारी विज्ञप्ति के अनुसार पुलिस कमिश्नर ने थानों पर पुलिस की दलाली करने वाले व्यक्तियों की सूचना मांगी है। सूचना देने वाले का नाम गोपनीय रखा जाएगा। लेकिन गलत सूचना देने पर कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। इसके साथ ही आपराधिक गतिविधियों में शामिल व्यक्तियों, फेक यूट्यूबर्स जो ब्लैकमेल व दलाली करते हैं, अपराधी प्रवृत्ति के पुलिसकर्मियों की जानकारी दी जा सकती है।
इसके साथ समाज में चल रही अवैध गतिविधियों जैसे नकली दवाएं, खाद्य पदार्थ, अवैध शराब का निष्कर्षण एवं बिक्री, नशीले पदार्थ व नशीली दवाओं के संबंध में, चोरी और लूट का सामान खरीदने और बेचने वालों की सूचना, जुआं सट्टेबाजी का रैकेट चलाने वालों की सूचना, गांव मोहल्ले में किसी संदिग्ध व्यक्ति के आकर रहने की सूचना, अवैध हथियार बनाने और रखने, मानव तस्करी, वेश्यावृत्ति करने और कराने, वेश्यावृत्ति के अड्डे चलाने वालों के संबंध में सूचना, अवैध खनन, हरे वृक्ष की कटान करने वालों के संबंध में सूचना व्हाट्सएप नंबर पर दी जा सकती है।
संयुक्त पुलिस आयुक्त कानून एवं व्यवस्था आशुतोष कुमार ने बताया कि पुलिस कमिश्नर स्वयं इसकी मॉनिटरिंग करेंगे। अब तक 20 शिकायतें आ गई हैं। बैंक के मामले भी शामिल है। जिसमें अधिकारियों से बातचीत की जाएगी। आवश्यकता पड़ेगी तो क्राइम ब्रांच का सहयोग लिया जाएगा। गलत सूचना और जानकारी देने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। व्हाट्सएप नंबर 7839863274 पर शिकायत कर सकते हैं।
बड़ी खबरेंView All
कानपुर
उत्तर प्रदेश
ट्रेंडिंग