कानपुर में ‘ऑपरेशन 500’: व्हाट्सएप पर करें शिकायत और पायें सभी प्रकार की समस्याओं का समाधान

इसके साथ समाज में चल रही अवैध गतिविधियों जैसे नकली दवाएं, खाद्य पदार्थ, अवैध शराब का निष्कर्षण एवं बिक्री, नशीले पदार्थ व नशीली दवाओं के संबंध में, चोरी और लूट का सामान खरीदने और बेचने वालों की सूचना, जुआं सट्टेबाजी का रैकेट चलाने वालों की सूचना, गांव मोहल्ले में किसी संदिग्ध व्यक्ति के आकर रहने की सूचना, अवैध हथियार बनाने और रखने, मानव तस्करी, वेश्यावृत्ति करने और कराने, वेश्यावृत्ति के अड्डे चलाने वालों के संबंध में सूचना, अवैध खनन, हरे वृक्ष की कटान करने वालों के संबंध में सूचना व्हाट्सएप नंबर पर दी जा सकती है।