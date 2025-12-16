16 दिसंबर 2025,

कानपुर

KIT कॉलेज में छात्रों के विरोध ने लिया खौफनाक मोड़, तोड़फोड़ और आगजनी से मचा हड़कंप

Kanpur News: कानपुर के KIT कॉलेज में छात्रों का विरोध प्रदर्शन हिंसक रूप ले चुका है। छात्रों ने कॉलेज परिसर में तोड़फोड़ की और सर्वर रूम में आग लगा दी।

2 min read
Google source verification

कानपुर

image

Aman Pandey

image

Anuj Singh

Dec 16, 2025

कानपुर KIT कॉलेज में छात्रों ने किया तांडव

कानपुर KIT कॉलेज में छात्रों ने किया तांडव

कानपुर। कानपुर के (KIT) कानपुर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में कई दिनों से चल रहे विरोध प्रदर्शन ने भयानक रूप ले लिया। छात्रों का गुस्सा इस कदर बड़ गया कि उन्होंने कॉलेज परिसर में जमकर तोड़फोड़ की, साथ ही नए सर्वर रूम में आग लगा दी, जिससे चारों तरफ अफरा-तफरी मच गई। KIT कॉलेज में पिछले कई दिनों से छात्रों का प्रर्दशन चल रहा है। छात्रों का यह प्रदर्शन कॉलेज प्रसाशन के खिलाफ हो रहा है। उनका आरोप है कि कॉलेज प्रबंधन द्वारा ऑटोनॉमस नियमों के तहत दाखिला देने और अब AKTU संबद्धता के नियमों को लागू करने से हमारे भविष्य को संकट में डालने का काम हो रहा है।

क्या है पूरा मामला?

जानकारी के मुताबिक, प्रर्दशन के दौरान कॉलेज निदेशक और छात्रों के बीच धक्का-मुक्की भी हुई। वहीं एकेटीयू से आई टीम ने भी कॉलेज के खिलाफ ज्यादा फीस लेकर दाखिला देने का आरोप लगाया। छात्रों का आरोप है कि 2024-25 में ऑटोनामस के नाम पर एडमिशन लिया, जिसमें अन्य कॉलेजों से ज्यादा फीस लिया। आगे उन्होंने आरोप लगाया कि छात्रों की परीक्षा 70 नहीं, ब्लकि 30 नंबरों की ली गई, जो नियमों के खिलाफा हैं। छात्रों का आरोप है कि इस साल जो भी छात्र एडमिशन लेने आ रहे हैं, उनपर दबाव बनाया जा रहा है।

मौके पर पहुंचे अधिकारी

छात्रों का हंगामा इतना बढ़ गया कि उन्होंने परिसर में आग लगा दी, जिकी सूचना मिलती ही फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंच, और कड़ी मशक्कत के बाद काबू पाई। हंगामे की सूचना मिलते ही वहां भारी पुलिसबल मौके पर पहुंचा। मामले की गंभीरता को देखते हुए अन्य उच्च अधिकारी भी घटनास्थल पर पहुंचे। अधिकारियों और पुलिस ने छात्रों और कॉलेज प्रसाशन की बातचीत कराई साथ ही विवि के टीम के साथ भी छात्रों की बात हुई। छात्रों का कहना है कि कॉलेज के इस गड़बड़ी के कारण किसी का 3, तो किसी का 3 साल बर्बाद हो रहा है।

