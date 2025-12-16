KIT कॉलेज में छात्रों के विरोध ने लिया खौफनाक मोड़, तोड़फोड़ और आगजनी से मचा हड़कंप

कानपुर। कानपुर के (KIT) कानपुर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में कई दिनों से चल रहे विरोध प्रदर्शन ने भयानक रूप ले लिया। छात्रों का गुस्सा इस कदर बड़ गया कि उन्होंने कॉलेज परिसर में जमकर तोड़फोड़ की, साथ ही नए सर्वर रूम में आग लगा दी, जिससे चारों तरफ अफरा-तफरी मच गई। KIT कॉलेज में पिछले कई दिनों से छात्रों का प्रर्दशन चल रहा है। छात्रों का यह प्रदर्शन कॉलेज प्रसाशन के खिलाफ हो रहा है। उनका आरोप है कि कॉलेज प्रबंधन द्वारा ऑटोनॉमस नियमों के तहत दाखिला देने और अब AKTU संबद्धता के नियमों को लागू करने से हमारे भविष्य को संकट में डालने का काम हो रहा है।