15 दिसंबर 2025,

सोमवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शीतकालीन सत्र 2025

प्रधानमंत्री मोदी

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

कानपुर

यूपी के ठग ने दुबई के शाही परिवार को लगा दिया करोड़ों का चूना, रिपोर्ट लिखाने कानपुर पहुंचा दूत

यूपी में एक बड़े अंतरराष्ट्रीय ठगी का मामला सामने आने के बाद जांच एजेंसियां सतर्क हो गई है यहां के एक ठग ने दुबई में शाही परिवार को गोल्ड में निवेश सहित अन्य लालच देकर करोड़ों का चूना लगाया है। आइये जानते हैं, क्या है पूरा मामला

2 min read
Google source verification

कानपुर

image

Mahendra Tiwari

Dec 15, 2025

फोटो सोर्स पत्रिका

फोटो सोर्स पत्रिका

कानपुर में सामने आए एक बड़े अंतरराष्ट्रीय ठगी मामले ने पुलिस और जांच एजेंसियों की चिंता बढ़ा दी है। पोंजी स्कीम के किंगपिन रविंद्रनाथ सोनी पर दुबई के शाही परिवार के एक सदस्य से करोड़ों दिरहम की ठगी करने का आरोप लगा है। इस मामले को लेकर दुबई से पीड़ित का प्रतिनिधि कानपुर पहुंचा। और पुलिस अधिकारियों से मुलाकात कर शिकायत दर्ज कराई।

पुलिस के अनुसार, आरोप है कि रविंद्रनाथ सोनी ने विदेशी मुद्रा और सोने में निवेश के नाम पर दुबई के शाही परिवार के एक सदस्य को करोड़ों दिरहम का चूना लगाया। पीड़ित के प्रतिनिधि ने बताया कि एक होटल में आयोजित पार्टी के दौरान सोनी की मुलाकात शाही परिवार के सदस्य से कराई गई थी। जहां उसके करीबी सहयोगी ने निवेश का प्रस्ताव रखा। आरोप है कि सोनी की कंपनी ने विदेशी मुद्रा और सोना में निवेश पर बेहद ऊंचा मुनाफा देने का भरोसा दिलाया। विश्वास जीतने के लिए उसने जापान, फ्रांस और मलेशिया जैसे देशों के बड़े निवेशकों के नाम गिनाए। इन दावों के आधार पर पीड़ित ने कई बार में करोड़ों दिरहम निवेश किए।

समय-समय पर मिला अच्छा लाभ जिससे भरोसा बढ़ता गया


प्रतिनिधि के मुताबिक, शुरुआत में आरोपी ने समय-समय पर अच्छा लाभ भी दिया। जिससे भरोसा और मजबूत हुआ। इसके बाद निवेश की राशि लगातार बढ़ती गई। हालांकि, सोनी की गिरफ्तारी के बाद ही पूरे मामले का खुलासा हुआ और ठगी का पता चला।

पुलिस विदेशी नेटवर्क के जांच में जुटी, तलाश रही लेन-देन का ब्यौरा

पुलिस इस बात की भी जांच कर रही है कि सोनी ने दुबई में ‘ब्लू चिप’ कंपनी के बैनर तले आकर्षक योजनाओं का लालच देकर कई जापानी निवेशकों से भी ठगी की। पुलिस के अनुसार, “जैसे ही जापानी निवेशकों को ठगी का एहसास हुआ। उन्होंने आरोपी को गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी दी। बताया जा रहा है कि प्रतिशोध के डर से सोनी ने अपनी पत्नी और सह-भागीदार सूरज जुमानी के जरिए कुछ जापानी निवेशकों का पैसा वापस भी किया। फिलहाल पुलिस पूरे नेटवर्क, विदेशी लेन-देन और अन्य पीड़ितों की भूमिका की गहन जांच में जुटी है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

15 Dec 2025 09:55 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Kanpur / यूपी के ठग ने दुबई के शाही परिवार को लगा दिया करोड़ों का चूना, रिपोर्ट लिखाने कानपुर पहुंचा दूत

बड़ी खबरें

View All

कानपुर

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

‘मेरा बॉयफ्रेंड बेकसूर है…’ मौत से पहले युवती का झकझोर देने वाला Video, प्राइवेट पार्ट से मिले थे कपड़े के टुकड़े

Kanpur news
कानपुर

आईएमडी चेतावनी: मौसम का डबल अटैक, अगले 24 घंटे के लिए जारी किया गया ऑरेंज अलर्ट

घने कोहरे की चेतावनी फोटो सोर्स- पत्रिका
कानपुर

पति नपुंसक निकला तो…सुहागरात के दिन लाल-पीली हुई दुल्हन, भड़का विवाद

Kanpur Impotent Husband Case
कानपुर

कानपुर में ‘ऑपरेशन 500’: व्हाट्सएप पर करें शिकायत और पायें सभी प्रकार की समस्याओं का समाधान

संयुक्त पुलिस आयुक्त आशुतोष कुमार (फोटो सोर्स- कानपुर कमिश्नरेट पुलिस)
कानपुर

न्यूनतम तापमान बरपा रहा कहर, कड़ाके की ठंड और शीत लहर से आफत

सुबह कोहरे का असर फोटो सोर्स- पत्रिका
कानपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.