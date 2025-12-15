यूपी के ठग ने दुबई के शाही परिवार को लगा दिया करोड़ों का चूना, रिपोर्ट लिखाने कानपुर पहुंचा दूत

पुलिस के अनुसार, आरोप है कि रविंद्रनाथ सोनी ने विदेशी मुद्रा और सोने में निवेश के नाम पर दुबई के शाही परिवार के एक सदस्य को करोड़ों दिरहम का चूना लगाया। पीड़ित के प्रतिनिधि ने बताया कि एक होटल में आयोजित पार्टी के दौरान सोनी की मुलाकात शाही परिवार के सदस्य से कराई गई थी। जहां उसके करीबी सहयोगी ने निवेश का प्रस्ताव रखा। आरोप है कि सोनी की कंपनी ने विदेशी मुद्रा और सोना में निवेश पर बेहद ऊंचा मुनाफा देने का भरोसा दिलाया। विश्वास जीतने के लिए उसने जापान, फ्रांस और मलेशिया जैसे देशों के बड़े निवेशकों के नाम गिनाए। इन दावों के आधार पर पीड़ित ने कई बार में करोड़ों दिरहम निवेश किए।