यूपी के ठग ने दुबई के शाही परिवार को लगा दिया करोड़ों का चूना, रिपोर्ट लिखाने कानपुर पहुंचा दूत

फोटो सोर्स पत्रिका
कानपुर में सामने आए एक बड़े अंतरराष्ट्रीय ठगी मामले ने पुलिस और जांच एजेंसियों की चिंता बढ़ा दी है। पोंजी स्कीम के किंगपिन रविंद्रनाथ सोनी पर दुबई के शाही परिवार के एक सदस्य से करोड़ों दिरहम की ठगी करने का आरोप लगा है। इस मामले को लेकर दुबई से पीड़ित का प्रतिनिधि कानपुर पहुंचा। और पुलिस अधिकारियों से मुलाकात कर शिकायत दर्ज कराई।
पुलिस के अनुसार, आरोप है कि रविंद्रनाथ सोनी ने विदेशी मुद्रा और सोने में निवेश के नाम पर दुबई के शाही परिवार के एक सदस्य को करोड़ों दिरहम का चूना लगाया। पीड़ित के प्रतिनिधि ने बताया कि एक होटल में आयोजित पार्टी के दौरान सोनी की मुलाकात शाही परिवार के सदस्य से कराई गई थी। जहां उसके करीबी सहयोगी ने निवेश का प्रस्ताव रखा। आरोप है कि सोनी की कंपनी ने विदेशी मुद्रा और सोना में निवेश पर बेहद ऊंचा मुनाफा देने का भरोसा दिलाया। विश्वास जीतने के लिए उसने जापान, फ्रांस और मलेशिया जैसे देशों के बड़े निवेशकों के नाम गिनाए। इन दावों के आधार पर पीड़ित ने कई बार में करोड़ों दिरहम निवेश किए।
प्रतिनिधि के मुताबिक, शुरुआत में आरोपी ने समय-समय पर अच्छा लाभ भी दिया। जिससे भरोसा और मजबूत हुआ। इसके बाद निवेश की राशि लगातार बढ़ती गई। हालांकि, सोनी की गिरफ्तारी के बाद ही पूरे मामले का खुलासा हुआ और ठगी का पता चला।
पुलिस इस बात की भी जांच कर रही है कि सोनी ने दुबई में ‘ब्लू चिप’ कंपनी के बैनर तले आकर्षक योजनाओं का लालच देकर कई जापानी निवेशकों से भी ठगी की। पुलिस के अनुसार, “जैसे ही जापानी निवेशकों को ठगी का एहसास हुआ। उन्होंने आरोपी को गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी दी। बताया जा रहा है कि प्रतिशोध के डर से सोनी ने अपनी पत्नी और सह-भागीदार सूरज जुमानी के जरिए कुछ जापानी निवेशकों का पैसा वापस भी किया। फिलहाल पुलिस पूरे नेटवर्क, विदेशी लेन-देन और अन्य पीड़ितों की भूमिका की गहन जांच में जुटी है।
