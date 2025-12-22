22 दिसंबर 2025,

सोमवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

Year Ender 2025

Bangladesh Violence

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

लखनऊ

धर्म परिवर्तन के कथित दबाव से KGMU रेजिडेंट का आत्महत्या प्रयास, परिवार ने CM पोर्टल पर शिकायत की

KGMU की एक महिला जूनियर रेजिडेंट द्वारा आत्महत्या के प्रयास के मामले में नया मोड़ आया है। पीड़िता के पिता ने मुख्यमंत्री पोर्टल पर शिकायत कर आरोप लगाया कि एक सहकर्मी द्वारा धर्म परिवर्तन का दबाव दिए जाने से बेटी मानसिक तनाव में आ गई। मामला महिला आयोग तक पहुंचा है।

2 min read
Google source verification

लखनऊ

image

Ritesh Singh

Dec 22, 2025

सीएम पोर्टल पर शिकायत, महिला आयोग से हस्तक्षेप की मांग; विश्वविद्यालय ने जांच के संकेत दिए (Source: Police Media Cell)

सीएम पोर्टल पर शिकायत, महिला आयोग से हस्तक्षेप की मांग; विश्वविद्यालय ने जांच के संकेत दिए (Source: Police Media Cell)

KGMU Suicide Attempt : किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी (KGMU) में कार्यरत एक महिला जूनियर रेजिडेंट द्वारा आत्महत्या के प्रयास के मामले ने प्रदेश में हलचल मचा दी है। घटना के पांच दिन बाद पीड़िता के पिता ने मुख्यमंत्री के जनसुनवाई पोर्टल पर शिकायत दर्ज कराते हुए आरोप लगाया कि उनकी बेटी को एक पुरुष सहकर्मी द्वारा धर्म परिवर्तन का दबाव दिया जा रहा था, जिससे मानसिक प्रताड़ना बढ़ी और उसने आत्महत्या का प्रयास किया। महिला रेजिडेंट का फिलहाल KGMU ट्रामा सेंटर में इलाज चल रहा है। चिकित्सकों के अनुसार उसकी स्थिति स्थिर है, हालांकि वह अभी भी चिकित्सकीय निगरानी में है। शुरुआती दिनों में उसकी हालत नाजुक बताई गई थी।

क्या है पूरा मामला

परिवार के अनुसार, महिला रेजिडेंट जुलाई 2025 में KGMU के ही एक पुरुष रेजिडेंट डॉक्टर के संपर्क में आई। दोनों के बीच परिचय बढ़ा और कथित तौर पर रिश्ता भी विकसित हुआ। जब विवाह की बात सामने आई तो आरोप है कि पुरुष सहकर्मी ने महिला पर धर्म बदलने का दबाव बनाया। परिवार का कहना है कि महिला ने इससे इनकार किया, जिसके बाद संबंध टूट गए। इसी दौर में वह गंभीर मानसिक तनाव में चली गई और अंततः आत्महत्या का प्रयास किया।

परिवार की शिकायत और मांग

पीड़िता के पिता ने सीएम पोर्टल पर की गई शिकायत में मांग की है कि मामले की निष्पक्ष जांच हो, दोषी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए और बेटी को न्याय व सुरक्षा मिले। इसके साथ ही परिवार ने राज्य महिला आयोग से भी हस्तक्षेप की गुहार लगाई है, ताकि पीड़िता के बयान, मानसिक स्वास्थ्य और कार्यस्थल सुरक्षा जैसे पहलुओं की समुचित जांच हो सके।

KGMU का पक्ष

KGMU के प्रवक्ता प्रो. के.के. सिंह ने कहा कि विश्वविद्यालय को अब तक कोई लिखित शिकायत सीधे प्राप्त नहीं हुई है, लेकिन एहतियात के तौर पर सभी संबंधित विभागों को अलर्ट कर दिया गया है। उन्होंने बताया कि प्रॉक्टोरियल सेल को निर्देश दिए गए हैं कि कोई भी शिकायत आते ही उसका तत्काल परीक्षण किया जाए और नियमों के अनुसार कार्रवाई की जाए,जिसमें आवश्यकता पड़ने पर पुलिस को सूचित करना भी शामिल है। विश्वविद्यालय ने यह भी स्पष्ट किया कि किसी भी वैधानिक या जांच एजेंसी द्वारा शुरू की गई जांच में KGMU पूरा सहयोग करेगा।

मानसिक स्वास्थ्य और कार्यस्थल सुरक्षा पर सवाल

यह मामला चिकित्सा संस्थानों में कार्यरत युवाओं के मानसिक स्वास्थ्य, कार्यस्थल संबंधों, और संवेदनशील मुद्दों पर प्रबंधन की भूमिका को लेकर गंभीर प्रश्न खड़े करता है। विशेषज्ञों का कहना है कि अस्पतालों और विश्वविद्यालयों में काउंसलिंग, शिकायत निवारण और गोपनीय सहायता तंत्र को और मजबूत करने की जरूरत है, ताकि तनावग्रस्त कर्मियों को समय रहते मदद मिल सके।

पीड़िता का नया अपडेट 

  • पीड़िता की तबीयत स्थिर बताई जा रही है और डॉक्टरों की टीम उसकी नियमित निगरानी कर रही है।
  • सीएम पोर्टल पर दर्ज शिकायत को संबंधित विभागों तक अग्रसारित किया गया है।
  • राज्य महिला आयोग ने मामले पर संज्ञान लेकर प्रारंभिक जानकारी मांगी है।

KGMU ने आंतरिक स्तर पर प्रॉक्टोरियल सेल को सक्रिय कर दिया है और किसी औपचारिक शिकायत के मिलते ही जांच शुरू करने की बात कही है।

ये भी पढ़ें

संगीत से सियासत तक: सुदीप रंजन सेन दंपती का समाजवादी पार्टी को 30 लाख का बड़ा चंदा
लखनऊ
व्यवसायी से राजनीति तक का सफर, पार्टी के प्रमुख दाता के रूप में पहचान   (फोटो सोर्स :   Ritesh Singh )     

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

#Crime

cm yogi

crime

crime news

crimenews

police

Traffic police

up crime news

यूपी पुलिस

योगी आदित्यनाथ

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

22 Dec 2025 01:19 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Lucknow / धर्म परिवर्तन के कथित दबाव से KGMU रेजिडेंट का आत्महत्या प्रयास, परिवार ने CM पोर्टल पर शिकायत की

बड़ी खबरें

View All

लखनऊ

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

Sumaiya Rana : हिजाब विवाद में प्रदर्शन की घोषणा पर सपा प्रवक्ता सुमैया राणा को ₹5 लाख का निवारक नोटिस

हिजाब विवाद से जुड़े प्रस्तावित प्रदर्शन को लेकर शांति भंग की आशंका, 22 दिसंबर को पेश होने का निर्देश    (फोटो सोर्स :  X  SumaiyaRana) 
लखनऊ

PhD धारक चला रहा था फर्जी डिग्री रैकेट, पुलिस ने 923 नकली दस्तावेज बरामद किए

923 फर्जी अंकपत्र और डिग्रियां बरामद, देशभर में फैला था नेटवर्क (Source: Police Media Cell)
लखनऊ

“बुलडोजर चलेगा तो चिल्लाना मत….” सदन में गरजे योगी आदित्यनाथ, कोडीन केस पर सख्त एक्शन

योगी आदित्यनाथ ने सदन में दी कड़ी चेतावनी
लखनऊ

संगीत से सियासत तक: सुदीप रंजन सेन दंपती का समाजवादी पार्टी को 30 लाख का बड़ा चंदा

व्यवसायी से राजनीति तक का सफर, पार्टी के प्रमुख दाता के रूप में पहचान   (फोटो सोर्स :   Ritesh Singh )     
लखनऊ

‘कुंडली’ निकाली, फिर सिर में उतार दी थीं चार गोलियां; शूटर को पैसे देकर आईसीयू में भर्ती हो गए थे विधायक

Anand Pandey, shriprakash Shukla
लखनऊ
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.