धर्म परिवर्तन के कथित दबाव से KGMU रेजिडेंट का आत्महत्या प्रयास, परिवार ने CM पोर्टल पर शिकायत की

KGMU Suicide Attempt : किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी (KGMU) में कार्यरत एक महिला जूनियर रेजिडेंट द्वारा आत्महत्या के प्रयास के मामले ने प्रदेश में हलचल मचा दी है। घटना के पांच दिन बाद पीड़िता के पिता ने मुख्यमंत्री के जनसुनवाई पोर्टल पर शिकायत दर्ज कराते हुए आरोप लगाया कि उनकी बेटी को एक पुरुष सहकर्मी द्वारा धर्म परिवर्तन का दबाव दिया जा रहा था, जिससे मानसिक प्रताड़ना बढ़ी और उसने आत्महत्या का प्रयास किया। महिला रेजिडेंट का फिलहाल KGMU ट्रामा सेंटर में इलाज चल रहा है। चिकित्सकों के अनुसार उसकी स्थिति स्थिर है, हालांकि वह अभी भी चिकित्सकीय निगरानी में है। शुरुआती दिनों में उसकी हालत नाजुक बताई गई थी।