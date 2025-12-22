संगीत से सियासत तक: सुदीप रंजन सेन दंपती का समाजवादी पार्टी को 30 लाख का बड़ा चंदा

सुदीप रंजन सेन की राजनीतिक सक्रियता लंबे समय से पार्टी में नजर आ रही है। वह समाजवादी पार्टी की पश्चिम बंगाल इकाई के कोषाध्यक्ष भी हैं। उनके नेतृत्व में पार्टी के वित्तीय अभियान और योगदान संग्रह में व्यवस्थित ढांचा आया है। सुदीप रंजन सेन और उनकी पत्नी अदिति सेन के योगदान केवल हाल की घटना तक सीमित नहीं हैं। उन्होंने पहले भी समाजवादी पार्टी को बड़े दान दिए हैं। विशेष रूप से वित्तीय वर्ष 2013-14 में अदिति सेन ने अकेले 1.5 करोड़ रुपये का योगदान दिया था, जो उस समय कोलकाता से किसी व्यक्ति द्वारा राजनीतिक दल को दिया गया सबसे बड़ा व्यक्तिगत दान माना गया। उनका यह योगदान पार्टी के संगठनात्मक ढांचे को मजबूत करने और चुनावी तैयारियों में मदद करता रहा है। इस तरह के निरंतर योगदान से समाजवादी पार्टी अपने अभियान और चुनावी गतिविधियों के लिए वित्तीय संसाधनों में समर्थ बनी रही है।