संगीत से सियासत तक: सुदीप रंजन सेन दंपती का समाजवादी पार्टी को 30 लाख का बड़ा चंदा

व्यवसायी से राजनीति तक का सफर, पार्टी के प्रमुख दाता के रूप में पहचान (फोटो सोर्स : Ritesh Singh )
Sudeep Ranjan Sen Donation News: सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्र में सक्रिय सुदीप रंजन सेन और उनकी पत्नी अदिति सेन ने हाल ही में समाजवादी पार्टी (SP) को 30 लाख रुपये का दान दिया है। यह योगदान पार्टी की वित्तीय स्थिति को मजबूत करने के साथ ही इसके पश्चिम बंगाल और राष्ट्रीय स्तर पर राजनीतिक अभियान को सहयोग प्रदान करेगा। सुदीप रंजन सेन और अदिति सेन समाजवादी पार्टी के लंबे समय से समर्थक और प्रमुख योगदानकर्ता रहे हैं।
सुदीप रंजन सेन का पेशा एक संगीतकार के रूप में शुरू हुआ। वह एक पारंपरिक संगीत परिवार से ताल्लुक रखते हैं और खुद भी नज़रुल गीति के गायक हैं। संगीत की दुनिया में स्थापित होने के बाद उन्होंने व्यवसाय की ओर रुख किया और फिर राजनीति में सक्रिय हुए। उनकी राजनीतिक यात्रा 1993 में समाजवादी पार्टी में शामिल होने के साथ शुरू हुई, और उन्होंने मुलायम सिंह यादव के करीबी सहयोगी के रूप में अपनी पहचान बनाई। उनका संगीत और व्यवसायिक अनुभव उन्हें राजनीतिक और सामाजिक जगत में विशेष पहचान देता है। वह न केवल कोलकाता में बल्कि पश्चिम बंगाल और राष्ट्रीय स्तर पर समाजवादी पार्टी की गतिविधियों में भी सक्रिय रूप से शामिल रहते हैं।
सुदीप रंजन सेन की राजनीतिक सक्रियता लंबे समय से पार्टी में नजर आ रही है। वह समाजवादी पार्टी की पश्चिम बंगाल इकाई के कोषाध्यक्ष भी हैं। उनके नेतृत्व में पार्टी के वित्तीय अभियान और योगदान संग्रह में व्यवस्थित ढांचा आया है। सुदीप रंजन सेन और उनकी पत्नी अदिति सेन के योगदान केवल हाल की घटना तक सीमित नहीं हैं। उन्होंने पहले भी समाजवादी पार्टी को बड़े दान दिए हैं। विशेष रूप से वित्तीय वर्ष 2013-14 में अदिति सेन ने अकेले 1.5 करोड़ रुपये का योगदान दिया था, जो उस समय कोलकाता से किसी व्यक्ति द्वारा राजनीतिक दल को दिया गया सबसे बड़ा व्यक्तिगत दान माना गया। उनका यह योगदान पार्टी के संगठनात्मक ढांचे को मजबूत करने और चुनावी तैयारियों में मदद करता रहा है। इस तरह के निरंतर योगदान से समाजवादी पार्टी अपने अभियान और चुनावी गतिविधियों के लिए वित्तीय संसाधनों में समर्थ बनी रही है।
सुदीप रंजन सेन को उत्तर प्रदेश सरकार के पर्यटन विभाग के तहत उत्तर प्रदेश पर्यटन विकास निगम का अध्यक्ष भी नियुक्त किया गया था। इस भूमिका में उन्होंने पर्यटन और सांस्कृतिक विकास से जुड़े कार्यक्रमों और पहलों को आगे बढ़ाने का काम किया। सुदीप रंजन सेन ने 2014 का लोकसभा चुनाव रायगंज संसदीय क्षेत्र से समाजवादी पार्टी के टिकट पर लड़ा था। हालांकि वह चुनाव जीत नहीं पाए, लेकिन उनके सक्रिय योगदान और राजनीतिक जुड़ाव ने उन्हें पार्टी और समर्थकों के बीच प्रमुख पहचान दिलाई।
हाल ही में दिए गए 30 लाख रुपये के योगदान के माध्यम से सुदीप रंजन सेन और अदिति सेन ने साबित किया कि पार्टी के प्रति उनका समर्थन स्थायी और मजबूत है। यह योगदान पार्टी के वित्तीय स्वास्थ्य और चुनावी रणनीति के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। सामाजिक और राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि ऐसे योगदान न केवल पार्टी को आर्थिक मजबूती देते हैं बल्कि समर्थकों के बीच पार्टी के प्रति विश्वास और आस्था भी बढ़ाते हैं। इस प्रकार के बड़े योगदान से पार्टी अपने संगठनात्मक कार्यों, प्रचार अभियानों और चुनावी तैयारियों में तेजी ला सकती है।
सुदीप रंजन सेन और अदिति सेन के योगदान से संबंधित जानकारी एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (ADR) और चुनाव आयोग (EC) को पार्टी द्वारा प्रस्तुत किए गए विवरणों से सामने आई है। इस विवरण में यह स्पष्ट किया गया है कि योगदान की राशि व्यक्तिगत और कंपनी आधारित दोनों स्रोतों से आई है। यह जानकारी न केवल राजनीतिक वित्त और पारदर्शिता के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, बल्कि यह राजनीतिक विश्लेषकों और शोधकर्ताओं के लिए भी अहम है।
बड़ी खबरेंView All
लखनऊ
उत्तर प्रदेश
ट्रेंडिंग