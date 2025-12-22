22 दिसंबर 2025,

सोमवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

Year Ender 2025

Bangladesh Violence

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

लखनऊ

संगीत से सियासत तक: सुदीप रंजन सेन दंपती का समाजवादी पार्टी को 30 लाख का बड़ा चंदा

Sudeep Ranjan Sen and AditiSen Donation: कोलकाता के व्यवसायी और समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता सुदीप रंजन सेन व उनकी पत्नी अदिति सेन ने पार्टी को 30 लाख रुपये का चंदा दिया है। संगीत, व्यवसाय और राजनीति से जुड़ा उनका सफर तथा पार्टी के प्रति दीर्घकालिक योगदान एक बार फिर चर्चा में है।

3 min read
Google source verification

लखनऊ

image

Ritesh Singh

Dec 22, 2025

व्यवसायी से राजनीति तक का सफर, पार्टी के प्रमुख दाता के रूप में पहचान   (फोटो सोर्स :   Ritesh Singh )     

व्यवसायी से राजनीति तक का सफर, पार्टी के प्रमुख दाता के रूप में पहचान   (फोटो सोर्स :   Ritesh Singh )     

Sudeep Ranjan Sen Donation News: सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्र में सक्रिय सुदीप रंजन सेन और उनकी पत्नी अदिति सेन ने हाल ही में समाजवादी पार्टी (SP) को 30 लाख रुपये का दान दिया है। यह योगदान पार्टी की वित्तीय स्थिति को मजबूत करने के साथ ही इसके पश्चिम बंगाल और राष्ट्रीय स्तर पर राजनीतिक अभियान को सहयोग प्रदान करेगा। सुदीप रंजन सेन और अदिति सेन समाजवादी पार्टी के लंबे समय से समर्थक और प्रमुख योगदानकर्ता रहे हैं।

सुदीप रंजन सेन: पेशा और पारिवारिक

सुदीप रंजन सेन का पेशा एक संगीतकार के रूप में शुरू हुआ। वह एक पारंपरिक संगीत परिवार से ताल्लुक रखते हैं और खुद भी नज़रुल गीति के गायक हैं। संगीत की दुनिया में स्थापित होने के बाद उन्होंने व्यवसाय की ओर रुख किया और फिर राजनीति में सक्रिय हुए। उनकी राजनीतिक यात्रा 1993 में समाजवादी पार्टी में शामिल होने के साथ शुरू हुई, और उन्होंने मुलायम सिंह यादव के करीबी सहयोगी के रूप में अपनी पहचान बनाई। उनका संगीत और व्यवसायिक अनुभव उन्हें राजनीतिक और सामाजिक जगत में विशेष पहचान देता है। वह न केवल कोलकाता में बल्कि पश्चिम बंगाल और राष्ट्रीय स्तर पर समाजवादी पार्टी की गतिविधियों में भी सक्रिय रूप से शामिल रहते हैं।

राजनीतिक जुड़ाव और योगदान

सुदीप रंजन सेन की राजनीतिक सक्रियता लंबे समय से पार्टी में नजर आ रही है। वह समाजवादी पार्टी की पश्चिम बंगाल इकाई के कोषाध्यक्ष भी हैं। उनके नेतृत्व में पार्टी के वित्तीय अभियान और योगदान संग्रह में व्यवस्थित ढांचा आया है। सुदीप रंजन सेन और उनकी पत्नी अदिति सेन के योगदान केवल हाल की घटना तक सीमित नहीं हैं। उन्होंने पहले भी समाजवादी पार्टी को बड़े दान दिए हैं। विशेष रूप से वित्तीय वर्ष 2013-14 में अदिति सेन ने अकेले 1.5 करोड़ रुपये का योगदान दिया था, जो उस समय कोलकाता से किसी व्यक्ति द्वारा राजनीतिक दल को दिया गया सबसे बड़ा व्यक्तिगत दान माना गया। उनका यह योगदान पार्टी के संगठनात्मक ढांचे को मजबूत करने और चुनावी तैयारियों में मदद करता रहा है। इस तरह के निरंतर योगदान से समाजवादी पार्टी अपने अभियान और चुनावी गतिविधियों के लिए वित्तीय संसाधनों में समर्थ बनी रही है।

अन्य राजनीतिक और प्रशासनिक भूमिका

सुदीप रंजन सेन को उत्तर प्रदेश सरकार के पर्यटन विभाग के तहत उत्तर प्रदेश पर्यटन विकास निगम का अध्यक्ष भी नियुक्त किया गया था। इस भूमिका में उन्होंने पर्यटन और सांस्कृतिक विकास से जुड़े कार्यक्रमों और पहलों को आगे बढ़ाने का काम किया। सुदीप रंजन सेन ने 2014 का लोकसभा चुनाव रायगंज संसदीय क्षेत्र से समाजवादी पार्टी के टिकट पर लड़ा था। हालांकि वह चुनाव जीत नहीं पाए, लेकिन उनके सक्रिय योगदान और राजनीतिक जुड़ाव ने उन्हें पार्टी और समर्थकों के बीच प्रमुख पहचान दिलाई।

दान और पार्टी के लिए महत्व

हाल ही में दिए गए 30 लाख रुपये के योगदान के माध्यम से सुदीप रंजन सेन और अदिति सेन ने साबित किया कि पार्टी के प्रति उनका समर्थन स्थायी और मजबूत है। यह योगदान पार्टी के वित्तीय स्वास्थ्य और चुनावी रणनीति के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। सामाजिक और राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि ऐसे योगदान न केवल पार्टी को आर्थिक मजबूती देते हैं बल्कि समर्थकों के बीच पार्टी के प्रति विश्वास और आस्था भी बढ़ाते हैं। इस प्रकार के बड़े योगदान से पार्टी अपने संगठनात्मक कार्यों, प्रचार अभियानों और चुनावी तैयारियों में तेजी ला सकती है।

जानकारी का स्रोत

सुदीप रंजन सेन और अदिति सेन के योगदान से संबंधित जानकारी एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (ADR) और चुनाव आयोग (EC) को पार्टी द्वारा प्रस्तुत किए गए विवरणों से सामने आई है। इस विवरण में यह स्पष्ट किया गया है कि योगदान की राशि व्यक्तिगत और कंपनी आधारित दोनों स्रोतों से आई है। यह जानकारी न केवल राजनीतिक वित्त और पारदर्शिता के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, बल्कि यह राजनीतिक विश्लेषकों और शोधकर्ताओं के लिए भी अहम है।

ये भी पढ़ें

Ayodhya Ram Lalla: 22 दिसंबर 1949: वह ऐतिहासिक रात, जब रामलला के प्राकट्य से बदल गई अयोध्या की तक़दीर
अयोध्या
76 वर्ष पहले रामलला का प्राकट्य: 22-23 दिसंबर 1949 की आधी रात की घटना, जिसने राम मंदिर आंदोलन को निर्णायक मोड़ दिया (फोटो सोर्स : राम मंदिर अयोध्या )

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

अखिलेश यादव

भारतीय जनता पार्टी

cm yogi

मायावती

SP national president Akhilesh Yadav

योगी आदित्यनाथ

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

22 Dec 2025 11:28 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Lucknow / संगीत से सियासत तक: सुदीप रंजन सेन दंपती का समाजवादी पार्टी को 30 लाख का बड़ा चंदा

बड़ी खबरें

View All

लखनऊ

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

PhD धारक चला रहा था फर्जी डिग्री रैकेट, पुलिस ने 923 नकली दस्तावेज बरामद किए

923 फर्जी अंकपत्र और डिग्रियां बरामद, देशभर में फैला था नेटवर्क (Source: Police Media Cell)
लखनऊ

“बुलडोजर चलेगा तो चिल्लाना मत….” सदन में गरजे योगी आदित्यनाथ, कोडीन केस पर सख्त एक्शन

कफ सिरप मामले में क्या बोले योगी आदित्यनाथ?
लखनऊ

‘कुंडली’ निकाली, फिर सिर में उतार दी थीं चार गोलियां; शूटर को पैसे देकर आईसीयू में भर्ती हो गए थे विधायक

Anand Pandey, shriprakash Shukla
लखनऊ

SP Protest: सत्र शुरू होते ही सपा विधायकों का प्रदर्शन, चित्रकूट ट्रेजरी घोटाले पर सरकार के खिलाफ मोर्चा

चित्रकूट ट्रेजरी घोटाले को लेकर विधानसभा परिसर में गरमाई राजनीति (फोटो सोर्स : Ritesh Singh )
लखनऊ

विधानसभा चुनाव से पहले सपा का बड़ा दांव! क्या बीजेपी को भारी पड़ेगा अखिलेश का क्षत्रिय कार्ड?

क्या 2027 में ‘राजपूत कार्ड’ खेलेगी सपा?
लखनऊ
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.