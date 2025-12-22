Ayodhya Ram Lalla: 22 दिसंबर 1949: वह ऐतिहासिक रात, जब रामलला के प्राकट्य से बदल गई अयोध्या की तक़दीर

उस रात विवादित परिसर में सुरक्षा की जिम्मेदारी हवलदार अब्दुल बरकत की थी। उनकी ड्यूटी रात 12 बजे से शुरू होनी थी, लेकिन वे लगभग डेढ़ बजे पहुंचे। तब तक साधु रामलला की मूर्ति स्थापित कर चुके थे। ड्यूटी में देरी को लेकर जब सवाल उठा, तो अब्दुल बरकत ने जो बयान दिया, वह आगे चलकर राम मंदिर आंदोलन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण सिद्ध हुआ। उन्होंने अपनी एफआईआर में बताया कि रात 12 बजे के आसपास परिसर में अलौकिक रोशनी दिखाई दी। रोशनी कम होने पर उन्होंने देखा कि वहां भगवान की मूर्ति विराजमान है। बरकत के इस बयान को चमत्कार के प्रमाण के रूप में देखा गया। एक मुस्लिम हवलदार द्वारा रामलला के प्राकट्य की पुष्टि करना उस समय सामाजिक और राजनीतिक दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण माना गया। यह बयान वर्षों तक चलने वाले विवाद और मुकदमों में भी बार-बार चर्चा का विषय बना।