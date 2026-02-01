यूपी में 58 साल के शिक्षक की काली करतूत…जनता ने घेरा सरकारी स्कूल, आरोपी को दौड़ाया…मचा रहा हड़कंप

बच्ची की शिकायत के बाद मामला सामने आते ही परिजन समेत बड़ी संख्या में लोग मौके पर पहुंचे और स्कूल को घेर लिया और आरोपी शिक्षक के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग करने लगे। जैसे जैसे वक्त बीत रहा था हालात तनावपूर्ण हो रहा था। सूचना मिलते ही शिवपुर थाना सहित कई थानों की पुलिस फोर्स तैनात की गई।