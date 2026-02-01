9 फ़रवरी 2026,

सोमवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Gold Silver Price Today

Rashifal

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

वाराणसी

यूपी में 58 साल के शिक्षक की काली करतूत…जनता ने घेरा सरकारी स्कूल, आरोपी को दौड़ाया…मचा रहा हड़कंप

वाराणसी में प्राइमरी स्कूल के प्रिंसिपल ने छात्राओं से अश्लील हरकत की, छात्राओं ने घर जाकर अपने परिजनों को यह बात बताई जिसके बाद सैकड़ों की संख्या में परिजन स्कूल को घेर लिये। पिटाई के डर से प्रिंसिपल कमरे में बंद कर छुप गया, सूचना मिलते ही स्कूल पर भारी फोर्स पहुंच गई।

less than 1 minute read
Google source verification

वाराणसी

image

anoop shukla

Feb 09, 2026

Up news, varanasi

फोटो सोर्स: सोशल मीडिया, आरोपी शिक्षक

वाराणसी जिले से शर्मनाक कर देने वाली खबर आई है यहां शिवपुर थाना क्षेत्र के एक सरकारी स्कूल में पढ़ाने वाले 58 साल के शिक्षक पर एक छोटी बच्ची को अश्लील वीडियो दिखाने का गंभीर आरोप लगा है।

बच्ची की शिकायत पर परिजनों ने घेरा स्कूल

बच्ची की शिकायत के बाद मामला सामने आते ही परिजन समेत बड़ी संख्या में लोग मौके पर पहुंचे और स्कूल को घेर लिया और आरोपी शिक्षक के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग करने लगे। जैसे जैसे वक्त बीत रहा था हालात तनावपूर्ण हो रहा था। सूचना मिलते ही शिवपुर थाना सहित कई थानों की पुलिस फोर्स तैनात की गई।

स्कूल में हंगामा, फोर्स ने प्रिंसिपल को सुरक्षित निकाला

स्कूल में चल रहे विवाद की सूचना मिलते ही
इस दौरान डीसीपी वरुणा प्रमोद कुमार भी मौके पर पहुंचे और पूरे मामले की जानकारी लेकर जांच शुरू कराई। मौके पर आक्रोशित लोगों ने आरोपी शिक्षक को पकड़ने की कोशिश की।

प्रिंसिपल ने खुद को एक कमरे में बंद कर लिया। लोगों ने भी स्कूल कैंपस में हंगामा करना शुरू कर दिया। सूचना पर भारी फोर्स मौके पर पहुंची, पुलिस ने किसी तरह आरोपी प्रिंसिपल को हेलमेट पहनाकर बाहर निकाला

परिजनों की तहरीर पर होगी कारवाई

पुलिस का कहना है कि बच्ची के परिजनों की तहरीर के आधार पर मामला दर्ज कर किया जाएगा। पूरे प्रकरण की गहन जांच की जा रही है। डीसीपी वरुणा प्रमोद कुमार ने बताया कि शिवपुर के प्राथमिक विद्यालय में काफी संख्या में ग्रामीण आक्रोशित थे, टीचर पर छात्राओं से छेड़खानी का आरोप लगा था।

ये भी पढ़ें

मॉल बना युद्ध का मैदान: गर्लफ्रेंड के हाथ में हाथ डालकर जा रहा था पति! हाथ पर काटा…सिर पकड़कर पत्नी ने सरेआम पीटा
सोनभद्र
husband going to mall with his girlfriend when wife saw she beat her up badly sonbhadra

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

09 Feb 2026 08:02 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Varanasi / यूपी में 58 साल के शिक्षक की काली करतूत…जनता ने घेरा सरकारी स्कूल, आरोपी को दौड़ाया…मचा रहा हड़कंप

बड़ी खबरें

View All

वाराणसी

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

वाराणसी दाल मंडी में व्यापारी ने फूंक दी अपनी दुकान, खुद पर भी छिड़का पेट्रोल

वाराणसी

वाराणसी एयरपोर्ट पर यात्री के बैग से मिला .32 बोर का चार जिंदा कारतूस, यात्रियों में हड़कंप

Up news, varanasi
वाराणसी

मौत के वो आखिरी 30 सेकंड… ठायं…ठायं…ठांय और मारा गया 10 हत्या करने का आरोपी सुपारी किलर

वाराणसी

बम की सूचना से हड़कंप: वाराणसी एयरपोर्ट पर विमान की इमरजेंसी लैंडिंग, 230 यात्रियों की सांसें अटकी

लाल बहादुर शास्त्री अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट फोटो सोर्स विकिपीडिया
वाराणसी

‘अविमुक्तेश्वरानंद पार्टी जॉइन कर राजनीति करें’, शंकराचार्य पर ओम प्रकाश राजभर का विस्फोटक बयान

om prakash rajbhar big statement on shankaracharya avimukteshwaranand varanasi news
वाराणसी
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.