अखिलेश यादव के चचेरे भाई जिन्होंने सिडनी से की मास्टर्स की पढ़ाई; लद्दाखी दुल्हन से शादी करने वाले कौन हैं आर्यन यादव?

आर्यन यादव ने DPS नोएडा में एडमिशन लेने से पहले इटावा में अपनी शुरुआती पढ़ाई पूरी की। यहां उन्होंने क्लास 7 से 12 तक पढ़ाई की। बाद में उन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से B.Com (ऑनर्स) की डिग्री ली। जिसके बाद वे कार्डिफ यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करने के लिए इंग्लैंड चले गए। यहां से उन्होंने B.Sc. (बिजनेस) में ग्रेजुएशन किया। 2019 में, उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ सिडनी से मास्टर ऑफ कॉमर्स की डिग्री हासिल की। यह वही इंस्टीट्यूशन है जहां अखिलेश यादव ने अपनी हायर स्टडीज पूरी की।