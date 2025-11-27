अखिलेश यादव के चचेरे भाई जिन्होंने सिडनी से की मास्टर्स की पढ़ाई; लद्दाखी दुल्हन से शादी करने वाले कौन हैं आर्यन यादव?

लद्दाखी दुल्हन से शादी करने वाले कौन हैं आर्यन यादव? फोटो सोर्स-X (@imluckyyadavsp)
Aryan Yadav Wedding: मंगलवार को उत्तर प्रदेश के सैफई में यादवों के गढ़ में एक शानदार शादी हुई। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव के चचेरे भाई आर्यन यादव ने सुप्रीम कोर्ट की वकील सेरिंग से शादी कर ली। पूरा यादव परिवार इस बड़े जश्न के लिए इकट्ठा हुआ। आर्यन ने खास तौर पर बनाए गए 600 फुट लंबे स्टेज पर सेरिंग को शादी की वरमाला पहनाई।
इस जोड़े ने इससे पहले 15 दिसंबर, 2024 को दिल्ली में एक-दूसरे को अंगूठी पहनाई थी, यानी इनकी सगाई हुई थी। पारंपरिक 7 वचन पूरे करने के बाद, आर्यन और सेरिंग ने एक साथ अपनी जिंदगी शुरू की।
हालांकि, आर्यन यादव के बारे में पब्लिक जानकारी लिमिटेड है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, वह समाजवादी पार्टी के फाउंडर मुलायम सिंह यादव के तीसरे भाई स्वर्गीय राजपाल यादव के बेटे हैं। मुलायम सिंह यादव, जिनका 2022 में निधन हो गया था वह 5 भाई-बहनों में सबसे बड़े थे। राजपाल यादव का इस साल जनवरी में निधन हो गया, जिसके बाद शादी, जो पहले मार्च 2025 में होनी थी वह टाल दी गई थी।
आर्यन यादव ने DPS नोएडा में एडमिशन लेने से पहले इटावा में अपनी शुरुआती पढ़ाई पूरी की। यहां उन्होंने क्लास 7 से 12 तक पढ़ाई की। बाद में उन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से B.Com (ऑनर्स) की डिग्री ली। जिसके बाद वे कार्डिफ यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करने के लिए इंग्लैंड चले गए। यहां से उन्होंने B.Sc. (बिजनेस) में ग्रेजुएशन किया। 2019 में, उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ सिडनी से मास्टर ऑफ कॉमर्स की डिग्री हासिल की। यह वही इंस्टीट्यूशन है जहां अखिलेश यादव ने अपनी हायर स्टडीज पूरी की।
आर्यन के बड़े भाई अभिषेक यादव, अभी इटावा के डिस्ट्रिक्ट पंचायत प्रेसिडेंट हैं। जबकि उनकी मां प्रेमलता यादव पहले इसी पोस्ट पर रह चुकी हैं।
आर्यन की दुल्हन, सेरिंग सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में प्रैक्टिस करने वाली वकील हैं। उनके पिता रिंगजान अंगचुक, लद्दाख में एक जाने-माने कॉन्ट्रैक्टर हैं। कपल की सगाई दिसंबर 2024 में दिल्ली में हुई थी। सेरिंग का परिवार मुख्य कार्यक्रम से 3 दिन पहले सैफई पहुंच गया था। उनके पहुंचने के तुरंत बाद पारंपरिक रस्में शुरू हो गईं, रविवार को हल्दी की रस्म से शुरुआत हुई, उसके बाद सोमवार को भात की रस्म हुई। सभी रस्में धूमधाम से और पुराने रीति-रिवाजों के अनुसार की गई।
