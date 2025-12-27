UP Orange Alert: 28 और 29 दिसंबर को बहुत घना कोहरा मचाएगा तांडव, पड़ेगी भी भीषण ठंडी

पिछले 24 घंटे में इटावा को सबसे ठंडा जिला घोषित किया गया। यहां का न्यूनतम तापमान 6.2 डिग्री दर्ज किया गया। जबकि बाराबंकी, चुर्क का 7 डिग्री, आगरा का 7.1, फतेहपुर का 7.2 डिग्री दर्ज किया गया है। मौसम विभाग के अनुसार मुजफ्फरनगर, मेरठ, मुरादाबाद, बुलंदशहर, अलीगढ़, बरेली, फतेहगढ़, हरदोई, लखीमपुर खीरी, लखनऊ, कानपुर नगर, उरई, झांसी, बांदा, प्रयागराज, वाराणसी, आजमगढ़, बस्ती का तापमान 8 से 10 डिग्री के बीच दर्ज किया गया। जबकि गोरखपुर, गाजीपुर, बीएचयू बनारस, सुल्तानपुर, अयोध्या, फुरसतगंज, बहराइच, लखनऊ, शाहजहांपुर, और हमीरपुर का तापमान 10 से 12 डिग्री के बीच दर्ज किया गया।‌