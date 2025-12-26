मौसम केंद्र लखनऊ का पूर्वानुमान: जानें अगले 7 दिनों का मौसम, 27 दिसंबर को सक्रिय होगा पश्चिमी विक्षोभ

Lucknow Meteorological Center forecast मौसम विभाग के अनुसार पिछले 24 घंटे में मेरठ एक बार फिर प्रदेश में सबसे ठंडा जिला रहा। यहां का न्यूनतम तापमान 5.9 डिग्री दर्ज किया गया। जबकि इटावा का 6.4 डिग्री दर्ज किया गया है। बाराबंकी का 6.8 डिग्री, प्रयागराज का 7 डिग्री और सुल्तानपुर का 7.2 डिग्री तापमान दर्ज किया गया है। प्रदेश के शाहजहांपुर, बहराइच, गोरखपुर, गाजीपुर और बलिया का तापमान 10 से 12 डिग्री के बीच दर्ज किया गया है। प्रदेश के अन्य हिस्सों में तापमान 10 से नीचे रिकॉर्ड किया गया है। ‌ मौसम विभाग के अनुसार 1 जनवरी तक मौसम शुष्क बना रहेगा, बारिश की कोई संभावना नहीं है। ‌मौसम वैज्ञानिक के अनुसार रात के साथ दिन में भी ठंड का एहसास होगा। गलन बनी रहेगी।