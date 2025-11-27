टिकट चेकिंग के दौरान टीईटी से विवाद, चलती ट्रेन से महिला ने लगा दी छलांग, टुकड़ों में मिला शरीर

Dispute with TTE, woman jumping from a moving train इटावा में विचलित करने वाली घटना सामने आई है। जब पटना से आनंद विहार जा रही सुपरफास्ट ट्रेन में टिकट चेकिंग के दौरान महिला से विवाद हो गया। विवाद इतना बढ़ गया कि महिला ने चलती ट्रेन से छलांग लगा दी। यह घटना देख डिब्बे के अंदर हड़कंप मच गया। यात्रियों ने 139 पर सूचना दी। सूचना पाकर रेलवे पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण किया। शव की स्थिति को देखकर पुलिस वालों के रोंगटे खड़े हो गए। महिला का हाथ 200 मीटर दूर मिला। रेलवे पुलिस ने शव के टुकड़ों को इकट्ठा कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मृतक महिला का पति नौसेना में तैनात है और इस समय उसकी पोस्टिंग चेन्नई में है।‌ पुलिस ने टीईटी को दादरी स्टेशन पर उतार लिया। घटना साम्हो-भरथना स्टेशन के बीच की है।