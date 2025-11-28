Mau News: लेखपाल की मौत पर भड़का गुस्सा, मुहम्मदाबाद गोहना तहसील में लेखपालों का धरना

मामले में मुख्य आरोपी का नाम एफआईआर में शामिल न किए जाने और कथित रूप से तहरीर बदलवाकर केस कमजोर करने का आरोप लगाते हुए मऊ जिले के मुहम्मदाबाद गोहना तहसील के लेखपालों ने शुक्रवार को तहसील परिसर में धरना दिया। धरने में लेखपालों ने कहा कि यह घटना आत्महत्या नहीं, बल्कि अधिकारियों की असंवेदनशीलता से कारित हत्या है। उन्होंने सुधीर की माता को 50 लाख रुपये की आर्थिक सहायता, परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी, एसआईआर की अंतिम तिथि बढ़ाने तथा अधीनस्थ कर्मचारियों के प्रति संवेदनशीलता बरतने जैसे प्रमुख मांगों को तत्काल प्रभाव से पूरा करने की मांग की। धरने पर बैठे लेखपालों ने 6 सूत्री संबंधित प्रमुख मांग है।